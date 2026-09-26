Porsche Cayenne Electric estreia com até 1.156 cv e preço inicial de R$ 900 mil

A Porsche iniciou as vendas do Cayenne Electric no Brasil. O utilitário-esportivo totalmente elétrico chega ao mercado nacional com carrocerias SUV e Coupé, distribuído em seis configurações: Cayenne Electric, Cayenne S Electric e Cayenne Turbo Electric. Com o lançamento, a linha Cayenne passa a oferecer três modalidades de motorização no país: a combustão, híbrida e elétrica.
As novas versões elétricas não substituem as opções híbridas e a combustão, que continuarão a ser produzidas e vendidas para além de 2030.
Todas as configurações contam com tração integral e gerenciamento eletrônico Porsche Traction Management (ePTM). Confira os preços:
- Cayenne Electric: R$ 900.000
- Cayenne Coupé Electric: R$ 950.000
- Cayenne S Electric: R$ 1.080.000
- Cayenne S Coupé Electric: R$ 1.130.000
- Cayenne Turbo Electric: R$ 1.410.000
- Cayenne Turbo Coupé Electric: R$ 1.460.000
Desempenho e motores
O topo de linha é o Cayenne Turbo Electric. Com o controle de largada (Launch Control) ativado, o modelo entrega até 1.156 cv de potência e 1.500 Nm (153,1 kgfm) de torque. Nessa configuração, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos, atinge 200 km/h em 7,4 segundos e alcança velocidade máxima de 260 km/h.
Em condução convencional, a versão Turbo gera até 857 cv, com um adicional temporário de 176 cv liberado por dez segundos através da função Push-to-Pass. O motor traseiro conta com refrigeração direta a óleo.
A versão de entrada Cayenne Electric entrega até 442 cv e 835 Nm (85,2 kgfm) de torque com Launch Control, acelerando de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos, com velocidade máxima de 230 km/h. Já o Cayenne S Electric desenvolve até 666 cv e 1.080 Nm (110,2 kgfm) de torque, fazendo de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e atingindo máxima de 250 km/h.
O sistema de regeneração de energia do veículo alcança até 600 kW em frenagens, permitindo que cerca de 97% das frenagens diárias sejam realizadas pelos motores elétricos. Todas as versões trazem de série suspensão pneumática adaptativa com gerenciamento ativo (PASM). O esterçamento do eixo traseiro é item de série nas versões Coupé.
Bateria, autonomia e recarga
O SUV é equipado com uma bateria de 113 kWh com refrigeração bilateral. Segundo os dados do Inmetro, a autonomia é de até 493 km no Cayenne Electric, 489 km no Cayenne S Electric e 481 km no Cayenne Turbo Electric.
A arquitetura de 800 volts aceita recargas em corrente contínua de até 390 kW. Em condições ideais, é possível carregar a bateria de 10% a 80% em menos de 16 minutos, ou obter 325 km de autonomia em dez minutos. O modelo pode receber opcionalmente o sistema de carregamento por indução (Porsche Wireless Charging) de até 11 kW.
Para infraestrutura, a marca informa que a rede de concessionários oferece 23 carregadores ultrarrápidos e que prevê instalar 66 novos pontos em rodovias pelo projeto Highway Charging 3.0 até 2028, somando 104 equipamentos em estradas brasileiras.
Dimensões e design
O modelo elétrico possui coeficiente aerodinâmico de 0,25 no SUV e de 0,23 no Coupé. O Cayenne Electric cresceu 5,5 centímetros no comprimento em relação à versão a combustão e ganhou quase 13 centímetros na distância entre-eixos. O porta-malas traseiro tem capacidade entre 781 e 1.588 litros, além de um compartimento dianteiro de 90 litros.
O visual adota faróis Matrix LED, capô rebaixado e faixa luminosa traseira tridimensional. A versão Turbo possui detalhes em acabamento Turbonite. Nas carrocerias Coupé, o para-brisa e a linha de teto têm desenho exclusivo a partir da coluna A, além de aerofólio traseiro adaptativo.
Painel e conectividade
A cabine apresenta o Porsche Driver Experience, composto pelo painel curvo OLED Flow Display. O conjunto reúne um quadro de instrumentos digital de 14,25 polegadas, central multimídia de 14,9 polegadas e uma tela opcional para o passageiro. O head-up display com realidade aumentada projeta informações equivalentes a uma tela de 87 polegadas a dez metros de distância.
O veículo conta com o assistente de voz Voice Pilot integrado a inteligência artificial e estreia a plataforma Porsche Connect no Brasil, controlada pelo My Porsche App. O sistema inclui o recurso Charging Planner, que planeja paradas para recarga e realiza o pré-condicionamento da bateria durante viagens. Os serviços conectados estão incluídos por 10 anos sem custo adicional.
Ficha Técnica
|Especificação
|Cayenne Electric
|Cayenne S Electric
|Cayenne Turbo Electric
|Potência máx. (Launch Control)
|Até 442 cv
|Até 666 cv
|Até 1.156 cv
|Torque máx. (Launch Control)
|835 Nm (85,2 kgfm)
|1.080 Nm (110,2 kgfm)
|1.500 Nm (153,1 kgfm)
|Aceleração (0 a 100 km/h)
|4,8 segundos
|3,8 segundos
|2,5 segundos
|Velocidade máxima
|230 km/h
|250 km/h
|260 km/h
|Autonomia (Inmetro)
|Até 493 km
|Até 489 km
|Até 481 km
|Capacidade da Bateria
|113 kWh
|113 kWh
|113 kWh
Perguntas Frequentes (FAQ)
Qual é o preço do novo Porsche Cayenne Electric no Brasil?
Os preços variam de R$ 900.000 para a versão de entrada Cayenne Electric até R$ 1.460.000 para a opção Cayenne Turbo Coupé Electric.
O Cayenne Electric substitui os modelos a combustão e híbridos?
Não. A Porsche confirmou que as três opções de motorização (combustão, híbrida e elétrica) conviverão no mercado para além de 2030.
Quanto tempo demora a recarga rápida do Cayenne Electric?
Em estações de corrente contínua com potência de até 390 kW, a bateria de 113 kWh pode ir de 10% a 80% de carga em menos de 16 minutos.