Jeep Avenger chega ao Brasil por R$ 114 mil com motor híbrido e ChatGPT integrado

A Jeep confirmou o lançamento oficial do Novo Jeep Avenger no mercado brasileiro. Posicionado no segmento de SUVs compactos (B-SUVs), o modelo já pode ser reservado na rede de concessionárias com preço especial de lançamento a partir de R$ 114.990 na versão de entrada Altitude. O modelo chega equipado com motorização híbrida-leve (MHEV) de 12V associada ao motor turbo T200 e opção de tecnologia de inteligência artificial com ChatGPT integrado.

Quanto custa e quais são as versões do Novo Jeep Avenger?

O utilitário esportivo é oferecido em três versões principais:

Jeep Avenger Altitude: R$ 114.990 (preço especial de lançamento).

R$ 114.990 (preço especial de lançamento). Jeep Avenger Altitude (com Pacote High): R$ 124.990.

R$ 124.990. Jeep Avenger Longitude: R$ 135.990.

R$ 135.990. Jeep Avenger Limited: R$ 145.990.

A abertura das vendas para o público geral ocorre no dia 20 de agosto, mas o período de reservas teve início nesta quinta-feira (13).

Novo Jeep Avenger chega ao Brasil para disputar mercado com T-Cross, Kardian e Creta. Foto: Divulgação/Site Oficial Jeep / Stellantis. Novo Jeep Avenger já pode ser reservado nas concessionárias brasileiras antes do início das vendas ao público geral, em 20 de agosto. Foto: Divulgação/Site Oficial Jeep / Stellantis. O Jeep Avenger oferece até integração com ChatGPT nas versões superiores Foto: Divulgação/Site Oficial Jeep / Stellantis.

Qual é o motor e como funciona o sistema híbrido do SUV?

Todas as configurações do veículo utilizam o motor 1.0 turbo T200 combinado a um sistema elétrico de baixa tensão (12 Volts) do tipo MHEV. Transmissão automática faz parte do conjunto em todas as opções.

O motor elétrico multifuncional atua de forma auxiliar ao bloco a combustão. O componente gera força mecânica extra para reduzir o consumo de combustível e auxilia na geração de energia para a bateria. Além do ganho em eficiência e nas respostas de aceleração, o sistema permite benefícios tributários e operacionais em determinadas regiões, como isenções de IPVA e dispensa do rodízio municipal na cidade de São Paulo.

Traseira do Jeep Avenger Limited, versão superior que pode oferecer integração com ChatGPT. Foto: Divulgação/Site Oficial Jeep / Stellantis. Jeep Avenger na versão Limited, com teto solar e motorização híbrida-leve de 12V associada ao motor turbo T200. Foto: Divulgação/Site Oficial Jeep / Stellantis. Interior do Jeep Avenger Limited com teto solar, uma das configurações do novo SUV compacto da Jeep. Foto: Divulgação/Site Oficial Jeep / Stellantis.

Em termos de capacidade fora de estrada, o SUV compacto conta com 221 mm de altura livre do solo, além de ângulo de entrada de 22° e de saída de até 33,9°. O assistente de descida (Hill Descent Control) e o seletor de modos de condução (Selec-Terrain com opções Normal, Sport e All Terrain) são itens de série desde a versão inicial.

Quais são as tecnologias, equipamentos de segurança e o espaço interno?

Na cabine, o modelo dispõe de mais de 20 polegadas em telas na versão topo de linha, somando o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e a central multimídia de 10 polegadas com suporte a Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

O sistema de conectividade Adventure Intelligence traz como novidade a integração com o ChatGPT. A inteligência artificial permite comandos de voz conversacionais para gerenciar navegação, ar-condicionado e mídias, além de responder a dúvidas gerais sobre rotina, clima ou pontos de interesse.

A lista de equipamentos de segurança e assistência à condução traz de série 6 airbags e assistentes eletrônicos. A partir da versão Longitude, o pacote de assistências avançadas (ADAS Nível 2) soma radar e câmera para operar o piloto automático adaptativo (ACC). A versão Limited acrescenta centralizador de faixa, visão 360° por câmeras e faróis LED Matrix com tecnologia adaptativa.

Jeep Avenger na versão Altitude, com motorização híbrida-leve de 12V associada ao motor turbo T200. Foto: Divulgação/Site Oficial Jeep / Stellantis. Interior do Jeep Avenger Altitude, uma das versões do SUV compacto disponível para reserva nas concessionárias brasileiras. Foto: Divulgação/Site Oficial Jeep / Stellantis. Versão Altitude do Jeep Avenger, SUV compacto que chega ao Brasil com preço especial de lançamento a partir de R$ 114.990. Foto: Divulgação/Site Oficial Jeep / Stellantis. Foto: Divulgação/Site Oficial Jeep / Stellantis.

O porta-malas tem capacidade para 364 litros, contendo piso reversível com superfície lavável. Os porta-objetos espalhados pelo interior somam 28 litros de capacidade útil.

O modelo passa a disputar mercado com concorrentes da categoria de SUVs compactos e crossovers urbanos, a exemplo de Volkswagen T-Cross, Renault Kardian e Hyundai Creta.

Tabela de Resumo Rápido (Especificações Técnicas)

Item Especificação do Veículo Preço inicial R$ 114.990 (versão Altitude) Motorização 1.0 Turbo T200 + Sistema Híbrido-Leve (MHEV 12V) Transmissão Automática Porta-malas 364 litros Principais Tecnologias Central multimídia de 10″, ChatGPT integrado, Painel digital e Piloto Adaptativo (ACC) Segurança 6 airbags, frenagem autônoma de emergência e pacote ADAS Nível 2 Rivais diretos Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Renault Kardian, Fiat Pulse e Nissan Kicks