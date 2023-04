Oração pelas vítimas de ataque a creche marcam Sexta Santa em Blumenau

A oração pelas famílias das quatro crianças mortas na creche Cantinho Bom Pastor na quarta-feira (5) foi o foco das celebrações que marcam a Sexta-feira da Semana Santa neste ano em Blumenau (SC).

Desde o episódio que resultou na morte de quatro crianças, nas celebrações católicas conduzidas por dom Rafael Biernaski na principal igreja da cidade, a Catedral São Paulo Apóstolo, são direcionadas orações e palavras de conforto para as famílias que perderam seus filhos.

Biernaski também esteve nos velórios das crianças, na manhã de quinta-feira (6), para dar apoio aos familiares. Na tarde desta sexta-feira (7), a catedral estava lotada para a celebração da Paixão de Cristo.

“Blumenau ficou uma tristeza só. Como se a gente tivesse perdido alguém da nossa família. E, principalmente na Páscoa, a gente só pensa em coisas boas. Uma tragédia assim na Semana Santa acabou com a gente”, disse Marcia Cristina Garcia, antes de entrar na igreja.

Ela é avó de duas meninas, uma de 12 anos e outra de 6, que estudam perto da creche onde ocorreu o atentado.

“No dia, meu filho foi correndo para a escola das meninas para buscá-las. Ele não quis saber se era para ir ou não era. E depois avisou que elas estavam em casa, em segurança”, conta ela. “Eu moro a dois quarteirões da creche. Saí de casa e no caminho era só o que a gente ouvia, aquela tristeza”.

A programação para a Páscoa foi mantida, com via sacra e procissão prevista para as 19h nesta sexta. No sábado (8), haverá a Vigília Pascal, também às 19h. Quatro missas estão marcadas para o domingo (9).

A catedral ainda tenta organizar uma missa especial na segunda-feira (10), em homenagem às crianças, mas a cerimônia ainda não foi confirmada.

Crianças

De idades entre 4 e 7 anos, Bernardo Pabst da Cunha, Bernardo Cunha Machado, Larissa Maia Toldo e Enzo Barbosa tinham em comum o fato de serem filhos únicos e de terem sido todos “muito desejados pelos pais”, relatam pessoas próximas. Outras quatro crianças feridas no ataque precisaram ser hospitalizadas e tiveram alta médica.

Os corpos das quatro vítimas foram enterrados nesta quinta-feira sob forte comoção, além de orações e aplausos.

Desde o início da noite de quarta, a despedida das vítimas gerou uma vigília na porta da escola e reuniu familiares e moradores da cidade no velório.

O ataque ocorreu na manhã de quarta. Segundo as investigações, um homem de 25 anos chegou em uma moto, pulou o muro e escolheu as vítimas aleatoriamente. Ao perceber que as professoras correram para proteger as demais crianças, ele tentou fugir pulando novamente o muro. Em seguida, se entregou.

O autor não tem aparentemente nenhuma ligação com a creche, conforme a apuração.

A motivação para o ataque ainda é investigada, mas, para a polícia, trata-se de um caso isolado, não conectado a outros atentados.

