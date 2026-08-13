Jeep Avenger chega ao Brasil por R$ 114 mil com motor híbrido e ChatGPT integrado

A Jeep confirmou o lançamento oficial do Novo Jeep Avenger no mercado brasileiro. Posicionado no segmento de SUVs compactos (B-SUVs), o modelo já pode ser reservado na rede de concessionárias com preço especial de lançamento a partir de R$ 114.990 na versão de entrada Altitude. O modelo chega equipado com motorização híbrida-leve (MHEV) de 12V associada ao motor turbo T200 e opção de tecnologia de inteligência artificial com ChatGPT integrado.
Quanto custa e quais são as versões do Novo Jeep Avenger?
O utilitário esportivo é oferecido em três versões principais:
- Jeep Avenger Altitude: R$ 114.990 (preço especial de lançamento).
- Jeep Avenger Altitude (com Pacote High): R$ 124.990.
- Jeep Avenger Longitude: R$ 135.990.
- Jeep Avenger Limited: R$ 145.990.
A abertura das vendas para o público geral ocorre no dia 20 de agosto, mas o período de reservas teve início nesta quinta-feira (13).
Qual é o motor e como funciona o sistema híbrido do SUV?
Todas as configurações do veículo utilizam o motor 1.0 turbo T200 combinado a um sistema elétrico de baixa tensão (12 Volts) do tipo MHEV. Transmissão automática faz parte do conjunto em todas as opções.
O motor elétrico multifuncional atua de forma auxiliar ao bloco a combustão. O componente gera força mecânica extra para reduzir o consumo de combustível e auxilia na geração de energia para a bateria. Além do ganho em eficiência e nas respostas de aceleração, o sistema permite benefícios tributários e operacionais em determinadas regiões, como isenções de IPVA e dispensa do rodízio municipal na cidade de São Paulo.
Em termos de capacidade fora de estrada, o SUV compacto conta com 221 mm de altura livre do solo, além de ângulo de entrada de 22° e de saída de até 33,9°. O assistente de descida (Hill Descent Control) e o seletor de modos de condução (Selec-Terrain com opções Normal, Sport e All Terrain) são itens de série desde a versão inicial.
Quais são as tecnologias, equipamentos de segurança e o espaço interno?
Na cabine, o modelo dispõe de mais de 20 polegadas em telas na versão topo de linha, somando o painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e a central multimídia de 10 polegadas com suporte a Apple CarPlay e Android Auto sem fio.
O sistema de conectividade Adventure Intelligence traz como novidade a integração com o ChatGPT. A inteligência artificial permite comandos de voz conversacionais para gerenciar navegação, ar-condicionado e mídias, além de responder a dúvidas gerais sobre rotina, clima ou pontos de interesse.
A lista de equipamentos de segurança e assistência à condução traz de série 6 airbags e assistentes eletrônicos. A partir da versão Longitude, o pacote de assistências avançadas (ADAS Nível 2) soma radar e câmera para operar o piloto automático adaptativo (ACC). A versão Limited acrescenta centralizador de faixa, visão 360° por câmeras e faróis LED Matrix com tecnologia adaptativa.
O porta-malas tem capacidade para 364 litros, contendo piso reversível com superfície lavável. Os porta-objetos espalhados pelo interior somam 28 litros de capacidade útil.
O modelo passa a disputar mercado com concorrentes da categoria de SUVs compactos e crossovers urbanos, a exemplo de Volkswagen T-Cross, Renault Kardian e Hyundai Creta.
Tabela de Resumo Rápido (Especificações Técnicas)
|Item
|Especificação do Veículo
|Preço inicial
|R$ 114.990 (versão Altitude)
|Motorização
|1.0 Turbo T200 + Sistema Híbrido-Leve (MHEV 12V)
|Transmissão
|Automática
|Porta-malas
|364 litros
|Principais Tecnologias
|Central multimídia de 10″, ChatGPT integrado, Painel digital e Piloto Adaptativo (ACC)
|Segurança
|6 airbags, frenagem autônoma de emergência e pacote ADAS Nível 2
|Rivais diretos
|Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Renault Kardian, Fiat Pulse e Nissan Kicks