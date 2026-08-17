Com desconto de R$ 13 mil, Fiat Mobi vira o carro zero “mais barato” do Brasil

A Fiat reduziu temporariamente a tabela de preços do Mobi Like para R$ 72.490 durante a ação promocional “Feirão Agosto Arrasador”, representando um desconto de R$ 13 mil. O valor posiciona o hatch compacto de entrada abaixo dos concorrentes diretos, tornando o modelo a opção zero-quilômetro mais acessível no mercado nacional. A oferta do Mobi Like e da versão Trekking, fixada em R$ 79.690, é válida até o dia 2 de setembro de 2026 ou até o término dos estoques nas concessionárias da marca.

Em agosto de 2026, o Mobi Like está custando R$ 85.490, segundo o site oficial da Fiat. Ou seja, a promoção traz um desconto de R$ 13 mil na opção de entrada do modelo.

Além da linha compacta, a campanha inclui descontos para a gama de utilitários esportivos. O SUV compacto Pulse inicia em R$ 99.990 na versão Drive 1.3 com câmbio manual, enquanto a opção com transmissão automática (AT) sai por R$ 109.990. No modelo de assinatura da fabricante, o Pulse Drive AT é comercializado com mensalidades a partir de R$ 2.299. O esportivo Pulse Abarth teve seu preço ajustado para R$ 146.290.

Quanto custam o Fastback e os utilitários durante a promoção?

O cupê Fastback do ano-modelo 2026/2026 é ofertado a partir de R$ 119.990 na versão Turbo 200 equipada com o pacote Smart Drive. A configuração inclui itens como carregador de celular por indução (sem fio), chave presencial para acesso e partida remota (keyless), câmera de ré, retrovisores com acabamento em preto brilhante e maçanetas externas na cor da carroceria.

O Fastback Turbo 200 com pacote Smart Drive custa R$ 119.990 na promoção. Para o público PcD, a versão de entrada sai por R$ 99.980 via venda direta com isenções de IPI e ICMS. Foto: Divulgação/Fiat

Para o público PcD (Pessoa com Deficiência), o Fastback Turbo 200 sem opcionais na cor Preto Vulcano custa R$ 99.980. A redução em relação ao valor de tabela é obtida por meio da aplicação das isenções tributárias de IPI e ICMS para a modalidade de venda direta.

Quais são os bônus para a linha de comercial leves e picapes?

A picape média-compacta Toro conta com incentivos na troca de veículos seminovos. Na versão de entrada Endurance, a fabricante oferece um bônus de R$ 4.000 para proprietários que entregarem um seminovo da própria marca na negociação. A configuração Freedom, equipada com ar-condicionado automático digital de duas zonas, central multimídia com tela de 8,4 polegadas e câmera de ré, partirá de R$ 134.990.

A Toro Endurance oferece R$ 4.000 de bônus na entrega de um seminovo Fiat. Na versão Freedom, com ar digital dual zone e tela de 8,4″, o preço parte de R$ 134.990. Foto: Divulgação/Fiat

A picape compacta Strada Endurance é vendida a R$ 87.790 dentro das condições destinadas a Vendas Diretas. As condições da campanha são válidas para toda a rede de concessionárias do país.

A picape Strada Endurance é ofertada a R$ 87.790 para a modalidade de Vendas Diretas durante a ação promocional nas concessionárias da marca. Foto: Divulgação/Fiat

Quem são os principais concorrentes do Fiat Mobi?

O Fiat Mobi disputa o segmento de subcompactos de entrada diretamente com o Renault Kwid. Na faixa de valor promocional, o modelo também concorre indiretametne com versões básicas de hatches compactos urbanos de maior porte, como o Citroën C3 e o Hyundai HB20.

Modelo / Versão Categoria Preço Promocional Diferencial em Destaque Fiat Mobi Like Hatch Subcompacto R$ 72.490 Menor preço do mercado nacional Fiat Mobi Trekking Hatch Subcompacto R$ 79.690 Visual e suspensão levemente elevados Fiat Strada Endurance Picape Leve R$ 87.790 Modalidade de Venda Direta Fiat Pulse Drive 1.3 MT SUV Compacto R$ 99.990 Opção de entrada da linha SUV Fiat Fastback T200 (PcD) Crossover / SUV Cupê R$ 99.980 Isenção acumulada de IPI e ICMS Fiat Fastback Turbo 200 Crossover / SUV Cupê R$ 119.990 Pacote Smart Drive e partida remota Fiat Toro Freedom Picape Intermediária R$ 134.990 Ar dual zone e central multimídia 8,4″ Fiat Pulse Abarth SUV Esportivo R$ 146.290 Calibração e acerto esportivo Abarth

Qual é o carro zero-quilômetro mais barato do Brasil atualmente? O carro mais barato do Brasil é o Fiat Mobi Like, ofertado pelo preço promocional de R$ 72.490 no Feirão da marca.