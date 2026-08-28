Novo Jaecoo 5 promete 1000 km de autonomia sem recarga externa

A Omoda & Jaecoo confirmou a pré-venda do SUV híbrido Jaecoo 5 no Brasil para setembro de 2026, sem revelar ainda o preço. O modelo utiliza tecnologia híbrida plena que não precisa de recarga na tomada, combina 224 cv de potência com autonomia próxima de 1.000 km e foi apresentado oficialmente durante o Festival Interlagos, em São Paulo. Líder global de vendas da marca com 187.477 unidades comercializadas no mundo, o veículo chega ao país com garantia de sete anos e bateria com oito anos de cobertura.

Lançado há pouco mais de um ano, o SUV é o atual líder global de vendas da Omoda & Jaecoo, somando 187.477 unidades comercializadas no mundo. O modelo também vem se destacando no mercado do Reino Unido, onde passou a figurar entre os dez carros mais vendidos a partir de julho.

Desempenho e tecnologia híbrida

O principal diferencial do Jaecoo 5 para o mercado nacional está no Super Hybrid System (SHS-H), um sistema híbrido pleno desenvolvido pelo grupo Chery que não necessita de carregamento externo na tomada.

O conjunto mecânico é composto por um motor 1.5 TGDI a gasolina (turbo com injeção direta), que entrega 135 cv e 20,4 kgfm de torque, aliado a um propulsor elétrico de 150 kW (204 cv) e 31,6 kgfm de torque. Integrados a uma transmissão híbrida dedicada DHT, os motores geram uma potência combinada de até 224 cv e torque combinado de 30,1 kgfm.

O interior do SUV conta com central multimídia de 13,2 polegadas, teto panorâmico de 1,45 m² e proposta pet-friendly Foto: Divulgação/ Jaecoo.

Com esse conjunto, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos e oferece uma autonomia combinada próxima de 1.000 km. O sistema alterna automaticamente entre os modos de operação, utilizando a energia da bateria de 1,83 kWh. O componente é recarregado durante a condução pelo próprio motor a combustão e pela regeneração de energia nas frenagens e desacelerações.

Segundo o Gerente Executivo de Produto e Preço da Omoda & Jaecoo Brasil, Flavio Cuareli, a tecnologia foi projetada para entregar uma experiência próxima à de um carro elétrico em velocidades mais baixas, mantendo a eficiência em trajetos urbanos e rodoviários.

Dimensões e espaço interno

O Jaecoo 5 foi projetado para equilibrar um porte compacto para o uso urbano com espaço interno para a rotina familiar. Suas medidas são:

Comprimento: 4,38 metros

4,38 metros Largura: 1,86 metro

1,86 metro Altura: 1,65 metro

1,65 metro Entre-eixos: 2,62 metros

O modelo acomoda cinco ocupantes e dispõe de um porta-malas com capacidade para 410 litros, podendo chegar a 1.214 litros com os bancos traseiros rebatidos. O conjunto de rodagem conta com rodas de 18 polegadas e pneus 215/55 R18. A suspensão é independente nas quatro rodas, utilizando arquitetura McPherson na dianteira e multilink na traseira.

Na parte visual, a dianteira traz uma grade vertical em formato de cascata, acompanhada por linhas limpas e assinatura luminosa. A marca também destaca o apelo pet-friendly e a vocação para o uso ao ar livre.

Traseira do Jaecoo 5 exibe linhas limpas e porta-malas com capacidade para até 1.214 litros com bancos rebatidos. Foto: Divulgação/ Jaecoo.

Equipamentos e segurança

Na versão topo de linha, o interior conta com central multimídia de 13,2 polegadas operada pela plataforma Qualcomm 8155, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, carregador por indução, comandos de voz e função karaokê. O pacote de conforto inclui sistema de som Sony, ar-condicionado dual zone, bancos dianteiros com ajuste elétrico e ventilação, iluminação ambiente e teto panorâmico de 1,45 m².

No quesito segurança, a configuração mais completa vem equipada com 17 sistemas avançados de assistência à condução (ADAS). O pacote abrange:

Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)

Frenagem autônoma de emergência (AEB)

Alerta de colisão frontal (FCW)

Assistente de permanência em faixa (LKA)

Assistência para mudança de faixa (LCA)

Monitoramento de ponto cego (BSD)

Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)

A fabricante oferece para o modelo garantia de sete anos para o veículo e de oito anos para a bateria. De acordo com Roger Corassa, Vice-Presidente Executivo da Omoda & Jaecoo Brasil, a chegada do SUV reforça a estratégia da empresa de ampliar a presença no país com tecnologias que não exigem mudanças nos hábitos dos consumidores.

Qual é a potência e o consumo do Jaecoo 5?

O sistema híbrido combina 224 cv de potência e 30,1 kgfm de torque, permitindo acelerar de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos com autonomia combinada de cerca de 1.000 km.

O Jaecoo 5 precisa ser carregado na tomada?

Não. O modelo utiliza a tecnologia híbrida plena SHS-H, cuja bateria de 1,83 kWh é recarregada pelo próprio motor a combustão e pela regeneração nas frenagens.