Omoda 7 SHS-P: SUV híbrido roda 60 km sem gasolina por R$ 254 mil

A Omoda & Jaecoo lançou no Brasil o Omoda 7 SHS-P, SUV médio híbrido plug-in que chega como topo de linha da fabricante com preços a partir de R$ 254.990. O modelo foi apresentado no Festival Interlagos, em São Paulo, e oferece central multimídia com tela deslizante de 15,6 polegadas, motor que combina 279 cv de potência, autonomia elétrica de 60 km e sete anos de garantia total. O SUV está disponível em duas versões: Luxury e Prestige, esta última com valor inicial de R$ 279.990.
O modelo é oferecido em duas opções no mercado nacional: a versão Luxury, com preço a partir de R$ 254.990, e a topo de linha Prestige, que sai a partir de R$ 279.990.
Omoda 7 SHS-P – Motorização e desempenho
O conjunto mecânico do Omoda 7 SHS-P reúne um motor 1.5 TGDI a um motor elétrico. A combinação gera 279 cv de potência e 37,2 kgfm de torque combinados via transmissão DHT.
Com essa configuração, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos e atinge a velocidade máxima de 180 km/h.
A bateria tem capacidade de 18,4 kWh e permite carregamento rápido em corrente contínua (DC) de até 40 kW. No modo 100% elétrico, a autonomia é de 60 km pelo ciclo do Inmetro. O consumo médio registrado pelo órgão é de 14 km/l no uso urbano e de 11,9 km/l na estrada.
Tecnologia, cabine e espaço interno
O Omoda 7 SHS-P mede 4,66 metros de comprimento, 1,87 metro de largura e 2,72 metros de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade para 590 litros, espaço que pode ser expandido para 1.368 litros com os bancos traseiros rebatidos.
Na parte interna, o destaque do painel é a central multimídia Ultra HD 2,5K de 15,6 polegadas. No modelo, o equipamento conta com a função Sliding (deslizante) e trabalha integrada ao painel digital de 8,88 polegadas.
A cabine inclui ainda:
- Sistema de som Sony com até 12 alto-falantes e 390W (na versão Prestige)
- Cancelamento ativo de ruído (ENC)
- Ar-condicionado dual zone
- Iluminação customizável em 256 cores
- Carregador por indução de 50W refrigerado
- Bancos em couro com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento
Na versão Prestige, o banco do passageiro traz o recurso Relax, que acrescenta função de massagem. Essa opção traz também o sistema de fragrâncias L’Essence.
Equipamentos de segurança e exterior
O visual externo do SUV médio conta com conjunto óptico Full LED com setas sequenciais, teto solar panorâmico elétrico, spoiler traseiro e indicador do status de carga da bateria na coluna traseira. As rodas de liga leve são de 19 polegadas na versão Luxury e de 20 polegadas na opção Prestige.
A lista de segurança passiva e ativa soma até 8 airbags, sistema de câmeras 540° e o pacote ADAS 2.5 com 18 funções. Entre os assistentes estão:
- Frenagem autônoma de emergência
- Controle de cruzeiro adaptativo
- Monitoramento de ponto cego
O veículo conta com sete anos de garantia total e oito anos de cobertura para o conjunto de baterias.
Tabela de especificações técnicas
|Item
|Especificação
|Motorização
|1.5 TGDI + Motor elétrico (PHEV)
|Potência combinada
|279 cv
|Torque combinado
|37,2 kgfm
|Câmbio
|Transmissão DHT
|Aceleração (0 a 100 km/h)
|8,4 segundos
|Velocidade máxima
|180 km/h
|Bateria
|18,4 kWh (Carga rápida DC de até 40 kW)
|Autonomia elétrica
|60 km (ciclo Inmetro)
|Consumo urbano
|14 km/l
|Consumo rodoviário
|11,9 km/l
|Comprimento / Largura
|4,66 m / 1,87 m
|Entre-eixos
|2,72 m
|Porta-malas
|590 litros a 1.368 litros
|Preço Luxury
|A partir de R$ 254.990,00
|Preço Prestige
|A partir de R$ 279.990,00
Qual é o preço do Omoda 7 SHS-P no Brasil? O SUV é vendido na versão Luxury a partir de R$ 254.990,00 e na versão Prestige a partir de R$ 279.990,00.
Qual é a autonomia elétrica do Omoda 7 SHS-P? A bateria de 18,4 kWh garante 60 km de autonomia no modo 100% elétrico, segundo medição do Inmetro.
Qual a potência do motor do Omoda 7 SHS-P? O conjunto híbrido plug-in unifica o motor 1.5 TGDI ao motor elétrico para entregar 279 cv de potência e 37,2 kgfm de torque combinados.