O Ministério da Pesca e Aquicultura terá um concurso público para preencher 264 vagas temporárias. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 2, e prevê que os contratos terão a duração de quatro anos, prorrogáveis por mais um.

A publicação do edital está prevista para sair até 2 de julho (seis meses). Os contratados vão desenvolver atividades de cunho técnico para lidar com demandas administrativas, judiciais e gerenciais do setor pesqueiro nacional.

Os salários ainda serão divulgados. No último concurso da pasta, realizado em 2010, a remuneração para os cargos de nível superior eram de R$ 3,1 mil, em valores da época, previstos no edital.

Vagas previstas no concurso:

Qualquer formação de nível superior – 97 vagas;

Engenharia da pesca, oceanografia e biologia – 73 vagas;

Administração e gestão pública – 20 vagas;

Tecnologia da Informação – 17 vagas;

Direito – 16 vagas;

Economia – 8 vagas;

Recursos humanos – 7 vagas;

Jornalismo – 7 vagas;

Assistência social e sociologia – 6 vagas;

Engenharia civil – 3 vagas;

Design gráfico – 2 vagas;

Contabilidade – 2 vagas;

Arquitetura – 1 vaga;

Marketing – 1 vaga.

