Automóveis

Leapmotor revela B10 Ultra-Híbrido no Festival Interlagos 2026

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 16/08/26 15h32
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Imagem mostra detalhes do LeapMotors B10 na cor roxa.
Equipado com sistema REEV, o modelo utiliza o motor a combustão apenas para recarregar as baterias e manter a tração elétrica. Foto: Divulgação/Leapmotors

A Leapmotor apresentará no Festival Interlagos 2026 o B10 Ultra-Híbrido, um modelo que promete grande autonomia com a combinação de tração elétrica com um gerador a combustão para recarga das baterias em movimento.

O que é o sistema REEV?

Equipado com a tecnologia REEV (Range Extended Electric Vehicle), o B10 Ultra-Híbrido traz um motor a combustão dedicado exclusivamente a alimentar as baterias, sem tracionar as rodas. A tração é 100% elétrica em qualquer situação, garantindo torque instantâneo e a praticidade de rodar com recarga na tomada ou abastecimento em postos de combustível.

Quando chega e onde será apresentado?

O modelo fará sua estreia pública no Brasil durante o Festival Interlagos 2026, realizado entre os dias 27 e 30 de agosto no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo. No evento, a marca exibirá a gama completa do SUV e detalhará o pacote de novidades para o mercado nacional.

Interna 1: A cabine do B10 conta com central multimídia de 14,6 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.
O interior acomoda cinco adultos e traz bancos com revestimento hipoalergênico OEKO-TEX. Foto: Divulgação/Leapmotors
Imagem mostra detalhes do LeapMotors B10. Tela de 14.6 polegadas.
Interna 1: A cabine do B10 conta com central multimídia de 14,6 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Foto: Divulgação/Leapmotors

Quais equipamentos o B10 oferece?

O SUV conta com o pacote tecnológico característico da linha:

  • Central multimídia com tela de 14,6 polegadas e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.
  • Cabine espaçosa para cinco adultos com revestimento hipoalergênico OEKO-TEX®.
  • Pacote de segurança com sete airbags e assistente de condução semiautônoma Leap Pilot (Nível 2).
  • Pontuação máxima (5 estrelas) nos testes de impacto do Euro NCAP.
Imagem mostra detalhes do LeapMotors B10 na cor roxa.
O SUV B10 Ultra-Híbrido fará sua estreia no Brasil durante o Festival Interlagos 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo Foto: Divulgação/Leapmotors

Quem são os concorrentes?

A nova opção da parceira da Stellantis disputará espaço no segmento de SUVs médios eletrificados e tecnológicos, concorrendo diretamente com modelos como BYD Song Plus e GWM Haval H6.

Resumo Técnico

ItemEspecificação
Tipo de VeículoSUV Ultra-Híbrido (REEV)
PropulsãoTração 100% elétrica com gerador a combustão
Segurança7 airbags, Leap Pilot Nível 2 e Euro NCAP 5 estrelas
MultimídiaTela de 14,6″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio
Lotação5 adultos

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