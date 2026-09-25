Changan CS55 vale a pena? Tudo o que sabemos do novo SUV de R$ 144 mil

A CAOA Changan apresentou oficialmente o Novo CS55 no mercado brasileiro. Projetado para ocupar a posição de carro-chefe da marca no país, o SUV médio chega em opções de motorização a combustão e com uma inédita configuração híbrida plug-in Flex, com preços promocionais de lançamento a partir de R$ 144.990 na pré-venda. Afinal, o novo Changan CS55 vale a pena? Confira abaixo tudo sobre o lançamento.
O modelo marca a estreia mundial da tecnologia PHEV Flex da Changan fora da China. O sistema foi desenvolvido ao longo de 24 meses por uma equipe de cerca de 140 engenheiros brasileiros e chineses, além de passar por mais de 3,3 milhões de quilômetros de testes promovidos pela engenharia da CAOA para adaptação às estradas e preferências locais.
Novo CS55 preços e garantia
A linha do Novo CS55 é composta por três opções de versões e motorizações:
- CS55 Prime (1.5 Turbo Flex): R$ 144.990 (preço de pré-venda)
- CS55 Infinity (1.5 Turbo Flex): R$ 154.990 (pronta entrega nas concessionárias)
- CS55 PHEV (Ultra Hybrid PHEV Flex): R$ 189.990 (preço de pré-venda)
A versão Infinity já está disponível para pronta entrega, enquanto as configurações Prime e PHEV estão em regime de pré-venda com os chamados “Celebration Prices”, válidos por tempo limitado.
A versão a combustão é fabricada no complexo industrial da CAOA em Anápolis (GO). Todos os modelos contam com garantia de fábrica de 7 anos ou 150.000 km. Para a variante híbrida plug-in, a bateria de tração possui cobertura específica de 8 anos ou 150.000 km.
Motorização turbo e conjunto híbrido PHEV Flex
A opção de entrada e intermediária utiliza o motor 1.5 Turbo TGDI Flex de quatro cilindros, 16V e injeção direta, associado à transmissão de dupla embreagem (DCT) de sete velocidades. O conjunto entrega 180 cv de potência e 29,2 kgfm de torque, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos. Em dados de homologação, o consumo registrado com gasolina é de 10,4 km/l no ciclo urbano e 12,1 km/l no rodoviário, com tanque de combustível de 51 litros.
Já o destaque tecnológico da gama é o Blue Core Ultra Hybrid PHEV Flex, construído sobre a arquitetura iDE-H com transmissão dedicada DHT. O sistema combina o motor 1.5 Turbo TGDI Flex a um propulsor elétrico, gerando potência combinada de 286 cv e torque combinado de 47,0 kgfm. Com essa mecânica, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos.
O CS55 PHEV registra 42,2 km/l equivalentes no ciclo urbano e alcança até 1.200 km de autonomia total combinando bateria e combustível. O conjunto traz o sistema iE-M (Intelligent Energy Management), que utiliza Inteligência Artificial para mapear a condução do motorista e ajustar automaticamente respostas dinâmicas, modos de frenagem e níveis de regeneração de energia.
Novo CS55 – design e espaço interno
Na parte externa, o Novo CS55 adota a grade dianteira Infinity Hive Borderless e faróis Urban Light Wing Full LED integrados por uma barra luminosa horizontal. A traseira conta com lanternas em LED interligadas e, na versão PHEV, o logotipo central conta com iluminação.
Todas as versões trazem rodas de liga leve de 19 polegadas com pneus Pirelli 225/55 — com acabamento Gloss Black na versão Prime e diamantado bicolor nas opções Infinity e PHEV —, além de teto solar panorâmico Clear Sky.
O interior conta com banco do motorista com seis ajustes elétricos, memória, suporte lombar, aquecimento e ventilação, recursos também estendidos ao assento do passageiro dianteiro. O porta-malas tem capacidade para 525 litros, podendo chegar a 1.415 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.
Tecnologia e sistemas de segurança
O painel abriga o Smart Cockpit integrado de 24,9 polegadas, formado por uma central multimídia flutuante de 14,6 polegadas UHD e quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas. O sistema oferece suporte sem fio a Apple CarPlay e Android Auto, comandos por voz e integração ao aplicativo CAOA Changan Connect para controle remoto de funções pelo smartphone. O sistema de som é assinado pela Pioneer, composto por 8 alto-falantes.
A estrutura do SUV utiliza a arquitetura de carroceria Ark Cage Body com aços de alta resistência. O pacote de assistências à condução CAOA Changan Vision System reúne tecnologias ADAS Nível 2+, incluindo piloto automático adaptativo (ACC) com função Stop & Go, assistente de permanência e centralização em faixa, alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência.
O modelo conta ainda com câmera 540° Ultra HD com visão de chassi transparente e o recurso Straight In/Straight Out, que permite movimentar o veículo para frente ou para trás por meio da chave inteligente para manobras em vagas estreitas. Na versão PHEV, os vidros dianteiros e o para-brisa adotam a tecnologia Silent Glass com laminação dupla para isolamento acústico.
Tabela de Especificações Técnicas
|Especificação
|Versão 1.5 Turbo TGDI Flex
|Versão Blue Core Ultra Hybrid PHEV Flex
|Potência
|180 cv
|286 cv (combinada)
|Torque
|29,2 kgfm
|47,0 kgfm (combinado)
|Câmbio
|Dupla embreagem (DCT) de 7 marchas
|Transmissão dedicada para híbridos (DHT)
|Aceleração (0 a 100 km/h)
|8,1 segundos
|7,2 segundos
|Consumo / Eficiência
|10,4 km/l (urbano) / 12,1 km/l (rodoviário)
|42,2 km/l equivalentes (urbano)
|Autonomia Total
|Não informada
|Até 1.200 km
|Porta-malas
|525 litros (até 1.415 litros rebatido)
|525 litros (até 1.415 litros rebatido)
|Garantia do Veículo
|7 anos ou 150.000 km
|7 anos ou 150.000 km (Bateria: 8 anos/150 mil km)
Qual é o preço do Novo CAOA Changan CS55 no Brasil?
O modelo tem preços de lançamento a partir de R$ 144.990 na versão Prime (pré-venda), R$ 154.990 na versão Infinity (pronta entrega) e R$ 189.990 na versão PHEV (pré-venda).
Qual é a autonomia da versão híbrida plug-in (PHEV) do CS55?
A configuração Ultra Hybrid PHEV Flex alcança uma autonomia total de até 1.200 km combinando o uso da bateria de tração e do tanque de combustível.
Onde o Novo CS55 é produzido?
A versão equipada com motor 1.5 Turbo TGDI Flex é produzida nacionalmente na fábrica da CAOA localizada em Anápolis (GO).