Corpo de jovem afogado na Ilha do Mel é encontrado pelos Bombeiros

As buscas pelo jovem, de 19 anos, que desapareceu no mar na Ilha do Mel, no município de Pontal do Paraná, no domingo (2), chegaram ao fim nesta sexta-feira (7). Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi achado próximo da Ilha do Cardoso, no Parque Estadual, quase na divisa com São Paulo. Os trabalhos de busca haviam começado no último domingo.

No domingo, o rapaz estava subindo a trilha do Farol com a família e, na descida, entrou em um caminho com mata fechada que leva às pedras. Ele ficou em uma pedra e, com o agito do mar, foi derrubado por uma onda.

Ainda no domingo, o helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) participou das buscas.

