Leapmotor revela B10 Ultra-Híbrido no Festival Interlagos 2026

A Leapmotor apresentará no Festival Interlagos 2026 o B10 Ultra-Híbrido, um modelo que promete grande autonomia com a combinação de tração elétrica com um gerador a combustão para recarga das baterias em movimento.

O que é o sistema REEV?

Equipado com a tecnologia REEV (Range Extended Electric Vehicle), o B10 Ultra-Híbrido traz um motor a combustão dedicado exclusivamente a alimentar as baterias, sem tracionar as rodas. A tração é 100% elétrica em qualquer situação, garantindo torque instantâneo e a praticidade de rodar com recarga na tomada ou abastecimento em postos de combustível.

Quando chega e onde será apresentado?

O modelo fará sua estreia pública no Brasil durante o Festival Interlagos 2026, realizado entre os dias 27 e 30 de agosto no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo. No evento, a marca exibirá a gama completa do SUV e detalhará o pacote de novidades para o mercado nacional.

O interior acomoda cinco adultos e traz bancos com revestimento hipoalergênico OEKO-TEX. Foto: Divulgação/Leapmotors Interna 1: A cabine do B10 conta com central multimídia de 14,6 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Foto: Divulgação/Leapmotors

Quais equipamentos o B10 oferece?

O SUV conta com o pacote tecnológico característico da linha:

Central multimídia com tela de 14,6 polegadas e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

Cabine espaçosa para cinco adultos com revestimento hipoalergênico OEKO-TEX®.

Pacote de segurança com sete airbags e assistente de condução semiautônoma Leap Pilot (Nível 2).

Pontuação máxima (5 estrelas) nos testes de impacto do Euro NCAP.

O SUV B10 Ultra-Híbrido fará sua estreia no Brasil durante o Festival Interlagos 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo Foto: Divulgação/Leapmotors

Quem são os concorrentes?

A nova opção da parceira da Stellantis disputará espaço no segmento de SUVs médios eletrificados e tecnológicos, concorrendo diretamente com modelos como BYD Song Plus e GWM Haval H6.

Resumo Técnico

Item Especificação Tipo de Veículo SUV Ultra-Híbrido (REEV) Propulsão Tração 100% elétrica com gerador a combustão Segurança 7 airbags, Leap Pilot Nível 2 e Euro NCAP 5 estrelas Multimídia Tela de 14,6″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio Lotação 5 adultos