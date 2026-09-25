Changan CS55 vale a pena? Tudo o que sabemos do novo SUV de R$ 144 mil

A CAOA Changan apresentou oficialmente o Novo CS55 no mercado brasileiro. Projetado para ocupar a posição de carro-chefe da marca no país, o SUV médio chega em opções de motorização a combustão e com uma inédita configuração híbrida plug-in Flex, com preços promocionais de lançamento a partir de R$ 144.990 na pré-venda. Afinal, o novo Changan CS55 vale a pena? Confira abaixo tudo sobre o lançamento.

O modelo marca a estreia mundial da tecnologia PHEV Flex da Changan fora da China. O sistema foi desenvolvido ao longo de 24 meses por uma equipe de cerca de 140 engenheiros brasileiros e chineses, além de passar por mais de 3,3 milhões de quilômetros de testes promovidos pela engenharia da CAOA para adaptação às estradas e preferências locais.

Novo CS55 preços e garantia

A linha do Novo CS55 é composta por três opções de versões e motorizações:

CS55 Prime (1.5 Turbo Flex): R$ 144.990 (preço de pré-venda)

R$ 144.990 (preço de pré-venda) CS55 Infinity (1.5 Turbo Flex): R$ 154.990 (pronta entrega nas concessionárias)

R$ 154.990 (pronta entrega nas concessionárias) CS55 PHEV (Ultra Hybrid PHEV Flex): R$ 189.990 (preço de pré-venda)

A versão Infinity já está disponível para pronta entrega, enquanto as configurações Prime e PHEV estão em regime de pré-venda com os chamados “Celebration Prices”, válidos por tempo limitado.

A versão a combustão é fabricada no complexo industrial da CAOA em Anápolis (GO). Todos os modelos contam com garantia de fábrica de 7 anos ou 150.000 km. Para a variante híbrida plug-in, a bateria de tração possui cobertura específica de 8 anos ou 150.000 km.

Versão Ultra Hybrid PHEV Flex traz motorização de 286 cv e logotipo traseiro iluminado na tampa do porta-malas. Foto: Reprodução/Site Oficial Caoa Changan.

Motorização turbo e conjunto híbrido PHEV Flex

A opção de entrada e intermediária utiliza o motor 1.5 Turbo TGDI Flex de quatro cilindros, 16V e injeção direta, associado à transmissão de dupla embreagem (DCT) de sete velocidades. O conjunto entrega 180 cv de potência e 29,2 kgfm de torque, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos. Em dados de homologação, o consumo registrado com gasolina é de 10,4 km/l no ciclo urbano e 12,1 km/l no rodoviário, com tanque de combustível de 51 litros.

Já o destaque tecnológico da gama é o Blue Core Ultra Hybrid PHEV Flex, construído sobre a arquitetura iDE-H com transmissão dedicada DHT. O sistema combina o motor 1.5 Turbo TGDI Flex a um propulsor elétrico, gerando potência combinada de 286 cv e torque combinado de 47,0 kgfm. Com essa mecânica, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 7,2 segundos.

O CS55 PHEV registra 42,2 km/l equivalentes no ciclo urbano e alcança até 1.200 km de autonomia total combinando bateria e combustível. O conjunto traz o sistema iE-M (Intelligent Energy Management), que utiliza Inteligência Artificial para mapear a condução do motorista e ajustar automaticamente respostas dinâmicas, modos de frenagem e níveis de regeneração de energia.

Novo CS55 – design e espaço interno

Na parte externa, o Novo CS55 adota a grade dianteira Infinity Hive Borderless e faróis Urban Light Wing Full LED integrados por uma barra luminosa horizontal. A traseira conta com lanternas em LED interligadas e, na versão PHEV, o logotipo central conta com iluminação.

Todas as versões trazem rodas de liga leve de 19 polegadas com pneus Pirelli 225/55 — com acabamento Gloss Black na versão Prime e diamantado bicolor nas opções Infinity e PHEV —, além de teto solar panorâmico Clear Sky.

Interior do SUV médio conta com o Smart Cockpit de 24,9 polegadas e central multimídia flutuante de 14,6 polegadas UHD. Foto: Reprodução/Site Oficial Caoa Changan.

O interior conta com banco do motorista com seis ajustes elétricos, memória, suporte lombar, aquecimento e ventilação, recursos também estendidos ao assento do passageiro dianteiro. O porta-malas tem capacidade para 525 litros, podendo chegar a 1.415 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.

Tecnologia e sistemas de segurança

O painel abriga o Smart Cockpit integrado de 24,9 polegadas, formado por uma central multimídia flutuante de 14,6 polegadas UHD e quadro de instrumentos digital de 10,3 polegadas. O sistema oferece suporte sem fio a Apple CarPlay e Android Auto, comandos por voz e integração ao aplicativo CAOA Changan Connect para controle remoto de funções pelo smartphone. O sistema de som é assinado pela Pioneer, composto por 8 alto-falantes.

A estrutura do SUV utiliza a arquitetura de carroceria Ark Cage Body com aços de alta resistência. O pacote de assistências à condução CAOA Changan Vision System reúne tecnologias ADAS Nível 2+, incluindo piloto automático adaptativo (ACC) com função Stop & Go, assistente de permanência e centralização em faixa, alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência.

O modelo conta ainda com câmera 540° Ultra HD com visão de chassi transparente e o recurso Straight In/Straight Out, que permite movimentar o veículo para frente ou para trás por meio da chave inteligente para manobras em vagas estreitas. Na versão PHEV, os vidros dianteiros e o para-brisa adotam a tecnologia Silent Glass com laminação dupla para isolamento acústico.

Tabela de Especificações Técnicas

Especificação Versão 1.5 Turbo TGDI Flex Versão Blue Core Ultra Hybrid PHEV Flex Potência 180 cv 286 cv (combinada) Torque 29,2 kgfm 47,0 kgfm (combinado) Câmbio Dupla embreagem (DCT) de 7 marchas Transmissão dedicada para híbridos (DHT) Aceleração (0 a 100 km/h) 8,1 segundos 7,2 segundos Consumo / Eficiência 10,4 km/l (urbano) / 12,1 km/l (rodoviário) 42,2 km/l equivalentes (urbano) Autonomia Total Não informada Até 1.200 km Porta-malas 525 litros (até 1.415 litros rebatido) 525 litros (até 1.415 litros rebatido) Garantia do Veículo 7 anos ou 150.000 km 7 anos ou 150.000 km (Bateria: 8 anos/150 mil km)

Qual é o preço do Novo CAOA Changan CS55 no Brasil?

O modelo tem preços de lançamento a partir de R$ 144.990 na versão Prime (pré-venda), R$ 154.990 na versão Infinity (pronta entrega) e R$ 189.990 na versão PHEV (pré-venda).

Qual é a autonomia da versão híbrida plug-in (PHEV) do CS55?

A configuração Ultra Hybrid PHEV Flex alcança uma autonomia total de até 1.200 km combinando o uso da bateria de tração e do tanque de combustível.

Onde o Novo CS55 é produzido?

A versão equipada com motor 1.5 Turbo TGDI Flex é produzida nacionalmente na fábrica da CAOA localizada em Anápolis (GO).