Nova Triton Savana 2026 chega em série limitada e biturbo por R$ 350 mil

A Mitsubishi Motors lançou a sexta geração da Triton Savana. Baseada na versão topo de linha Katana, a novidade chega ao mercado em julho de 2026 como uma série especial limitada a apenas 80 unidades. Focada no uso fora de estrada, a picape desembarca nas concessionárias com visual totalmente renovado e preço de R$ 349.990.

Equipamentos para o fora de estrada extremo

A série especial traz ferramentas específicas para enfrentar obstáculos em estradas de terra. Na parte superior, o modelo conta com um bagageiro de teto com acabamento anti-riscos e capacidade para até 50 kg, que carrega uma prancha de desencalhe e uma pá acoplada. Na traseira, há um engate e uma cinta para reboques.

O visual foi reestilizado em relação à geração anterior e traz acabamentos na cor cinza grafite na grade frontal, molduras das rodas e para-choques. As rodas de 18 polegadas usam pneus projetados para lama e neve, que prometem rodar sem ruídos no asfalto. A caçamba mantém a capacidade de carga de 1.080 kg, traz revestimento protetor, rede divisória e tomada 12V.

Série especial da picape Mitsubishi tem apenas 80 unidades disponíveis com preço de R$ 350 mil. Foto: Divulgação/Site Oficial Mitsubishi.

Interior com tapete bandeja e GPS offline

Por dentro, o acabamento tem predominância da cor preta no teto, colunas e console. Os bancos são de couro com ajustes elétricos e costuras decorativas em laranja. O assoalho recebeu tapetes em formato de bandeja, que cobrem uma área maior para proteger o carpete original contra a sujeira.

A central multimídia tem tela sensível ao toque de 9 polegadas com botões físicos para o volume, permitindo espelhamento de celulares via Apple CarPlay e Android Auto. O sistema traz navegador GPS offline, útil para rotas em locais sem sinal de celular. O painel de instrumentos exibe dados de consumo e modos de condução em um display colorido integrado à multimídia. A picape conta ainda com sensores de chuva e crepuscular, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, além de câmera com visão de 360 graus.

Sete modos de tração e motor biturbo de 205 cv

A picape é equipada com o motor diesel 2.4 litros de dupla turbina, que rende 205 cv de potência e 47,9 kgf.m de torque, disponível a partir de 1.500 rotações por minuto. O câmbio é automático de seis marchas e o sistema de pós-tratamento com ureia (Arla 32) utiliza um tanque de 17 litros para reduzir as emissões. Todo o conjunto mecânico é protegido por uma chapa de aço sob o chassi.

A principal novidade mecânica é o sistema de tração com sete modos de condução (Normal, Eco, Cascalho, Neve, Lama, Areia e Rocha), que gerenciam a entrega de potência e os controles de estabilidade e tração. O modelo mantém o sistema de tração integral com reduzida, controle de descida em rampas (que opera entre 2 e 20 km/h) e bloqueio do diferencial traseiro. Há também o controle de guinada ativo, que atua no freio das rodas para ajudar o veículo a manter a trajetória nas curvas.