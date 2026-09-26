Porsche Cayenne Electric estreia com até 1.156 cv e preço inicial de R$ 900 mil

A Porsche iniciou as vendas do Cayenne Electric no Brasil. O utilitário-esportivo totalmente elétrico chega ao mercado nacional com carrocerias SUV e Coupé, distribuído em seis configurações: Cayenne Electric, Cayenne S Electric e Cayenne Turbo Electric. Com o lançamento, a linha Cayenne passa a oferecer três modalidades de motorização no país: a combustão, híbrida e elétrica.

As novas versões elétricas não substituem as opções híbridas e a combustão, que continuarão a ser produzidas e vendidas para além de 2030.

Todas as configurações contam com tração integral e gerenciamento eletrônico Porsche Traction Management (ePTM). Confira os preços:

Cayenne Electric: R$ 900.000

R$ 900.000 Cayenne Coupé Electric: R$ 950.000

R$ 950.000 Cayenne S Electric: R$ 1.080.000

R$ 1.080.000 Cayenne S Coupé Electric: R$ 1.130.000

R$ 1.130.000 Cayenne Turbo Electric: R$ 1.410.000

R$ 1.410.000 Cayenne Turbo Coupé Electric: R$ 1.460.000

Desempenho e motores

O topo de linha é o Cayenne Turbo Electric. Com o controle de largada (Launch Control) ativado, o modelo entrega até 1.156 cv de potência e 1.500 Nm (153,1 kgfm) de torque. Nessa configuração, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos, atinge 200 km/h em 7,4 segundos e alcança velocidade máxima de 260 km/h.

Em condução convencional, a versão Turbo gera até 857 cv, com um adicional temporário de 176 cv liberado por dez segundos através da função Push-to-Pass. O motor traseiro conta com refrigeração direta a óleo.

Novo Porsche Cayenne Electric chega ao Brasil com opções de carroceria SUV e Coupé e preços a partir de R$ 900 mil. Foto: Divulgação/Porsche.

A versão de entrada Cayenne Electric entrega até 442 cv e 835 Nm (85,2 kgfm) de torque com Launch Control, acelerando de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos, com velocidade máxima de 230 km/h. Já o Cayenne S Electric desenvolve até 666 cv e 1.080 Nm (110,2 kgfm) de torque, fazendo de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e atingindo máxima de 250 km/h.

O sistema de regeneração de energia do veículo alcança até 600 kW em frenagens, permitindo que cerca de 97% das frenagens diárias sejam realizadas pelos motores elétricos. Todas as versões trazem de série suspensão pneumática adaptativa com gerenciamento ativo (PASM). O esterçamento do eixo traseiro é item de série nas versões Coupé.

Cayenne Turbo Electric é o modelo de produção mais potente da marca, entregando até 1.156 cv. Foto: Divulgação/Porsche.

Bateria, autonomia e recarga

O SUV é equipado com uma bateria de 113 kWh com refrigeração bilateral. Segundo os dados do Inmetro, a autonomia é de até 493 km no Cayenne Electric, 489 km no Cayenne S Electric e 481 km no Cayenne Turbo Electric.

A arquitetura de 800 volts aceita recargas em corrente contínua de até 390 kW. Em condições ideais, é possível carregar a bateria de 10% a 80% em menos de 16 minutos, ou obter 325 km de autonomia em dez minutos. O modelo pode receber opcionalmente o sistema de carregamento por indução (Porsche Wireless Charging) de até 11 kW.

Para infraestrutura, a marca informa que a rede de concessionários oferece 23 carregadores ultrarrápidos e que prevê instalar 66 novos pontos em rodovias pelo projeto Highway Charging 3.0 até 2028, somando 104 equipamentos em estradas brasileiras.

Dimensões e design

O modelo elétrico possui coeficiente aerodinâmico de 0,25 no SUV e de 0,23 no Coupé. O Cayenne Electric cresceu 5,5 centímetros no comprimento em relação à versão a combustão e ganhou quase 13 centímetros na distância entre-eixos. O porta-malas traseiro tem capacidade entre 781 e 1.588 litros, além de um compartimento dianteiro de 90 litros.

O visual adota faróis Matrix LED, capô rebaixado e faixa luminosa traseira tridimensional. A versão Turbo possui detalhes em acabamento Turbonite. Nas carrocerias Coupé, o para-brisa e a linha de teto têm desenho exclusivo a partir da coluna A, além de aerofólio traseiro adaptativo.

Painel e conectividade

A cabine apresenta o Porsche Driver Experience, composto pelo painel curvo OLED Flow Display. O conjunto reúne um quadro de instrumentos digital de 14,25 polegadas, central multimídia de 14,9 polegadas e uma tela opcional para o passageiro. O head-up display com realidade aumentada projeta informações equivalentes a uma tela de 87 polegadas a dez metros de distância.

Cabine é equipada com o painel curvo OLED Flow Display, quadro digital de 14,25 polegadas e central multimídia de 14,9 polegadas. Foto: Divulgação/Porsche.

O veículo conta com o assistente de voz Voice Pilot integrado a inteligência artificial e estreia a plataforma Porsche Connect no Brasil, controlada pelo My Porsche App. O sistema inclui o recurso Charging Planner, que planeja paradas para recarga e realiza o pré-condicionamento da bateria durante viagens. Os serviços conectados estão incluídos por 10 anos sem custo adicional.

Ficha Técnica

Especificação Cayenne Electric Cayenne S Electric Cayenne Turbo Electric Potência máx. (Launch Control) Até 442 cv Até 666 cv Até 1.156 cv Torque máx. (Launch Control) 835 Nm (85,2 kgfm) 1.080 Nm (110,2 kgfm) 1.500 Nm (153,1 kgfm) Aceleração (0 a 100 km/h) 4,8 segundos 3,8 segundos 2,5 segundos Velocidade máxima 230 km/h 250 km/h 260 km/h Autonomia (Inmetro) Até 493 km Até 489 km Até 481 km Capacidade da Bateria 113 kWh 113 kWh 113 kWh

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual é o preço do novo Porsche Cayenne Electric no Brasil?

Os preços variam de R$ 900.000 para a versão de entrada Cayenne Electric até R$ 1.460.000 para a opção Cayenne Turbo Coupé Electric.

O Cayenne Electric substitui os modelos a combustão e híbridos?

Não. A Porsche confirmou que as três opções de motorização (combustão, híbrida e elétrica) conviverão no mercado para além de 2030.

Quanto tempo demora a recarga rápida do Cayenne Electric?

Em estações de corrente contínua com potência de até 390 kW, a bateria de 113 kWh pode ir de 10% a 80% de carga em menos de 16 minutos.