VW usa estratégia agressiva para conquistar clientes em festivais de Rock e música sertaneja

O agronegócio é um dos setores que mais tem atraído a indústria automotiva brasileira, principalmente as marcas que têm picapes em seu portfólio. Mesmo as que só têm carros de passeio começam a investir nessa área, oferecendo condições especiais para produtores rurais que não precisam apenas de veículos para o trabalho pesado, mas também de carros de passeio para o dia a dia de suas propriedades e cooperativas. Com isso, algumas marcas lançam versões de seus automóveis voltadas ao campo, com acabamentos reforçados, protetores das partes mecânicas e outros itens que não são encontrados em carros dedicados ao uso de pessoas físicas.

Para atrair os empresários do agronegócio, as marcas também investem em patrocínios de grandes exposições e feiras rurais e em artistas sertanejos. É o caso da Volkswagen, que investe em música por meio do patrocínio do Circuito Sertanejo, presente em grandes shows rurais e na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. A marca também participa de festivais de rock, como o Rock in Rio. Nesses eventos, apresenta novos modelos de picapes e carros de passeio.

Neste ano, a Volkswagen mantém investimentos nos dois segmentos. No rodeio de Barretos, apresentou suas duas novas picapes, que chegam no ano que vem: a compacta Tukan, que teve investimento de 3 bilhões de reais para ser fabricada na unidade paranaense da marca, e a nova Amarok, picape média que será produzida na Argentina e que exigiu investimento semelhante. Para os dois modelos, o Brasil é o principal mercado. No Rock in Rio 2026, mostrou o primeiro carro totalmente elétrico da marca a ser vendido nas concessionárias, o ID.4 2027, e uma nova versão do compacto Tera, agora com o motor 200 TSI e câmbio de 8 marchas, que também chega em outubro.

A diretora de marketing da VW, paranaense Livia Kinoshita, em conversa com a Gazeta Carros, falou sobre a estratégia da empresa para estar presente nesses eventos e sobre o retorno dessas ações para a marca. (ver a entrevista em vídeo ao final dessa matéria).

Do rock ao sertanejo

“A música é um território estratégico para a marca porque conecta pessoas. Estar presente em festivais de música ao longo de muitos anos é uma estratégia para a conexão com nossos consumidores”, disse Livia sobre esta participação pesada que a VW tem com este setor do showbiz brasileiro. Também afirmou que a marca “está em todos estes festivais como uma grande plataforma de comunicação com nossos clientes, onde podemos interagir com as pessoas em ações pontuais, mostrando a qualidade de nossos carros. O público presente nestes grandes eventos pode conhecer de perto os modelos que levamos até estes locais e interagir com eles em um ambiente descontraído e alegre”. Segundo Livia Kinoshita, “a Volkswagen aproveita estes festivais para apresentar um novo produto ao mercado, seja para criar séries especiais conectadas com isso”.

Foto: Reprodução/Site Oficial Imprensa VW.

A VW também participa de festivais de rock, além dos eventos ligados à música sertaneja.

A marca é uma das principais patrocinadoras do Circuito Sertanejo, que durante o ano apresenta shows com artistas deste estilo musical em festas e exposições pelo Brasil. Um dos principais eventos é a Festa do Peão de Boiadeiro, que este ano reuniu mais de 100 mil pessoas na arena onde o Circuito Sertanejo foi apresentado. No local, a Volkswagen mostrou duas futuras picapes da marca, a Tukan e a nova Amarok.

Livia diz que “a música sertaneja é muito forte no Brasil. Mais de 50% das músicas escutadas nas plataformas são sertanejas”. Ela afirma que “o presidente da VW, Ciro Possobom, que é roqueiro, já está aprendendo a gostar do sertanejo pelo potencial que representa. Ele fala muito que a marca precisa sair da zona de conforto e viver o que está acontecendo no país. A gente precisa estar em todos os lugares, sair da fábrica e entender o que acontece no mercado e, com isso, temos muito apoio da direção para estas iniciativas”, conclui.

Volkswagen anuncia seu primeiro modelo elétrico em festival de rock

O primeiro modelo totalmente elétrico da Volkswagen começa a ser vendido pelos concessionários em outubro ao preço de R$ 299.990. É o ID.4 2027. Mas esse carro já roda por aqui desde 2023, em uma versão de menor potência e menor autonomia, mas era disponível apenas na forma de assinatura. O preço é exatamente o mesmo do novo Tiguan lançado recentemente, e a Volkswagen fala que o ID.4 é um Tiguan elétrico devido às semelhanças em dimensões que os dois modelos apresentam. A marca aproveitou o Rock In Rio para a primeira aparição do carro.

Volkswagen ID.4 terá mais potência e carregamento rápido no Brasil em 2026. Foto: Divulgação/ Site Oficial Volkswagen.

Globalmente, o ID.4 já é referência na linha de modelos elétricos da Volkswagen como o EV mais vendido da marca no mundo e um dos principais responsáveis pelo sucesso global da família ID., construída sobre a plataforma modular elétrica MEB, desenvolvida exclusivamente para veículos elétricos do Grupo Volkswagen. O modelo faz parte da estratégia de eletrificação da Volkswagen no Brasil.

O motor do novo ID.4 é mais potente agora na versão que chega ao Brasil importada da Alemanha. Tem 286 cavalos com 550 Nm de torque. A bateria também é uma das maiores do segmento, de 84 kWh, e tem quatro modos de condução diferentes (Eco, Normal, Sport e Individual) e posicionam o SUV entre as principais referências de desempenho do segmento.

Mas o mais interessante é que, mesmo com mais potência, o ID.4 garante uma autonomia de 389 km (Inmetro) e permite carregamento em corrente contínua de até 185 kW. Isso quer dizer que, num carregador de 180 kW, o ID.4 parte de 10% para 80% da carga em apenas 25 minutos, permitindo que você possa curtir o ID.4 por mais tempo na estrada e menos tempo carregando.



Abaixo, assista à entrevista com Livia Kinoshita:

*Antonio Carlos da Silva é jornalista especializado na cobertura do mercado automobilístico e parceiro de conteúdo da Gazeta do Povo. As opiniões e análises expressas neste artigo são de responsabilidade do autor e não representam necessariamente a visão do jornal.