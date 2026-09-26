Automóveis

Porsche Cayenne Electric estreia com até 1.156 cv e preço inicial de R$ 900 mil

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 26/09/26 09h32
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Porsche Cayenne Electric interna cluster: Linha Coupé do Cayenne Electric traz aerofólio adaptativo e coeficiente de arrasto de 0,23.
Linha Coupé do Cayenne Electric traz aerofólio adaptativo e coeficiente de arrasto de 0,23. Foto: Divulgação/Porsche.

A Porsche iniciou as vendas do Cayenne Electric no Brasil. O utilitário-esportivo totalmente elétrico chega ao mercado nacional com carrocerias SUV e Coupé, distribuído em seis configurações: Cayenne Electric, Cayenne S Electric e Cayenne Turbo Electric. Com o lançamento, a linha Cayenne passa a oferecer três modalidades de motorização no país: a combustão, híbrida e elétrica.

As novas versões elétricas não substituem as opções híbridas e a combustão, que continuarão a ser produzidas e vendidas para além de 2030.

Todas as configurações contam com tração integral e gerenciamento eletrônico Porsche Traction Management (ePTM). Confira os preços:

  • Cayenne Electric: R$ 900.000
  • Cayenne Coupé Electric: R$ 950.000
  • Cayenne S Electric: R$ 1.080.000
  • Cayenne S Coupé Electric: R$ 1.130.000
  • Cayenne Turbo Electric: R$ 1.410.000
  • Cayenne Turbo Coupé Electric: R$ 1.460.000
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Desempenho e motores

O topo de linha é o Cayenne Turbo Electric. Com o controle de largada (Launch Control) ativado, o modelo entrega até 1.156 cv de potência e 1.500 Nm (153,1 kgfm) de torque. Nessa configuração, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos, atinge 200 km/h em 7,4 segundos e alcança velocidade máxima de 260 km/h.

Em condução convencional, a versão Turbo gera até 857 cv, com um adicional temporário de 176 cv liberado por dez segundos através da função Push-to-Pass. O motor traseiro conta com refrigeração direta a óleo.

Novo Porsche Cayenne Electric chega ao Brasil com opções de carroceria SUV e Coupé e preços a partir de R$ 900 mil.
Novo Porsche Cayenne Electric chega ao Brasil com opções de carroceria SUV e Coupé e preços a partir de R$ 900 mil. Foto: Divulgação/Porsche.

A versão de entrada Cayenne Electric entrega até 442 cv e 835 Nm (85,2 kgfm) de torque com Launch Control, acelerando de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos, com velocidade máxima de 230 km/h. Já o Cayenne S Electric desenvolve até 666 cv e 1.080 Nm (110,2 kgfm) de torque, fazendo de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e atingindo máxima de 250 km/h.

O sistema de regeneração de energia do veículo alcança até 600 kW em frenagens, permitindo que cerca de 97% das frenagens diárias sejam realizadas pelos motores elétricos. Todas as versões trazem de série suspensão pneumática adaptativa com gerenciamento ativo (PASM). O esterçamento do eixo traseiro é item de série nas versões Coupé.

Porsche Cayenne Electric interna: Cayenne Turbo Electric é o modelo de produção mais potente da marca, entregando até 1.156 cv.
Cayenne Turbo Electric é o modelo de produção mais potente da marca, entregando até 1.156 cv. Foto: Divulgação/Porsche.

Bateria, autonomia e recarga

O SUV é equipado com uma bateria de 113 kWh com refrigeração bilateral. Segundo os dados do Inmetro, a autonomia é de até 493 km no Cayenne Electric, 489 km no Cayenne S Electric e 481 km no Cayenne Turbo Electric.

A arquitetura de 800 volts aceita recargas em corrente contínua de até 390 kW. Em condições ideais, é possível carregar a bateria de 10% a 80% em menos de 16 minutos, ou obter 325 km de autonomia em dez minutos. O modelo pode receber opcionalmente o sistema de carregamento por indução (Porsche Wireless Charging) de até 11 kW.

Para infraestrutura, a marca informa que a rede de concessionários oferece 23 carregadores ultrarrápidos e que prevê instalar 66 novos pontos em rodovias pelo projeto Highway Charging 3.0 até 2028, somando 104 equipamentos em estradas brasileiras.

Dimensões e design

O modelo elétrico possui coeficiente aerodinâmico de 0,25 no SUV e de 0,23 no Coupé. O Cayenne Electric cresceu 5,5 centímetros no comprimento em relação à versão a combustão e ganhou quase 13 centímetros na distância entre-eixos. O porta-malas traseiro tem capacidade entre 781 e 1.588 litros, além de um compartimento dianteiro de 90 litros.

O visual adota faróis Matrix LED, capô rebaixado e faixa luminosa traseira tridimensional. A versão Turbo possui detalhes em acabamento Turbonite. Nas carrocerias Coupé, o para-brisa e a linha de teto têm desenho exclusivo a partir da coluna A, além de aerofólio traseiro adaptativo.

Painel e conectividade

A cabine apresenta o Porsche Driver Experience, composto pelo painel curvo OLED Flow Display. O conjunto reúne um quadro de instrumentos digital de 14,25 polegadas, central multimídia de 14,9 polegadas e uma tela opcional para o passageiro. O head-up display com realidade aumentada projeta informações equivalentes a uma tela de 87 polegadas a dez metros de distância.

Porsche Cayenne Electric interna cluster: Cabine é equipada com o painel curvo OLED Flow Display, quadro digital de 14,25 polegadas e central multimídia de 14,9 polegadas.
Cabine é equipada com o painel curvo OLED Flow Display, quadro digital de 14,25 polegadas e central multimídia de 14,9 polegadas. Foto: Divulgação/Porsche.

O veículo conta com o assistente de voz Voice Pilot integrado a inteligência artificial e estreia a plataforma Porsche Connect no Brasil, controlada pelo My Porsche App. O sistema inclui o recurso Charging Planner, que planeja paradas para recarga e realiza o pré-condicionamento da bateria durante viagens. Os serviços conectados estão incluídos por 10 anos sem custo adicional.

Ficha Técnica

EspecificaçãoCayenne ElectricCayenne S ElectricCayenne Turbo Electric
Potência máx. (Launch Control)Até 442 cvAté 666 cvAté 1.156 cv
Torque máx. (Launch Control)835 Nm (85,2 kgfm)1.080 Nm (110,2 kgfm)1.500 Nm (153,1 kgfm)
Aceleração (0 a 100 km/h)4,8 segundos3,8 segundos2,5 segundos
Velocidade máxima230 km/h250 km/h260 km/h
Autonomia (Inmetro)Até 493 kmAté 489 kmAté 481 km
Capacidade da Bateria113 kWh113 kWh113 kWh

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual é o preço do novo Porsche Cayenne Electric no Brasil?

Os preços variam de R$ 900.000 para a versão de entrada Cayenne Electric até R$ 1.460.000 para a opção Cayenne Turbo Coupé Electric.

O Cayenne Electric substitui os modelos a combustão e híbridos?

Não. A Porsche confirmou que as três opções de motorização (combustão, híbrida e elétrica) conviverão no mercado para além de 2030.

Quanto tempo demora a recarga rápida do Cayenne Electric?

Em estações de corrente contínua com potência de até 390 kW, a bateria de 113 kWh pode ir de 10% a 80% de carga em menos de 16 minutos.

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