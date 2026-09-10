Renault Niagara: picape chega com 160 cv e Google Gemini integrado

Apresentada como um protótipo em 2023, finalmente a Renault apresentou sua nova picape, a Niagara, que chega as lojas no final deste ano. Esta primeira apresentação aconteceu em Buenos Aires e a reportagem esteve presente e pode conferir todos os detalhes do novo modelo.



Um carro que foi concebido pelo design e engenharia da marca, com sede em Curitiba, mas que é fabricada na Argentina, país que virou um hub de produção de picapes para toda a América do Sul, de várias marcas. A Niagara chega em momento interessante para a Renault, que está renovando todo seu portfolio na região, começando com Kardian, em 2023 e mais recentemente, em 2025, com o Boreau, automóveis que usam a mesma plataforma da Niagara, que chega em várias versões.

A Niagara abre um novo capítulo na expansão da Renault na América Latina. Como parte da estratégia futuREady, ela marca o início de uma ofensiva envolvendo 14 novos modelos para mercados fora da Europa e redefine os padrões de design das picapes, combinando sofisticação, conforto e tecnologia de um SUV do segmento C com a força robusta e versatilidade de um veículo criado para os tipos de uso mais exigentes. Suas linhas transmitem um forte senso de identidade, unindo o foco urbano com capacidades todo-terreno.

A Niagara é uma nova picape em todos os aspectos, a começar pelo seu interior, que dá destaque ao conforto e às tecnologias conectadas, como o sistema Open RLink com Google Gemini integrado, o sistema Multi-Sense, iluminação ambiente personalizável e uma série de itens para facilitar o dia a dia. Nenhuma outra picape deste segmento a venda no Brasil hoje oferece estes itens.



Mas as novidades maiores estão em suas versões que definitivamente serão apresentadas em detalhes sobre no momento do lançamento para o mercado, provavelmente em novembro próximo. A Niagara conta com uma série de motorizações e transmissões. Disponível com câmbio manual ou automático e tração em duas ou quatro rodas, ela atende a uma ampla gama de usos na América Latina. Além disse é uma das maiores picapes em termos de tamanho e capacidade de seu segmento.

A caçamba suporta até 654 kg de carga útil e oferece capa retrátil, revestimento protetor e tomada 12V. Foto: Acervo Renault Group

Com a Niagara, a Renault continua avançando em um de seus mercados mais estratégicos. Primeiro modelo a ser revelado pelo plano futuREady, a Niagara marca o início de uma nova fase na ofensiva internacional da marca. Até 2030, a Renault pretende lançar 14 novos modelos fora da Europa para consolidar sua posição como marca automotiva francesa número 1 no mundo. Baseando-se em um significativo potencial de expansão oferecido pelos mercados fora da Europa, a Renault está buscando acelerar seu crescimento e também sua eletrificação. A meta para 2030 é gerar metade de suas vendas fora da Europa, aumentando a proporção de motorizações elétricas e híbridas para 50% do mix nestes mercados.

Idealizada para a América Latina

A América Latina é atualmente um dos mercados mais dinâmicos para picapes. Em vários países nesta região, as picapes representam uma fatia significativa das vendas de veículos multiuso, atendendo a uma gama bastante ampla de utilizações.



Os três principais mercados-alvos da Niagara são Brasil, Argentina e Colômbia. Só estes mercados já representam uma grande fatia de vendas em potencial. Além destes três mercados, a Niagara também será exportada posteriormente para vários outros países latino-americanos.

A Niagara tem um forte senso de identidade. A frente reflete a linguagem do design das grandes picapes, com uma grade frontal verticalizada e um capô alto com linhas musculosas, integrados de forma harmoniosa com os para-lamas dianteiros e reforçando a impressão de robustez e proporções bem equilibradas. No centro da ampla grade na cor preta, o nome “Renault” aparece em letras maiúsculas, destacando a identidade da Niagara como parte da nova geração internacional da marca. O nome “Renault” exibe um acabamento em pixel cromado.

