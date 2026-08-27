Omoda 7 SHS-P: SUV híbrido roda 60 km sem gasolina por R$ 254 mil

A Omoda & Jaecoo lançou no Brasil o Omoda 7 SHS-P, SUV médio híbrido plug-in que chega como topo de linha da fabricante com preços a partir de R$ 254.990. O modelo foi apresentado no Festival Interlagos, em São Paulo, e oferece central multimídia com tela deslizante de 15,6 polegadas, motor que combina 279 cv de potência, autonomia elétrica de 60 km e sete anos de garantia total. O SUV está disponível em duas versões: Luxury e Prestige, esta última com valor inicial de R$ 279.990.

O modelo é oferecido em duas opções no mercado nacional: a versão Luxury, com preço a partir de R$ 254.990, e a topo de linha Prestige, que sai a partir de R$ 279.990.

Omoda 7 SHS-P – Motorização e desempenho

O conjunto mecânico do Omoda 7 SHS-P reúne um motor 1.5 TGDI a um motor elétrico. A combinação gera 279 cv de potência e 37,2 kgfm de torque combinados via transmissão DHT.

Com essa configuração, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos e atinge a velocidade máxima de 180 km/h.

A bateria tem capacidade de 18,4 kWh e permite carregamento rápido em corrente contínua (DC) de até 40 kW. No modo 100% elétrico, a autonomia é de 60 km pelo ciclo do Inmetro. O consumo médio registrado pelo órgão é de 14 km/l no uso urbano e de 11,9 km/l na estrada.

SUV traz indicador de carga da bateria integrado à coluna traseira e teto solar panorâmico elétrico. Foto: Divulgação/ Jaecoo / Omoda.

Tecnologia, cabine e espaço interno

O Omoda 7 SHS-P mede 4,66 metros de comprimento, 1,87 metro de largura e 2,72 metros de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade para 590 litros, espaço que pode ser expandido para 1.368 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Na parte interna, o destaque do painel é a central multimídia Ultra HD 2,5K de 15,6 polegadas. No modelo, o equipamento conta com a função Sliding (deslizante) e trabalha integrada ao painel digital de 8,88 polegadas.

A cabine inclui ainda:

Sistema de som Sony com até 12 alto-falantes e 390W (na versão Prestige)

Cancelamento ativo de ruído (ENC)

Ar-condicionado dual zone

Iluminação customizável em 256 cores

Carregador por indução de 50W refrigerado

Bancos em couro com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento

Na versão Prestige, o banco do passageiro traz o recurso Relax, que acrescenta função de massagem. Essa opção traz também o sistema de fragrâncias L’Essence.

Central multimídia Ultra HD de 15,6 polegadas possui tela deslizante e atua integrada ao painel digital do Omoda 7. Foto: Divulgação/ Jaecoo / Omoda.

Equipamentos de segurança e exterior

O visual externo do SUV médio conta com conjunto óptico Full LED com setas sequenciais, teto solar panorâmico elétrico, spoiler traseiro e indicador do status de carga da bateria na coluna traseira. As rodas de liga leve são de 19 polegadas na versão Luxury e de 20 polegadas na opção Prestige.

A lista de segurança passiva e ativa soma até 8 airbags, sistema de câmeras 540° e o pacote ADAS 2.5 com 18 funções. Entre os assistentes estão:

Frenagem autônoma de emergência

Controle de cruzeiro adaptativo

Monitoramento de ponto cego

Bancos em couro têm ajustes elétricos e a versão Prestige inclui função de massagem para o passageiro. Foto: Divulgação/ Jaecoo / Omoda.

O veículo conta com sete anos de garantia total e oito anos de cobertura para o conjunto de baterias.

Tabela de especificações técnicas

Item Especificação Motorização 1.5 TGDI + Motor elétrico (PHEV) Potência combinada 279 cv Torque combinado 37,2 kgfm Câmbio Transmissão DHT Aceleração (0 a 100 km/h) 8,4 segundos Velocidade máxima 180 km/h Bateria 18,4 kWh (Carga rápida DC de até 40 kW) Autonomia elétrica 60 km (ciclo Inmetro) Consumo urbano 14 km/l Consumo rodoviário 11,9 km/l Comprimento / Largura 4,66 m / 1,87 m Entre-eixos 2,72 m Porta-malas 590 litros a 1.368 litros Preço Luxury A partir de R$ 254.990,00 Preço Prestige A partir de R$ 279.990,00

Qual é o preço do Omoda 7 SHS-P no Brasil? O SUV é vendido na versão Luxury a partir de R$ 254.990,00 e na versão Prestige a partir de R$ 279.990,00.

Qual é a autonomia elétrica do Omoda 7 SHS-P? A bateria de 18,4 kWh garante 60 km de autonomia no modo 100% elétrico, segundo medição do Inmetro.

Qual a potência do motor do Omoda 7 SHS-P? O conjunto híbrido plug-in unifica o motor 1.5 TGDI ao motor elétrico para entregar 279 cv de potência e 37,2 kgfm de torque combinados.