Novo Jaecoo 5 promete 1000 km de autonomia sem recarga externa

A Omoda & Jaecoo confirmou a pré-venda do SUV híbrido Jaecoo 5 no Brasil para setembro de 2026, sem revelar ainda o preço. O modelo utiliza tecnologia híbrida plena que não precisa de recarga na tomada, combina 224 cv de potência com autonomia próxima de 1.000 km e foi apresentado oficialmente durante o Festival Interlagos, em São Paulo. Líder global de vendas da marca com 187.477 unidades comercializadas no mundo, o veículo chega ao país com garantia de sete anos e bateria com oito anos de cobertura.
Lançado há pouco mais de um ano, o SUV é o atual líder global de vendas da Omoda & Jaecoo, somando 187.477 unidades comercializadas no mundo. O modelo também vem se destacando no mercado do Reino Unido, onde passou a figurar entre os dez carros mais vendidos a partir de julho.
Desempenho e tecnologia híbrida
O principal diferencial do Jaecoo 5 para o mercado nacional está no Super Hybrid System (SHS-H), um sistema híbrido pleno desenvolvido pelo grupo Chery que não necessita de carregamento externo na tomada.
O conjunto mecânico é composto por um motor 1.5 TGDI a gasolina (turbo com injeção direta), que entrega 135 cv e 20,4 kgfm de torque, aliado a um propulsor elétrico de 150 kW (204 cv) e 31,6 kgfm de torque. Integrados a uma transmissão híbrida dedicada DHT, os motores geram uma potência combinada de até 224 cv e torque combinado de 30,1 kgfm.
Com esse conjunto, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos e oferece uma autonomia combinada próxima de 1.000 km. O sistema alterna automaticamente entre os modos de operação, utilizando a energia da bateria de 1,83 kWh. O componente é recarregado durante a condução pelo próprio motor a combustão e pela regeneração de energia nas frenagens e desacelerações.
Segundo o Gerente Executivo de Produto e Preço da Omoda & Jaecoo Brasil, Flavio Cuareli, a tecnologia foi projetada para entregar uma experiência próxima à de um carro elétrico em velocidades mais baixas, mantendo a eficiência em trajetos urbanos e rodoviários.
Dimensões e espaço interno
O Jaecoo 5 foi projetado para equilibrar um porte compacto para o uso urbano com espaço interno para a rotina familiar. Suas medidas são:
- Comprimento: 4,38 metros
- Largura: 1,86 metro
- Altura: 1,65 metro
- Entre-eixos: 2,62 metros
O modelo acomoda cinco ocupantes e dispõe de um porta-malas com capacidade para 410 litros, podendo chegar a 1.214 litros com os bancos traseiros rebatidos. O conjunto de rodagem conta com rodas de 18 polegadas e pneus 215/55 R18. A suspensão é independente nas quatro rodas, utilizando arquitetura McPherson na dianteira e multilink na traseira.
Na parte visual, a dianteira traz uma grade vertical em formato de cascata, acompanhada por linhas limpas e assinatura luminosa. A marca também destaca o apelo pet-friendly e a vocação para o uso ao ar livre.
Equipamentos e segurança
Na versão topo de linha, o interior conta com central multimídia de 13,2 polegadas operada pela plataforma Qualcomm 8155, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, carregador por indução, comandos de voz e função karaokê. O pacote de conforto inclui sistema de som Sony, ar-condicionado dual zone, bancos dianteiros com ajuste elétrico e ventilação, iluminação ambiente e teto panorâmico de 1,45 m².
No quesito segurança, a configuração mais completa vem equipada com 17 sistemas avançados de assistência à condução (ADAS). O pacote abrange:
- Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
- Frenagem autônoma de emergência (AEB)
- Alerta de colisão frontal (FCW)
- Assistente de permanência em faixa (LKA)
- Assistência para mudança de faixa (LCA)
- Monitoramento de ponto cego (BSD)
- Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)
A fabricante oferece para o modelo garantia de sete anos para o veículo e de oito anos para a bateria. De acordo com Roger Corassa, Vice-Presidente Executivo da Omoda & Jaecoo Brasil, a chegada do SUV reforça a estratégia da empresa de ampliar a presença no país com tecnologias que não exigem mudanças nos hábitos dos consumidores.
Qual é a potência e o consumo do Jaecoo 5?
O sistema híbrido combina 224 cv de potência e 30,1 kgfm de torque, permitindo acelerar de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos com autonomia combinada de cerca de 1.000 km.
O Jaecoo 5 precisa ser carregado na tomada?
Não. O modelo utiliza a tecnologia híbrida plena SHS-H, cuja bateria de 1,83 kWh é recarregada pelo próprio motor a combustão e pela regeneração nas frenagens.