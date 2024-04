Resultado da Lotofácil 3083: confira as 15 dezenas sorteadas nesta sexta

A Caixa sorteia nesta sexta-feira (19) as 15 dezenas do concurso 3083 da Lotofácil. O prêmio é de R$ 1,2 milhão para quem acertar todos os números do sorteio. Os globos da sorte vão funcionar a partir das 20h desta quarta-feira.

Resultado da Lotofácil 3083:

02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 23

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar com 15, 14, 13, 12 e 11 acertos. As apostas são válidas até as 19h do dia do sorteio.

