Automóveis

Novo Jaecoo 5 promete 1000 km de autonomia sem recarga externa

5 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 28/08/26 12h49
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JAECOO 5 externa dianteira
Dianteira do Jaecoo 5 destaca a ampla grade vertical em formato de cascata e a assinatura luminosa da marca. Foto: Divulgação/ Jaecoo.

A Omoda & Jaecoo confirmou a pré-venda do SUV híbrido Jaecoo 5 no Brasil para setembro de 2026, sem revelar ainda o preço. O modelo utiliza tecnologia híbrida plena que não precisa de recarga na tomada, combina 224 cv de potência com autonomia próxima de 1.000 km e foi apresentado oficialmente durante o Festival Interlagos, em São Paulo. Líder global de vendas da marca com 187.477 unidades comercializadas no mundo, o veículo chega ao país com garantia de sete anos e bateria com oito anos de cobertura.

Lançado há pouco mais de um ano, o SUV é o atual líder global de vendas da Omoda & Jaecoo, somando 187.477 unidades comercializadas no mundo. O modelo também vem se destacando no mercado do Reino Unido, onde passou a figurar entre os dez carros mais vendidos a partir de julho.

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Desempenho e tecnologia híbrida

O principal diferencial do Jaecoo 5 para o mercado nacional está no Super Hybrid System (SHS-H), um sistema híbrido pleno desenvolvido pelo grupo Chery que não necessita de carregamento externo na tomada.

O conjunto mecânico é composto por um motor 1.5 TGDI a gasolina (turbo com injeção direta), que entrega 135 cv e 20,4 kgfm de torque, aliado a um propulsor elétrico de 150 kW (204 cv) e 31,6 kgfm de torque. Integrados a uma transmissão híbrida dedicada DHT, os motores geram uma potência combinada de até 224 cv e torque combinado de 30,1 kgfm.

JAECOO 5 interna cluster
O interior do SUV conta com central multimídia de 13,2 polegadas, teto panorâmico de 1,45 m² e proposta pet-friendly Foto: Divulgação/ Jaecoo.

Com esse conjunto, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos e oferece uma autonomia combinada próxima de 1.000 km. O sistema alterna automaticamente entre os modos de operação, utilizando a energia da bateria de 1,83 kWh. O componente é recarregado durante a condução pelo próprio motor a combustão e pela regeneração de energia nas frenagens e desacelerações.

Segundo o Gerente Executivo de Produto e Preço da Omoda & Jaecoo Brasil, Flavio Cuareli, a tecnologia foi projetada para entregar uma experiência próxima à de um carro elétrico em velocidades mais baixas, mantendo a eficiência em trajetos urbanos e rodoviários.

Dimensões e espaço interno

O Jaecoo 5 foi projetado para equilibrar um porte compacto para o uso urbano com espaço interno para a rotina familiar. Suas medidas são:

  • Comprimento: 4,38 metros
  • Largura: 1,86 metro
  • Altura: 1,65 metro
  • Entre-eixos: 2,62 metros

O modelo acomoda cinco ocupantes e dispõe de um porta-malas com capacidade para 410 litros, podendo chegar a 1.214 litros com os bancos traseiros rebatidos. O conjunto de rodagem conta com rodas de 18 polegadas e pneus 215/55 R18. A suspensão é independente nas quatro rodas, utilizando arquitetura McPherson na dianteira e multilink na traseira.

Na parte visual, a dianteira traz uma grade vertical em formato de cascata, acompanhada por linhas limpas e assinatura luminosa. A marca também destaca o apelo pet-friendly e a vocação para o uso ao ar livre.

JAECOO 5 espaco porta malas
Traseira do Jaecoo 5 exibe linhas limpas e porta-malas com capacidade para até 1.214 litros com bancos rebatidos. Foto: Divulgação/ Jaecoo.

Equipamentos e segurança

Na versão topo de linha, o interior conta com central multimídia de 13,2 polegadas operada pela plataforma Qualcomm 8155, conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, carregador por indução, comandos de voz e função karaokê. O pacote de conforto inclui sistema de som Sony, ar-condicionado dual zone, bancos dianteiros com ajuste elétrico e ventilação, iluminação ambiente e teto panorâmico de 1,45 m².

No quesito segurança, a configuração mais completa vem equipada com 17 sistemas avançados de assistência à condução (ADAS). O pacote abrange:

  • Controle de cruzeiro adaptativo (ACC)
  • Frenagem autônoma de emergência (AEB)
  • Alerta de colisão frontal (FCW)
  • Assistente de permanência em faixa (LKA)
  • Assistência para mudança de faixa (LCA)
  • Monitoramento de ponto cego (BSD)
  • Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA)

A fabricante oferece para o modelo garantia de sete anos para o veículo e de oito anos para a bateria. De acordo com Roger Corassa, Vice-Presidente Executivo da Omoda & Jaecoo Brasil, a chegada do SUV reforça a estratégia da empresa de ampliar a presença no país com tecnologias que não exigem mudanças nos hábitos dos consumidores.

Qual é a potência e o consumo do Jaecoo 5?

O sistema híbrido combina 224 cv de potência e 30,1 kgfm de torque, permitindo acelerar de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos com autonomia combinada de cerca de 1.000 km.

O Jaecoo 5 precisa ser carregado na tomada?

Não. O modelo utiliza a tecnologia híbrida plena SHS-H, cuja bateria de 1,83 kWh é recarregada pelo próprio motor a combustão e pela regeneração nas frenagens.

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