O painel conta com quadro de instrumentos digital de 10,2 polegadas e central multimídia de 10,1 polegadas equipada com o sistema OpenR Link. Foto: Acervo Renault Group

Os faróis full LED com frisos black piano incluem uma sequência de boas-vindas e as luzes de rodagem diurna exibem uma assinatura gráfica exclusiva.

A parte inferior do para-choque com faróis de neblina de LED enfatiza a personalidade robusta da Niagara. Os protetores da carroceria na cor Alliance Black harmonizam com o protetor de cárter frontal inspirado no universo off-road, dando destaque às habilidades todo-terreno do veículo e protegendo os componentes mais expostos ao sair do asfalto.

Proporções robustas e de personalidade

A Renault Niagara tem 4,94m de comprimento (4,91m de comprimento na versão 4×2) e 1,72m de altura, com proporções generosas que demonstram sua personalidade. Vista de lado, as linhas de cintura pronunciadas, as caixas de rodas robustas, as linhas esticadas e as rodas de 17 ou 18 polegadas – dependendo da versão – contribuem para o estilo potente da carroceria e o visual robusto de um veículo criado para ir a qualquer lugar.

A Renault tomou um cuidado especial com a integração da cabine e da carroceria para criar um estilo mais harmonioso da carroceria com peças conectadas de forma contínua. Este senso de continuidade é destacado pela coluna traseira, um dos pontos altos do design. As maçanetas das portas traseiras são integradas com a coluna, uma escolha de estilo que acentua as linhas fluidas.

Na traseira, os grafismos e o design da tampa traseira também refletem a ênfase nas linhas contemporâneas. Juntos, todos estes itens criam uma identidade visual consistente que mantém o padrão convencional das linhas da picape. Por exemplo, o nome “Niagara” é estampado diretamente na chapa da porta traseira, enquanto a faixa na cor preta se estende em direção aos faróis em ambos os lados, ampliando visualmente o veículo e conferindo a ele uma atitude imponente.

Com até 4,94 metros de comprimento, a picape traz caixas de rodas destacadas e maçanetas traseiras integradas à coluna C. Foto: Acervo Renault Group

Interior moderno, confortável e prático

O interior da Niagara foi criado para entregar uma experiência simples e intuitiva ao volante. Organizado em torno do motorista, o cockpit reúne os principais controles e informações na linha de visão do motorista. Já o cluster de instrumentos horizontal destaca a largura da cabine e contribui para a sensação de espaço, integrando de forma harmoniosa o sistema multimídia, com a tela de 10,1 polegadas que permite fácil acesso às funções embarcadas, bem como o painel de instrumentos digital com tela de 10,2 polegadas.

O câmbio eletrônico e-shifter faz parte deste novo layout, conferindo um visual mais contemporâneo para o design interno e liberando espaço no console central, onde fica o carregador sem fio para smartphones.

As grandes aberturas das portas traseiras facilitam os movimentos de entrada e saída do veículo e contribuem para o uso no dia a dia. Este foco no conforto interno também se reflete na qualidade percebida, que é diretamente inspirada no universo dos SUVs do segmento C. Os materiais, o layout da cabine e o design como um todo foi desenvolvido para satisfazer as expectativas dos clientes que buscam uma picape com um interior estiloso e agradável.

Os bancos dianteiros estão disponíveis com controles elétricos e o banco traseiro pode ser reclinado em 25 graus para melhorar o espaço para a cabeça e o conforto em viagens mais longas, recurso disponível pela primeira vez neste segmento. O projeto otimizado da cabine proporciona um espaço generoso para as pernas e a cabeça dos passageiros. Com 200 mm, o espaço para os joelhos é o melhor da categoria. Os passageiros também têm acesso a um apoio de braços central com porta-copos embutidos.

