Volvo ES90 chega com 680 cavalos, versatilidade de fastback e mais de 500 km de autonomia

A Volvo Car Brasil oficializou o lançamento do ES90 no mercado nacional. O modelo chega para ser o primeiro sedã 100% elétrico da marca no país e completa o portfólio eletrificado da fabricante escandinava. Importado em versão única, a Ultra Twin Motor Performance, o veículo tem preço fixado em R$ 659.950 e já pode ser encontrado nas 52 concessionárias da marca espalhadas pelo Brasil.

Com a novidade, a Volvo volta a oferecer uma opção com carroceria sedã aos clientes brasileiros. O modelo traz um conjunto de dois motores elétricos que geram uma potência combinada de 680 cv e torque de 870 Nm, capacidade que permite acelerar de 0 a 100 km/h em apenas quatro segundos.

A autonomia é o principal destaque do lançamento. Equipado com uma bateria de 106 kWh, o ES90 é o primeiro carro elétrico da montadora a superar a marca dos 500 km nos testes do Inmetro, atingindo um alcance oficial de 524 km com uma única carga.

O sedã elétrico Volvo ES90 traz faróis com iluminação em formato de “Martelo de Thor” e distância do solo ligeiramente elevada. Foto: Divulgação/ Volvo O Volvo ES90 possui autonomia oficial de 524 quilômetros com uma única carga da bateria de 106 kWh, segundo a medição do Inmetro. Foto: Divulgação/ Volvo / Gustavo Zylbersztajn Traseira do Volvo ES90 conta com lanternas de LED em formato de “C” e linha de teto com estilo fastback. Foto: Divulgação/ Volvo

Novo ES90 estreia nova arquitetura para recargas com tempo reduzido

O ES90 marca a estreia da tecnologia de 800 volts na linha de veículos elétricos da Volvo. A nova arquitetura possibilita tempos de recarga reduzidos e maior eficiência energética. Em estações de carregamento rápido de 350 kW, o sedã consegue recuperar 300 quilômetros de autonomia em 10 minutos.

A eficiência também é impulsionada pela aerodinâmica da carroceria, que apresenta um coeficiente de arrasto (Cd) de 0,25 — o valor mais baixo já registrado em um veículo produzido pela marca sueca. O modelo é construído sobre a arquitetura SPA2 e utiliza a plataforma de computação central “Superset”, sendo o primeiro Volvo equipado com uma configuração dupla do processador NVIDIA DRIVE AGX Orin. Essa estrutura permite atualizações de software remotas (over-the-air) contínuas.

Novo ES90: espaço interno e conforto

Com 3,1 metros de distância entre-eixos, o interior prioriza o espaço para as pernas dos passageiros no banco traseiro. O porta-malas tem capacidade para 442 litros de bagagem. Ao rebater os três bancos traseiros individualmente, o volume útil sobe para 733 litros. Sob o capô, um compartimento dianteiro (frunk) oferece mais 22 litros de espaço, pensado para armazenar o cabo de carregamento de emergência.

Cabine do ES90 se destaca pela central multimídia de 14,5 polegadas com Google integrado e painel digital de 9 polegadas. Foto: Divulgação/ Volvo

A cabine traz elementos focados em conforto acústico e térmico:

Teto panorâmico eletrocrômico: Filtra até 99,9% dos raios UV e permite ajustar o nível de transparência do vidro por meio da tela central.

Filtra até 99,9% dos raios UV e permite ajustar o nível de transparência do vidro por meio da tela central. Climatização de quatro zonas: Conta com purificador de ar que impede a entrada de até 95% das partículas PM 2,5 e remove 99,9% dos alérgenos.

Conta com purificador de ar que impede a entrada de até 95% das partículas PM 2,5 e remove 99,9% dos alérgenos. Sistema de som Bowers & Wilkins: Inclui 25 alto-falantes distribuídos pelo teto e encostos de cabeça, com tecnologia Dolby Atmos® e modo com a acústica dos estúdios Abbey Road.

Inclui 25 alto-falantes distribuídos pelo teto e encostos de cabeça, com tecnologia Dolby Atmos® e modo com a acústica dos estúdios Abbey Road. Central multimídia de 14,5 polegadas: Opera com sistema Google integrado (Maps, Assistente e Play Store) alimentado pelo processador Snapdragon® Cockpit, acompanhada por um painel de instrumentos digital de 9 polegadas e head-up display.

eto panorâmico eletrocrômico do Volvo ES90 possui tecnologia para ajuste de transparência e bloqueia até 99,9% dos raios UV. Foto: Divulgação/ Volvo

Sistemas de segurança e equipamentos de série

O veículo incorpora a tecnologia Safe Space, que utiliza um conjunto de cinco radares, sete câmeras e doze sensores ultrassônicos para monitorar o entorno. Entre as funções ativas de proteção estão o sistema de monitoramento de atenção do motorista, o alerta de abertura de portas contra ciclismo e pedestres, e a detecção de ocupantes em toda a cabine capaz de identificar movimentos de respiração de um bebê.

Visualmente, o sedã se distingue pela altura em relação ao solo ligeiramente mais elevada que a de sedãs convencionais, faróis com a iluminação “Martelo de Thor” e lanternas traseiras em LED no formato de “C”. As rodas têm 22 polegadas com desenho aerodinâmico. A fabricante disponibiliza oito cores externas e três combinações de acabamento interno para escolha do cliente.

Com a chegada do ES90, a gama de veículos 100% elétricos da Volvo no Brasil passa a contar com cinco opções (EX30, EX40, EC40, EX90 e ES90), além dos modelos híbridos plug-in XC60 e XC90.

Qual é a autonomia do novo Volvo ES90? O Volvo ES90 possui autonomia oficial de 524 quilômetros com uma única carga da bateria de 106 kWh, segundo a medição do Inmetro.

Quanto custa o Volvo ES90 no Brasil? O modelo chega ao mercado brasileiro em versão única, a Ultra Twin Motor Performance, com preço sugerido de R$ 659.950.

Quanto tempo demora o carregamento rápido do ES90? Utilizando uma estação de carregamento rápido de 350 kW, o Volvo ES90 consegue adicionar 300 quilômetros de autonomia em cerca de 10 minutos.