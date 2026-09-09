Volvo EX30 recebe atualização para virar tomada gigante e alimentar aparelhos

A Volvo Cars iniciou a distribuição de uma atualização remota de software para o EX30 que permite ao utilitário elétrico alimentar dispositivos externos diretamente a partir de sua bateria. Com a novidade, o modelo ganha a funcionalidade de fonte de energia móvel quando está estacionado, além de receber uma reformulação na interface do painel.

A atualização é gratuita e será disponibilizada via over-the-air (remotamente) para clientes em todo o mundo ao longo das próximas semanas. No entanto, a montadora informou que a funcionalidade não estará disponível inicialmente no Brasil e ainda não há previsão de liberação para os consumidores locais. Caso surja alguma novidade sobre a chegada do recurso ao mercado brasileiro, os proprietários serão notificados pelos canais oficiais da marca.

Como funciona o sistema V2L

A tecnologia empregada é o recurso Vehicle-to-Load (V2L), uma aplicação do carregamento bidirecional que habilita a bateria a fornecer eletricidade para aparelhos externos, em vez de apenas recebê-la. O sistema entrega até 3 kW de potência a 16 amperes.

Para utilizar a função, é necessário conectar um adaptador vendido separadamente à porta externa de carregamento do veículo. Após a conexão, o conjunto opera de forma similar a uma tomada elétrica convencional, podendo alimentar equipamentos de cozinha, ferramentas, geladeiras ou outros eletrônicos.

Por segurança, o fornecimento de energia é interrompido automaticamente pelo próprio carro caso a carga da bateria caia para um nível inferior a 20%.

Com a inclusão desse sistema, o EX30 passa a figurar entre os primeiros modelos do segmento de compactos premium a contar com o recurso. A Volvo disponibiliza essa mesma tecnologia no SUV elétrico EX60 e planeja expandi-la para outros veículos de seu portfólio no futuro.

Melhorias no painel e na navegação

Além da função de energia móvel, o pacote de software traz mudanças na experiência de uso da cabine. O menu de configurações foi simplificado e reorganizado. A central passa a contar com uma barra contextual personalizável, desenvolvida para exibir atalhos e facilitar o acesso aos controles mais acionados pelo condutor.

A Volvo destaca que nos mercados onde o recurso V2L não estará ativo imediatamente — o que inclui o Brasil, além de países como Estados Unidos, Canadá, México, Coreia, Taiwan e Japão —, os proprietários do EX30 receberão todas as melhorias de navegação e ajustes do menu de configurações no mesmo pacote de atualização.