Acervo Renault Group

Refletindo sua natureza versátil, a Niagara oferece uma ampla gama de itens para facilitar o dia a dia. Atrás da segunda fileira de bancos se encontra um compartimento de armazenagem com capacidade para 36 litros. Acessível a partir da cabine por meio do banco rebatível, ela permite transportar uma série de itens em um espaço longe de olhares curiosos.

Com um chip tão potente quanto o de um smartphone premium, o sistema OpenR Link funciona de forma mais ágil do que qualquer outro sistema na indústria automotiva. Simples e intuitivo, ele é usado da mesma forma que um tablet, seja por toque ou por meio do assistente por comando de voz integrado, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, com e sem fio.

A partir do display central, o motorista tem acesso a uma série de serviços do Google atualizados de forma contínua mensalmente, como Google Maps, Google Assistente com comando de voz e uma série de aplicativos por meio da loja Google Play, cobrindo áreas tão variadas como música, entretenimento, navegação e serviços para o dia a dia.

Refletindo a visão da Renault para a segurança, a Niagara conta com dispositivos de assistência ao motorista de nova geração. Estes recursos auxiliam o motorista em situações do dia a dia – como longos trajetos, trânsito intenso ou manobras – para satisfazer padrões ainda mais altos de proteção e conforto.

O controle de velocidade adaptativo com Stop & Go ajusta a velocidade do veículo para manter uma distância segura do veículo que segue adiante, mesmo quando o trânsito desacelera significativamente até a parada do veículo. O limitador de velocidade permite que o motorista defina uma velocidade máxima, que não será ultrapassada ao acelerar. Quando o freio motor não for suficiente – principalmente em descidas – o sistema pode ser acionado automaticamente para manter a velocidade definida.

A segurança ativa é potencializada por uma série de tecnologias criadas para auxiliar o motorista em qualquer circunstância. O Alerta de Permanência em Faixa (LDW) e o Assistente de Permanência em Faixa (LKA) ajudam a evitar um desvio não intencional a partir da trajetória pretendida, enquanto o Reconhecimento de Placas de Velocidade (TSR) informa o motorista sobre os limites de velocidade vigentes. Já o Sensor de Fadiga (DDAW) analisa os movimentos do volante da direção para detectar qualquer perda potencial de concentração em longos trajetos.

A Niagara conta com Frenagem Automática de Emergência (AEB), um dispositivo que utiliza sensores e a câmera frontal do veículo para analisar constantemente o entorno. Quando é detectado um risco de colisão, o motorista é advertido por meio de um alerta sonoro e uma mensagem visualizada no painel. Se ele não reagir, o sistema pode acionar automaticamente os freios para evitar uma colisão ou minimizar o impacto.

Conjunto de tração eficiente

A Niagara conta com um motor 1.3 turbo com injeção direta (GDi), compatível com gasolina e flex, dependendo do mercado. Desenvolvida para satisfazer as necessidades da América Latina, ele oferece 156 cv na versão 4×2 e 160 cv na versão 4×4, entregando um torque máximo de 270 Nm.

Esta motorização é associada a um câmbio manual de seis velocidades ou um câmbio automático de seis velocidades com dupla embreagem úmida, que permite trocas de marchas mais rápidas com boa dirigibilidade e eficiência no consumo. Equipado com um seletor de marchas eletrônico (e-shifter), este câmbio EDC (Efficient Dual Clutch) contribui para uma experiência mais suave e intuitiva ao volante.

O objetivo foi entregar uma condução semelhante à experiência vivenciada em um SUV, sem comprometer a força robusta e a tração esperada de uma picape.

Desenvolvido exclusivamente para a Niagara, o chassi com calibração especial associa um eixo traseiro exclusivo, com molas e amortecedores adaptados, bem como geometria otimizada. Esta configuração reduz a frequência natural de movimentos da carroceria em 30%, melhorando o conforto de condução, minimizando as vibrações sentidas pelos passageiros e aumentando a estabilidade em superfícies de rodagem em estado precário.

A suspensão traseira multilink também contribui para uma condução mais silenciosa e precisa, semelhante à de um veículo de passeio, sem comprometer a força robusta, que é essencial em uma picape.

