O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou, em parceria com a ONG SaferNet Brasil, um canal virtual na internet para receber indícios de ataques contra escolas. O site já está disponível e as informações enviadas serão analisadas pela equipe do Ciberlab da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

De acordo com o governo, centenas de agentes trabalham de forma integrada no monitoramento de ameaças: 51 chefes de delegacias de investigação, 89 chefes de agências de inteligência, incluindo polícias militares e civis estaduais, e 25 policiais federais. As mensagens são anônimas, não sendo exigida identificação.

O lançamento da plataforma ocorreu na sexta-feira (7), dois dias após o assassinato de quatro crianças em uma creche em Blumenau, Santa Catarina. Dentro do pacote de ações do Ministério da Justiça para o combate à violência, a pasta deve investir R$ 150 milhões no apoio às rondas escolares ou ações similares.

