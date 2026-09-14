Geely EX5 EM-i PRO entra no Move Brasil com desconto extra e preço competitivo

A Geely Brasil expandiu a oferta de veículos no programa Move Brasil e passou a disponibilizar o SUV híbrido plug-in Geely EX5 EM-i na versão PRO com condições especiais para taxistas e motoristas de aplicativo cadastrados na iniciativa do Governo Federal. Além dos incentivos previstos pela legislação e pelo programa, a fabricante concede um abatimento adicional de 8% sobre a tabela.

Com a aplicação dos incentivos legais e do desconto da montadora, o Geely EX5 EM-i PRO tem valor inicial fixado em R$ 136.926 para taxistas. Já para os motoristas de aplicativo, a opção parte de R$ 174.790.

O Move Brasil contempla taxistas que possuem licenças e registros ativos nos órgãos de trânsito, acompanhados de regularidade fiscal. No caso dos motoristas de aplicativo, a exigência inclui cadastro ativo há pelo menos 12 meses e a realização de no mínimo 100 viagens nesse período na mesma plataforma.

Mudanças nas regras do programa governamental

A inclusão do modelo ocorreu após a atualização nas diretrizes do Move Brasil, que passou a aceitar veículos com preço público de até R$ 200 mil e ampliou o prazo máximo de quitação do financiamento para até 84 meses.

O programa também conta com uma linha de crédito especial operada pelo BNDES e instituições parceiras. Para modelos equipados com tecnologias sustentáveis (flex, híbridos ou elétricos), o financiamento oferece taxas de até 0,91% ao mês, carência de seis meses e pagamento em até 72 meses.

Outros modelos disponíveis no Move Brasil

Além do EX5 EM-i PRO, a fabricante mantém no programa o modelo elétrico EX2, presente desde o lançamento da iniciativa pública:

Geely EX2 PRO: A partir de R$ 99.001 para taxistas e R$ 117.610 para motoristas de aplicativo.

A partir de R$ 99.001 para taxistas e R$ 117.610 para motoristas de aplicativo. Geely EX2 MAX: A partir de R$ 109.396 para taxistas e R$ 129.960 para motoristas de aplicativo.

Geely EX2, que começará a ser fabricado em São José dos Pinhais. Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná

Detalhes do Geely EX5 EM-i

O Geely EX5 EM-i é o primeiro híbrido plug-in da marca vendido no mercado nacional, comercializado nas versões PRO, MAX e ULTRA. O conjunto mecânico traz a tecnologia EM-i (E-Motive intelligence), que entrega potência combinada de 262 cv e torque de 380 Nm. Segundo os dados da fabricante, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 7,8 segundos e alcança até 1.300 km de autonomia combinada.

Qual é o preço do Geely EX5 EM-i PRO no programa Move Brasil? Para taxistas, com a soma dos descontos previstos em lei e o abatimento extra de 8% da fabricante, o preço parte de R$ 136.926. Para motoristas de aplicativo, o valor inicial é de R$ 174.790.

Quais são os requisitos para motoristas de aplicativo comprarem pelo Move Brasil? É necessário ter cadastro ativo na plataforma há pelo menos 12 meses e comprovar a realização de no mínimo 100 corridas nesse período na mesma empresa de aplicativo.

Qual é a autonomia do Geely EX5 EM-i? O SUV híbrido plug-in possui um sistema com potência combinada de 262 cv e oferece autonomia combinada de até 1.300 km.