O sistema de frenagem contribui para estes altos padrões com quatro freios a disco ventilados, que dissipam o calor de forma mais eficiente durante um uso mais intenso. A performance na frenagem é otimizada por meio de funções eletrônicas dedicadas, como o assistente de frenagem hidráulico. Especialmente úteis em grandes altitudes ou durante longas descidas, estas funções garantem eficiência, resistência e segurança em todas as condições de funcionamento.

Inédita capacidade de carga

A caçamba da Niagara foi criada para ser robusta, prática e fácil de usar no dia a dia, com capacidade para 938 litros e carga máxima de 654 kg. Item exclusivo em sua categoria, a capa retrátil protege a carga da chuva e poeira, permitindo fácil acesso à área de carga.

Com proporções generosas (1,030 mm de largura por 615 mm de altura), a tampa traseira com acionamento elétrico também facilita o acesso à área de carga. Já o revestimento interno protege a superfície da caçamba do desgaste e uso intensivo, além de facilitar as operações de carga e descarga.

Oito ganchos de ancoragem posicionados nas laterais da caçamba garantem que objetos e equipamentos fiquem bem presos durante o transporte. De fácil acesso, a tomada de 12V permite conectar rapidamente acessórios e ferramentas elétricas diretamente na caçamba. O porta-copos embutido na porta traseira é mais um toque de praticidade durante atividades de lazer ou trabalho em campo.

A Niagara também oferece a melhor capacidade de reboque da categoria, para 710 kg.

Tração para todo terreno

A Niagara também ganha versatilidade com seu sistema de tração integral, desenvolvido para as inúmeras superfícies de rodagem encontradas na América Latina. Disponível em algumas versões, este sistema melhora a tração quando as condições de rodagem se tornam mais desafiadoras.

Por meio de um botão giratório localizado na base do console central, o motorista pode ajustar o modo de condução de acordo com o ambiente, obtendo melhor equilíbrio entre tração, conforto e segurança. Este sistema de controle ergonômico e intuitivo permite que o usuário selecione diferentes modos de condução: Eco, Conforto, Esportivo, Inteligente, Lama-Areia e Off-Road (Eco, Comfort, Sport, Smart, MySense e Terrain).

Para cada modo de condução, a distribuição da tração entre os eixos dianteiro e traseiro é calculada automaticamente, com base na aderência disponível. Sob condições normais, a potência é transmitida exclusivamente para as rodas dianteiras. Se o veículo começar a perder aderência ou quando a tração atingir o seu pico, parte do torque é transferido automaticamente para o eixo traseiro.

Em situações mais exigentes, o torque é distribuído de forma equilibrada entre os eixos dianteiro e traseiro. Esta distribuição é gerenciada pelo módulo de transmissão traseiro, associado a uma engrenagem eletromagnética multidisco.

A Niagara é resultado de um processo de desenvolvimento totalmente conduzido na América Latina. Criada no centro de design da Renault no Brasil, desenvolvida em conjunto entre os centros de engenharia do Brasil e da Argentina, e produzida na Argentina na fábrica Santa Isabel, em Córdoba. A Niagara foi criada para se adaptar perfeitamente às necessidades dos clientes locais. A decisão de produzir o veículo na Argentina demonstra o compromisso da Renault de fortalecer sua presença industrial e tecnológica de longa data na América Latina.

Para satisfazer altos padrões de qualidade, durabilidade e confiabilidade, a Niagara foi objeto de um extenso programa de desenvolvimento. Além dos quase 800 mil km de testes, os protótipos foram testados em uma ampla variedade de condições, tanto em asfalto como off-road, na Argentina, Brasil e Colômbia, e também nos centros da Renault na Europa.

*Antonio Carlos da Silva é jornalista especializado na cobertura do mercado automobilístico e parceiro de conteúdo da Tribuna do Paraná. As opiniões e análises expressas neste artigo são de responsabilidade do autor e não representam necessariamente a visão do jornal.