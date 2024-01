O músico e intérprete carioca Melquisedeque Marins Marques, conhecido com “Quinho do Salgueiro“, morreu nesta quarta-feira, 3, aos 66 anos. A informação foi publicada pela Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro, da qual o artista fazia parte.

“Quinho não apenas cantou para o Salgueiro, ele viveu e respirou cada nota, cada batida do coração acelerado da bateria. Ele personificou o espírito salgueirense”, disse o perfil oficial da instituição no X, antigo Twitter.

+Leia mais! Sertanejo João Carreiro, ex-parceiro de Capataz, morre aos 41 anos

A causa da morte não foi imediatamente divulgada, no entanto, o intérprete enfrentava um tratamento contra câncer.

O sambista fez história no carnaval carioca com enredos de consagrados como , em 1989, junto a Escola de Samba União da Ilha do Governador, e também com , em 1993, já com a Salgueiro, e o vitorioso , de 2009, também com a Salgueiro.

Grande puxador da avenida, Quinho começou sua carreira no bloco Boi da Freguesia, passou pela União da Ilha, São Clemente, Rosas de Ouro, Grande Rio e se eternizou como voz do Salgueiro.

Quinho sustentava diversos gritos de guerra carnavalescos, dentre eles estavam suas marcas registradas: Arrepia, Salgueiro!, Ai, que lindo, Pimba, pimba e Vai pegar fogo no gongá.

Nas redes sociais, fãs do carnavalesco lamentaram a morte e compartilharam diversos momentos do artista na avenida.

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Óbitos confirmados! MISTÉRIO!!! Você não faz ideia do que aconteceu com 4 pessoas nesse carrão! Tá chegando a hora! Já calculou? Saiba quanto vai custar o IPVA do seu carro no Paraná!