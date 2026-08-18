Novo Argo X: motores, versões e tudo o que sabemos do próximo carro da Fiat

A Fiat confirmou o lançamento do Novo Argo X para o mercado brasileiro ainda em 2026. Produzido no Polo Automotivo de Betim (MG), o compacto de nova geração poderá ter motor 1.0 Turbo Flex equipado com sistema Híbrido Leve (MHEV 12V), focado na redução do consumo de combustível. Quando chegar às concessionárias, o modelo inédito não irá substituir a linha atual, que continuará em produção sob a denominação Argo Urban.

Quando chega o Novo Fiat Argo X e quanto vai custar?

O lançamento do Novo Argo X está confirmado para ocorrer ao longo de 2026. A montadora ainda não divulgou a tabela de preços oficial, mas o modelo ocupará o segmento de entrada da marca.

Para manter o custo acessível no mercado nacional, a Fiat manterá o modelo antigo nas lojas. A linha atual adotará o nome Fiat Argo Urban e continuará equipada com os conhecidos motores 1.0 e 1.3 Firefly sem auxílio elétrico.

Qual é o motor do Novo Argo X e qual o seu consumo?

A grande novidade técnica do Novo Argo X pode ser a adoção de dois conjuntos mecânicos distintos para atender diferentes perfis de orçamento:

1.0 Turbo Flex T200 Hybrid (MHEV 12V): Presente nas configurações de topo, como Audace Plus e Impetus. O motor três cilindros entrega 116 cv de potência e 20,4 kgfm de torque com etanol ou gasolina. Ele opera em conjunto com um gerador elétrico de 12 volts que auxilia o arranque e retomadas para diminuir o consumo, aliado à transmissão automática CVT de 7 marchas simuladas.

Presente nas configurações de topo, como Audace Plus e Impetus. O motor três cilindros entrega 116 cv de potência e 20,4 kgfm de torque com etanol ou gasolina. Ele opera em conjunto com um gerador elétrico de 12 volts que auxilia o arranque e retomadas para diminuir o consumo, aliado à transmissão automática CVT de 7 marchas simuladas. 1.0 Firefly Aspirado: Destinado às opções de entrada (como a versão Drive), entrega 71 cv com gasolina e 75 cv com etanol, sempre associado ao câmbio manual de cinco marchas.

Foto: Reprodução Fiat Itália. Modelo europeu Grande Panda deve servir de inspiração técnica para o desenvolvimento do Novo Argo X. Foto: Reprodução Fiat Itália. Foto: Reprodução Fiat Itália.

A tecnologia Híbrida Leve (MHEV) utiliza um pequeno motor elétrico que substitui o alternador e o motor de partida. O sistema não traciona as rodas sozinho, mas reduz o esforço do motor a combustão em acelerações e saídas de sinal, otimizando a eficiência energética.

Quais são os principais concorrentes do hatch?

Com porte atualizado e mecânica eletrificada, o Novo Argo X entra na disputa direta contra modelos compactos consolidados do mercado brasileiro:

Volkswagen Polo: Atual líder de vendas entre os hatches compactos, que aposta em motores turbo TSI.

Atual líder de vendas entre os hatches compactos, que aposta em motores turbo TSI. Chevrolet Onix: Modelo focado em conectividade e eficiência energética com propulsor turbo.

Modelo focado em conectividade e eficiência energética com propulsor turbo. Hyundai HB20: Opção que se destaca pela garantia de cinco anos e equipamentos de assistência ao motorista.

Opção que se destaca pela garantia de cinco anos e equipamentos de assistência ao motorista. Renault Kardian e Fiat Pulse: Crossovers urbanos de porte compacto que disputam a mesma faixa de preço com motores turbo.

A estratégia da montadora faz parte do ciclo de investimentos de R$ 14 bilhões destinados à fábrica mineira até 2030.

Novo Argo X é o grande panda?

Modelo é inspirado no Panda Europeu, mas no Brasil terá detalhes específicos.