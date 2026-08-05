VW T-Cross 2027 traz câmbio de 8 marchas e economia real de combustível

Quem dirige um Volkswagen T-Cross 2027 nas versões de entrada e intermediárias vai gastar menos combustível. O SUV compacto chega às concessionárias brasileiras com câmbio automático de oito marchas no lugar da transmissão de seis velocidades, o que reduz o consumo em até 7% — economia que pesa no bolso no fim do mês. A mudança atinge as versões com motor 1.0 turbo (Sense, 200 TSI e Comfortline), enquanto as topo de linha mantêm o propulsor 1.4 turbo.

A nova transmissão, já utilizada no SUV médio Taos, foi recalibrada para otimizar a entrega de torque do motor 1.0 turbo. Com duas marchas adicionais, o veículo passa a operar em rotações mais baixas em velocidades de cruzeiro nas estradas e apresenta trocas de marchas mais suaves na cidade.

Quanto o T-Cross 2027 economiza de combustível?

Em termos de consumo, a mudança representa uma redução de 1,64 MJ/km para 1,56 MJ/km no índice de eficiência. Na prática, a versão Sense teve ganho de 5% na economia de combustível com etanol e de 7% quando abastecida com gasolina no ciclo urbano.

Com a nova transmissão automática AQ300 de oito velocidades, o Volkswagen T-Cross 2027 reduz o consumo de combustível em até 7% na cidade. Foto: Divulgação/Volkswagen

O que mudou na linha 2027 no T-Cross

Além do ajuste mecânico na motorização 200 TSI, a gama do Volkswagen T-Cross 2027 recebeu incrementos na lista de equipamentos de série. A versão Sense passa a contar com o pacote especial T-Cross Urban, que adiciona câmera de ré e rodas de liga leve de 17 polegadas exclusivas. O modelo de entrada preserva o ajuste do banco traseiro para expansão do porta-malas e o sistema de monitoramento de pressão dos pneus.

A opção 200 TSI passa a incorporar câmera de ré, chave presencial para acesso e partida por botão, sensores de estacionamento dianteiros e volante multifuncional com revestimento premium. Na variante Comfortline, o visual externo ganha iluminação diurna em LED na parte inferior do para-choque — mesmo padrão adotado no mercado europeu —, além de espelho retrovisor interno eletrocrômico (antiofuscante automático) e sensores de chuva e crepuscular de fábrica.

A cabine do Volkswagen T-Cross 2027 passa a contar com retrovisor antiofuscante de série na versão Comfortline e novo revestimento no volante na opção 200 TSI. Foto: Divulgação/Volkswagen O Volkswagen T-Cross 2027 chega às concessionárias de todo o Brasil com novidades no visual da versão Comfortline e novo câmbio de oito marchas. Foto: Divulgação/Volkswagen

Motorização e concorrência

As opções topo de linha Highline e Extreme permanecem equipadas com o motor 250 TSI (1.4 turbo) associado à transmissão automática de seis velocidades. Nessas configurações, o SUV pode receber opcionalmente o pacote ADAS, conjunto de assistentes eletrônicos que ajudam a evitar acidentes, incluindo assistente de permanência em faixa, alerta de ponto cego, assistente de tráfego cruzado e sistema de estacionamento semiautônomo.

No mercado nacional, o Volkswagen T-Cross disputa a preferência do consumidor na categoria de SUVs compactos diretamente com concorrentes como Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, Honda HR-V, Jeep Renegade e Nissan Kicks.