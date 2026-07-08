Volkswagen faz corte agressivo e reduz preço do T-Cross em R$ 10 mil em média; Veja os valores

Volkswagen anunciou um novo posicionamento de preços para o T-Cross para o mercado brasileiro. O SUV, que fechou o último mês como o mais vendido do país, passa a ter um novo posicionamento comercial com reduções que chegam à média de R$ 10.000,00. Com a novidade, a versão de entrada do modelo agora começa em R$ 119.990.

A estratégia comercial busca ampliar a competitividade do utilitário no segmento mais acirrado do Brasil logo após o veículo registrar 11.752 emplacamentos em um único mês. A montadora confirmou que, mesmo com o corte expressivo nos valores, nenhuma versão perdeu itens de série ou sofreu alterações na motorização.

Quanto custa cada versão do T-Cross

A redução atinge toda a linha do SUV produzido em São José dos Pinhais, no Paraná. A opção de entrada Sense passa a ditar o valor inicial de R$ 119.990, enquanto as configurações mais equipadas com motor turbo também receberam o bônus na tabela.

Fabricado em São José dos Pinhais, no Paraná, o utilitário esportivo compacto teve mais de 11 mil unidades emplacadas recentemente. Foto: Divulgação/Volkswagen Site Oficial.

O que muda nos equipamentos e motores

O principal atrativo para o consumidor é que o conteúdo do carro segue exatamente o mesmo. A Volkswagen manteve o mesmo pacote de equipamentos em todas as versões.

O modelo segue equipado com os motores turbo da família TSI, amplo espaço interno e a central multimídia. Na parte de proteção aos ocupantes, o SUV mantém as cinco estrelas nos testes de colisão do Latin NCAP, a nota máxima de segurança.

Confira abaixo os novos preços de cada versão:

Versão Preço Atualizado em Julho de 2026 T-Cross Sense R$ 119.990 T-Cross 200 TSI R$ 151.490 T-Cross Comfortline R$ 171.990 T-Cross Highline R$ 186.290 T-Cross Extreme R$ 193.490

Quem são os rivais no mercado

Mesmo na liderança de vendas por quatro anos consecutivos, o modelo paranaense enfrenta concorrência pesada. O novo posicionamento de preço serve para ampliar a competitividade do SUV contra o avanço de concorrentes diretos como Hyundai Creta, Chevrolet Tracker, Honda HR-V, Nissan Kicks e Jeep Renegade além do Jeep Avenger, que deve ser lançado em breve para entrar na disputa na categoria.

O movimento da montadora faz parte de um plano de investimentos de R$ 16 bilhões direcionados ao Brasil até 2028, focando em modernização industrial e novas tecnologias.