Volkswagen ID.4 Pro 2027 chega ao Brasil pelo mesmo preço do Tiguan R-Line

A Volkswagen apresentou oficialmente o ID.4 Pro 2027 no Brasil. O SUV 100% elétrico, que marca o início da vendas definitivas da linha elétrica da montadora no país, chega à rede de concessionárias em outubro com preço sugerido de R$ 299.990. É o mesmo preço do SUV Tiguan R-line, com motorização 2.0 e 272 cavalos de potência. E aí, pelo mesmo valor, qual você levaria?

Até então comercializado apenas no formato de assinatura pelo programa Sign&Drive desde 2023, o utilitário esportivo desembarca em sua configuração mais atualizada, produzida sobre a plataforma modular elétrica MEB do Grupo Volkswagen. A Tribuna Carros adiantou o lançamento em julho passado.

O conjunto óptico utiliza a tecnologia IQ.Light Matrix em LED na dianteira e lanternas 3D interligadas na traseira. Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen.

Desempenho e bateria

O conjunto mecânico do ID.4 Pro 2027 traz um motor elétrico que gera 286 cv de potência e 55,6 kgfm de torque. A nova bateria possui capacidade de 84 kWh, garantindo ao modelo uma autonomia de 389 km, conforme medição oficial do Inmetro. O motorista pode alternar o comportamento dinâmico por meio de quatro modos de condução: Eco, Normal, Sport e Individual.

Em estações de carregamento rápido (corrente contínua) com potência de até 185 kW, o tempo de recarga da bateria de 10% a 80% é feito em 25 minutos.

Iluminação e design aerodinâmico

O visual exterior é pautado por linhas fluidas com foco em aerodinâmica, resultando em um coeficiente de arrasto (Cx) de 0,28. A iluminação conta com o sistema IQ.Light Matrix em LED na dianteira, equipado com faróis matriciais e canhões direcionais ativos. Na traseira, as lanternas IQ.Light em LED trazem efeitos em 3D e régua luminosa conectando os dois lados.

A lista de detalhes externos inclui maçanetas embutidas e iluminadas, projeção do logotipo da marca no chão abaixo dos retrovisores e rodas de liga leve de 19 polegadas com pneus 235/55 R19 no eixo dianteiro e 255/50 R19 no traseiro. O modelo será comercializado nas cores Costa Azul (com teto em Preto Piano) e Preto Granadilho.

Interior e tecnologia embarcada

Na cabine, o acabamento utiliza materiais sintéticos em marrom e microfibra composta por 71% de itens reciclados nos bancos, sem aplicação de couro de origem animal. Os assentos dianteiros, chamados de ergoActive, possuem ajustes elétricos, memória de posição, sistema de aquecimento e função de massagem.

O interior do ID.4 conta com central multimídia de 12,9 polegadas e revestimento sustentável com 71% de materiais reciclados nos bancos Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen.

O painel de instrumentos digital fica fixado na coluna de direção, atrás do volante que conta com botões físicos. A central multimídia possui tela de 12,9 polegadas, comandos por voz (assistente IDA), GPS nativo e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O console dispõe de carregador por indução, quatro portas USB-C e o sistema Ambient Light, que oferece 30 cores configuráveis para a iluminação da cabine.

O sistema de ar-condicionado é automático de três zonas, permitindo ajustes independentes para o condutor, passageiro dianteiro e ocupantes do banco traseiro. Na parte superior, a estrutura conta com teto solar panorâmico de vidro.

Construído sobre a plataforma MEB, o modelo entrega 2,77 metros de entre-eixos e porta-malas com capacidade para 533 litros e teto solar panorânico. Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen.

Equipamentos de segurança e dimensões

O pacote de assistências ao condutor reúne diversos recursos ativos de condução, com destaque para o Emergency Assist — que assume o controle e para o veículo em caso de perda de consciência do motorista — e o Memory Park Assist, capaz de gravar manobras repetitivas e estacionar o carro de forma autônoma.

A lista contempla ainda:

Travel Assist e Lane Assist;

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) com função Stop&Go;

Frenagem autônoma de emergência (AEB) com detecção de pedestres e ciclistas;

Detector de ponto cego;

Alerta de tráfego cruzado traseiro (Rear Cross Traffic Alert);

Câmeras com visão 360 graus;

Abertura das portas sem chave (Keyless) e abertura elétrica do porta-malas por iluminação e sensor de movimento sob o para-choque (Easy Open).

Nas dimensões, o ID.4 mede 4,58 metros de comprimento e possui 2,77 metros de distância entre-eixos. A capacidade do porta-malas é de 533 litros.

Id.4 especificações técnicas

Característica Especificação Potência 286 cv Torque 55,6 kgfm Bateria 84 kWh Autonomia (Inmetro) 389 km Comprimento 4,58 m Entre-eixos 2,77 m Porta-malas 533 litros Preço R$ 299.990

Qual é o preço do Volkswagen ID.4 Pro 2027 no Brasil? O modelo tem preço confirmado de R$ 299.990.

Qual é a autonomia do Volkswagen ID.4 Pro? O SUV possui autonomia homologada pelo Inmetro de 389 km com uma carga completa da bateria de 84 kWh.

Quanto tempo demora o carregamento rápido do ID.4 Pro? Em um carregador de corrente contínua de 180 kW, a bateria vai de 10% a 80% em 25 minutos.

Id.4 chega pelo mesmo preço do Tiguan R-Line

Pelos mesmos R$ 299.990, o cliente pode optar pelo Tiguan R-line 2027

O Tiguan R-Line 2027 custa exatamente o mesmo que o ID.4. O SUV médio da marca alemã traz sob o capô um motor 2.0 turbo (350 TSI) de 272 cv e 35,7 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático de oito marchas e ao retorno da tração integral 4Motion, além de um pacote tecnológico que inclui central multimídia de 15 polegadas, faróis IQ.Light Matrix e assistentes de condução avançados (ADAS/Travel Assist). E aí, qual escolheria?

O Tiguan R-Line 2027 custa exatamente o mesmo que o ID.4. Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen. Tiguan R-line traz sob o capô um motor 2.0 turbo (350 TSI) de 272 cv e 35,7 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automático de oito marchas e ao retorno da tração integral 4Motion. Foto: Divulgação/Site Oficial Volkswagen.