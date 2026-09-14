Fiat derruba preço da Titano Ranch com desconto de R$ 43 mil e oferece Strada por R$ 90 mil

A Fiat está disponibilizando condições especiais de compra voltadas a produtores rurais e pessoas jurídicas (CNPJ). O destaque da categoria é a picape Titano Ranch Turbodiesel, opção topo de gama da linha, que teve o preço reduzido de R$ 290.490,00 para R$ 246.990,00 — o que representa um abatimento de R$ 43.500,00. A negociação, chamada de “Setembro Turbinado”, inclui uma supervalorização do veículo usado do comprador que pode ultrapassar R$ 30.000,00.

Na linha de utilitários leves, a picape Strada conta com valores promocionais vinculados a financiamentos com taxa zero. A configuração Endurance Cabine Plus está anunciada por R$ 87.790,00, enquanto a alternativa Freedom Cabine Plus sai por R$ 92.990,00.

Para o segmento de vendas no varejo, a picape Toro Freedom é comercializada com valor inicial de R$ 134.990,00, montante que considera a inclusão de um veículo usado na troca.

Preços promocionais para hatches e SUVs no varejo

A campanha de vendas também contempla modelos de passeio e utilitários esportivos da fabricante no mercado nacional:

Mobi Like: comercializado por R$ 72.490,00 (valor anterior de R$ 85.490,00), com opção de financiamento em taxa zero.

comercializado por R$ 72.490,00 (valor anterior de R$ 85.490,00), com opção de financiamento em taxa zero. Pulse Drive 1.3 MT: disponível a partir de R$ 99.990,00.

disponível a partir de R$ 99.990,00. Pulse Drive 1.3 AT: tabelado a partir de R$ 109.990,00.

tabelado a partir de R$ 109.990,00. Pulse Abarth: oferecido com preço inicial de R$ 139.990,00.

oferecido com preço inicial de R$ 139.990,00. Fastback T200 (com pack Smart Drive): partindo de R$ 119.990,00.

partindo de R$ 119.990,00. Fastback Impetus Híbrida MHEV: reduzido de R$ 173.490,00 para R$ 134.990,00.

Picape Toro Freedom é comercializada com valor inicial de R$ 134.990,00. Foto: Divulgação/Stellantis Mídia / Pedro Brito.

Condições para o público PcD e prazos da promoção

Para a categoria de venda direta destinada a Pessoas com Deficiência (PcD), o Fiat Fastback Turbo 200 Flex AT (na cor Preto Vulcano, ano/modelo 2026/2026) teve o preço à vista reduzido de R$ 119.990,00 para R$ 99.790,00*, considerando a aplicação das isenções tributárias de IPI e ICMS.

As condições da ação “Setembro Turbinado” estão vigentes na rede de concessionárias da marca em todo o território nacional. A validade das ofertas prossegue até o dia 1º de outubro ou até o fim dos estoques — sendo o lote do Fastback PcD limitado a 20 unidades.

Tabela de preços da campanha

Modelo / Versão Valor Regular Valor Promocional Titano Ranch Turbodiesel (Produtor Rural/CNPJ) R$ 290.490,00 R$ 246.990,00 Strada Endurance Cabine Plus — R$ 87.790,00 Strada Freedom Cabine Plus — R$ 92.990,00 Toro Freedom (com usado na troca) — R$ 134.990,00 Mobi Like R$ 85.490,00 R$ 72.490,00 Pulse Drive 1.3 MT — R$ 99.990,00 Pulse Drive 1.3 AT — R$ 109.990,00 Pulse Abarth — R$ 139.990,00 Fastback T200 com pack Smart Drive — R$ 119.990,00 Fastback Impetus Híbrida MHEV R$ 173.490,00 R$ 134.990,00 Fastback Turbo 200 Flex AT (PcD à vista) R$ 119.990,00 R$ 99.790,00

Até quando vão as ofertas do Setembro Turbinado da Fiat?

As condições promocionais são válidas nas concessionárias participantes até o dia 1º de outubro ou enquanto durarem os estoques.

Qual é o maior desconto oferecido na campanha?

O maior abatimento é de R$ 43.500,00 na picape Titano Ranch Turbodiesel destinada a produtores rurais e CNPJ, que passa de R$ 290.490,00 para R$ 246.990,00.

Quais são os valores do Fiat Fastback durante a promoção?

O Fastback parte de R$ 119.990,00 na versão T200 com pack Smart Drive, chega a R$ 134.990,00 na versão Impetus Híbrida MHEV e sai por R$ 99.790,00 à vista na versão Turbo 200 Flex AT destinada a PcD.

*Condição válida para Fastback Turbo 200 Flex AT, na cor Preto Vulcano, sem manifestação, zero km, 2026/2026, no valor à vista de R$ 119.990,00 por R$ 99.790,00 ou total de descontos considerados como isenções de IPI e ICMS. Aplicáveis ​​ao veículo para a compra na modalidade venda direta na categoria PcD (Pessoa com Deficiência). Oferta válida entre o período de 03/09 a 01/10 ou enquanto durar o estoque de 20 (vinte) unidades, prevalecendo o que ocorrer primeiro.