Um apostador de Umuarama, noroeste do Paraná, tirou a sorte grande e faturou um prêmio de mais de meio milhão com a Lotofácil 3083 milionária, sorteada na noite desta sexta-feira (19). O prêmio era de R$ 1,7 milhões que será dividido entre o apostador de Umuarama e outro de São José dos Campos, em São Paulo.

Resultado Lotofácil 3083 milionária: 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21 e 23.

A aposta de Umuarama que cravou os 15 números da Lotofácil 3083 milionária foi feita na lotérica Aspen. Foi uma aposta simples com 15 números que rendeu nada menos que R$595.123,79. Veja abaixo o detalhamento das apostas

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio UMUARAMA/PR ASPEN 15 Não Simples 1 R$595.123,79 SAO JOSE DOS CAMPOS/SP LOTERICA DO POVO

15

Não Simples 1 R$595.123,79

Apostas de Curitiba que ganharam prêmio secundário da Lotofácil 3083

Teve mais gente do Paraná com premiação com a Lotofácil 3083. Em Curitiba, quatro apostadores acertaram 14 dos 15 números sorteados, o que rendeu um prêmio de consolação de R$914,16.

O próximo sorteio acontece neste sábado e tem como prêmio o valor de R$ 1,7 milhão.

Cidade Triboladas Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR BOLAO DA SORTE 15 Sim Simples 1 R$914,16 CURITIBA/PR LOTERIAS DA SORTE LTDA 15 Não Simples 1 R$914,16 CURITIBA/PR REDE DA SORTE LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$914,16 CURITIBA/PR ZANPEKA LOTERIAS 18 Não Bolão 17 R$3.656,53

