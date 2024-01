Com a chegada de 2024 é necessário preparar o bolso porque já começam a aparecer as contas do começo do ano. Nesta segunda-feira (01), a Secretaria da Fazenda do Paraná abriu a consulta do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Proprietários, compradores e arrendatários de veículos registrados no estado, podem fazer pela internet a consulta do valor venal do veículo, ou seja, o valor utilizado como base de cálculo do imposto.

Esse é o valor que consta na tabela de preços médios de veículos, elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Como fazer a consulta do IPVA 2024 no Paraná

Para efetuar a consulta, é necessário ter o documento do veículo (CRLV), entrar no site Portal IPVA e ir na aba de consulta. Ela pode ser realizada pelo:

número da faixa IPVA e o ano de fabricação do veículo;

número do Renavam.

Quem também preferir, pode fazer a busca pelo site do Detran – PR.

Calendário do IPVA 2024

O calendário do IPVA 2024 foi divulgado pelo governo do Paraná em dezembro de 2023. A novidade desta vez é a possibilidade de desconto de 6% se o proprietário do veículo optar pelo pagamento à vista. Também haverá a opção de parcelamento o pagamento em cinco vezes sem desconto.

Os prazos para o pagamento da parcela única ou da primeira cota do IPVA 2024 no Paraná foram fixados entre 17 e 23 de janeiro de 2024, a depender do número final da placa do veículo.

FINAL DE PLACA – prazo de pagamento da quota única

1 e 2 – 17/01/2024

3 e 4 – 18/01/2024

5 e 6 – 19/01/2024

7 e 8 – 22/01/2024

9 e 0 – 23/01/2024

FINAL DE PLACA – cinco parcelas

1 e 2 – 17/01, 19/02, 18/03, 17/04, 17/05

3 e 4 – 18/01, 20/02, 19/03, 18/04, 20/05

5 e 6 – 19/01, 21/02, 20/03, 19/04, 21/05

7 e 8 – 22/01, 22/02, 21/03, 22/04, 22/05

9 e 0 – 23/01, 23/02, 22/03, 23/04, 23/05

