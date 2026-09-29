Novo GAC GS9: quanto custa manter o SUV híbrido de R$ 379 mil

O GAC GS9, SUV híbrido plug-in de luxo que custa R$ 379.990, oferece programa de revisões com preço fixo para até 100 mil quilômetros ou 120 meses. O modelo combina motor a combustão 1.5 turbo com dois motores elétricos, totalizando 500 cv de potência, e conta com bateria de 44,5 kWh que garante 114 km de autonomia elétrica. A marca oferece garantia de cinco anos para o veículo e oito anos para a bateria, além de assistência 24 horas por dois anos em todo o território nacional.

O SUV vem equipado com garantia de cinco anos (ou 150.000 km) para o veículo e de oito anos (ou 150.000 km) para a bateria de 44,5 kWh. Além disso, oferece assistência veicular 24 horas por dois anos em todo o território nacional, cobrindo serviços de reboque, carro reserva, táxi, troca de pneus e suporte em casos de pane seca ou falta de carga.

Cabine do GAC GS9 conta com tela multimídia de 15,6 polegadas, painel digital e acabamento em couro Nappa. Foto: Divulgação/GAC.

Quanto custam as revisões do GAC GS9?

A marca definiu um programa de revisões com preços fechados para inspeções periódicas até 100 mil quilômetros ou 120 meses.

Revisão Quilometragem Tempo Valor 1ª 5.000 km 6 meses Gratuita 2ª 10.000 km 12 meses R$ 1.038 3ª 20.000 km 24 meses R$ 3.146 4ª 30.000 km 36 meses R$ 1.369 5ª 40.000 km 48 meses R$ 3.405 6ª 50.000 km 60 meses R$ 1.038 7ª 60.000 km 72 meses R$ 4.228 8ª 70.000 km 84 meses R$ 1.038 9ª 80.000 km 96 meses R$ 3.605 10ª 90.000 km 108 meses R$ 1.169 11ª 100.000 km 120 meses R$ 3.405

Motor, desempenho e bateria

O conjunto mecânico do GAC GS9 combina um motor a combustão 1.5T (118 kW e 210 N·m) a dois motores elétricos: um dianteiro de 170 kW (250 N·m) e um traseiro de 80 kW (165 N·m). A potência combinada atinge 368 kW (500 cv) e o torque combinado é de 613 N·m. O modelo possui tração All Wheel Drive inteligente e acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos.

A bateria tem capacidade de 44,5 kWh, oferecendo autonomia elétrica de 114 km pelo padrão Inmetro. O tanque de combustível comporta 60 litros. O carregamento pode ser feito em corrente alternada (até 6 kW) ou em corrente contínua (até 140 kW). A suspensão utiliza sistema McPherson independente na dianteira e Multi-link independente na traseira, com controle de amortecimento adaptativo.

Configurado para seis ocupantes, o SUV oferece poltronas individuais com funções de aquecimento, ventilação, massagem e um teto solar panorâmico de respeito. Foto: Divulgação/GAC.

Dimensões e espaço interno

O utilitário esportivo mede 5.060 mm de comprimento, 1.950 mm de largura, 1.760 mm de altura e conta com entre-eixos de 2.930 mm, com peso total de 2.365 kg. Configurado para transportar seis ocupantes, o interior dispõe de quatro poltronas individuais com revestimento em couro Nappa nas duas primeiras fileiras e revestimento sustentável na terceira fileira.

Os bancos dianteiros e os da segunda fileira possuem funções de aquecimento, ventilação e massagem. O banco do motorista conta com ajustes elétricos de 10 posições e memória, enquanto o do passageiro traz 12 posições com suporte para as pernas. A última fileira de bancos tem basculamento e reset elétricos. A capacidade do porta-malas varia entre 255 e 1.005 litros, com abertura e fechamento elétricos.

O SUV de grande porte GAC GS9 Ultra chega ao Brasil equipado com rodas de 20 polegadas e conjunto óptico com faróis inteligentes. Foto: Divulgação/GAC. Detalhe mostra as 3 fileiras de bancos, permitindo até 6 pessoas no carro. Foto: Divulgação/GAC. A traseira do modelo conta com lanternas em LED e porta-malas com acionamento elétrico para capacidade de até 1.005 litros. Foto: Divulgação/GAC. A cabine possui painel digital de 10,25 polegadas e central multimídia de 15,6 polegadas com conectividade sem fio. Foto: Divulgação/GAC. O assento do passageiro dianteiro traz a configuração Gravidade Zero, com reclinação superior a 100 graus, apoio para pernas e 18 pontos de massagem Foto: Divulgação/GAC.

Equipamentos, tecnologia e segurança

Na cabine, o modelo dispõe de painel de instrumentos de 10,25 polegadas, multimídia de 15,6 polegadas com suporte wireless a Apple CarPlay e Android Auto, Head-up display, sistema de som com 21 alto-falantes e cancelamento ativo de ruído. Também conta com ar-condicionado automático de três zonas, gerador de íons negativos, teto solar panorâmico com cortina elétrica, carregador sem fio para dois celulares (50W) e mesa de apoio para os passageiros traseiros.

O pacote de segurança passiva e ativa é composto por nove airbags (frontais, laterais dianteiros e traseiros, de cortina e central dianteiro), freios ABS, controle eletrônico de estabilidade (ESP) e câmera 540º. As assistências de condução (ADAS) incluem piloto automático adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência (AEB), alerta de colisão frontal e traseira, assistente de permanência em faixa (LKA/ELKA), monitoramento de ponto cego (BSD), alerta de tráfego cruzado (RCTA/RCTB) e sistema de estacionamento automático.

Ficha Técnica: GAC GS9

Especificação Dado do Veículo Preço R$ 379.990 Motorização 1.5T + 2 Motores Elétricos (PHEV + REEV) Potência Combinada 500 cv (368 kW) Torque Combinado 613 N·m Aceleração (0 a 100 km/h) 5,9 s Bateria / Autonomia Elétrica 44,5 kWh / 114 km (Inmetro) Dimensões (C x L x A) 5.060 mm x 1.950 mm x 1.760 mm Entre-eixos 2.930 mm Capacidade de Assentos 6 lugares Porta-malas 255 a 1.005 litros Garantia 5 anos (veículo) / 8 anos (bateria)

FAQ – GAC GS9

Qual é o preço do GAC GS9 no Brasil? O GAC GS9 é comercializado no mercado nacional com preço sugerido de R$ 379.990.

Qual a potência e a autonomia elétrica do GAC GS9? O SUV híbrido entrega potência combinada de 500 cv (368 kW) e torque de 613 N·m. Sua bateria de 44,5 kWh garante autonomia no modo puramente elétrico de 114 km, conforme dados do Inmetro.

Quantos lugares tem o GAC GS9 e como é o espaço interno? O veículo possui configuração de 6 assentos distribuídos em três fileiras, com quatro poltronas individuais com aquecimento, ventilação e massagem nas duas primeiras fileiras.