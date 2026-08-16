Leapmotor revela B10 Ultra-Híbrido no Festival Interlagos 2026

A Leapmotor apresentará no Festival Interlagos 2026 o B10 Ultra-Híbrido, um modelo que promete grande autonomia com a combinação de tração elétrica com um gerador a combustão para recarga das baterias em movimento.
O que é o sistema REEV?
Equipado com a tecnologia REEV (Range Extended Electric Vehicle), o B10 Ultra-Híbrido traz um motor a combustão dedicado exclusivamente a alimentar as baterias, sem tracionar as rodas. A tração é 100% elétrica em qualquer situação, garantindo torque instantâneo e a praticidade de rodar com recarga na tomada ou abastecimento em postos de combustível.
Quando chega e onde será apresentado?
O modelo fará sua estreia pública no Brasil durante o Festival Interlagos 2026, realizado entre os dias 27 e 30 de agosto no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo. No evento, a marca exibirá a gama completa do SUV e detalhará o pacote de novidades para o mercado nacional.
Quais equipamentos o B10 oferece?
O SUV conta com o pacote tecnológico característico da linha:
- Central multimídia com tela de 14,6 polegadas e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.
- Cabine espaçosa para cinco adultos com revestimento hipoalergênico OEKO-TEX®.
- Pacote de segurança com sete airbags e assistente de condução semiautônoma Leap Pilot (Nível 2).
- Pontuação máxima (5 estrelas) nos testes de impacto do Euro NCAP.
Quem são os concorrentes?
A nova opção da parceira da Stellantis disputará espaço no segmento de SUVs médios eletrificados e tecnológicos, concorrendo diretamente com modelos como BYD Song Plus e GWM Haval H6.
Resumo Técnico
|Item
|Especificação
|Tipo de Veículo
|SUV Ultra-Híbrido (REEV)
|Propulsão
|Tração 100% elétrica com gerador a combustão
|Segurança
|7 airbags, Leap Pilot Nível 2 e Euro NCAP 5 estrelas
|Multimídia
|Tela de 14,6″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio
|Lotação
|5 adultos