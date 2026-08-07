Citroën reduz em até R$ 22 mil preços do Basalt e Aircross 7 lugares

Com descontos de até R$ 22.700, a Citroën iniciou uma ação comercial válida até o dia 2 de setembro de 2026 para parte da linha dos veículos. A campanha contempla valorização do veículo seminovo na troca e financiamento com taxa zero para os modelos Basalt e Aircross em todo o país.
O grande destaque em termos de abatimento direto é o SUV de sete lugares Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT. O modelo teve seu preço reduzido de R$ 154.490 para R$ 131.790, o que representa um desconto de R$ 22.700. A compra da versão conta ainda com um bônus adicional de R$ 3.000 na entrega de um usado na negociação, além da opção de taxa zero no financiamento.
Quanto custa o Citroën Basalt Dark Edition na promoção?
O Citroën Basalt Dark Edition, versão de topo da linha do crossover cupê, teve seu preço reduzido de R$ 129.890 para R$ 119.690. A modalidade oferece abatimento direto de R$ 10.200, que pode chegar a R$ 16.200 de vantagem total ao somar o bônus de R$ 6.000 oferecido na avaliação do seminovo dado na troca.
Para o Basalt Dark Edition, a montadora disponibilizou duas opções de financiamento com condições especiais válidas até 18 de agosto:
- Taxa zero: Entrada de 60% e saldo parcelado em 30 vezes.
- Super Taxa de 0,99%: Entrada de 30% e o restante financiado em 48 parcelas.
Esteticamente, a versão Dark Edition traz pintura preta nas rodas de liga leve de 16 polegadas, soleiras personalizadas, pedaleira esportiva e emblemas alusivos à versão nas laterais dianteiras. O visual externo inclui elementos escurecidos no skid plate e no logotipo da marca, além de detalhe em tom vermelho Andre Red no aerofólio traseiro.
Quais são os motores e equipamentos do Aircross e do Basalt?
Ambos os veículos são equipados com o motor 1.0 Turbo 200 flex, aliado ao câmbio automático CVT com simulação de sete marchas. O Aircross destaca-se no segmento de SUVs compactos pela capacidade de transportar até sete ocupantes e pelo porte em dimensões que garante espaço interno e porta-malas amplo.
No interior, as duas opções oferecem a central multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas. O sistema possui moldura em acabamento preto brilhante e integração sem fio com os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto.
|Especificação
|Citroën Basalt Dark Edition
|Citroën Aircross Shine 7
|Preço promocional
|R$ 119.690
|R$ 131.790
|Preço original
|R$ 129.890
|R$ 154.490
|Bônus no usado
|R$ 6.000
|R$ 3.000
|Motor
|1.0 Turbo 200 Flex
|1.0 Turbo 200 Flex
|Câmbio
|Automático CVT (7 marchas simuladas)
|Automático CVT (7 marchas simuladas)
|Capacidade
|5 lugares
|7 lugares
|Multimídia
|10,25″ (Android Auto/CarPlay)
|10,25″ (Android Auto/CarPlay)
|Concorrentes diretos
|Fiat Fastback, Renault Kardian, Volkswagen Nivus
|Chevrolet Spin
Qual o valor do desconto do Citroën Aircross 7 lugares? O Citroën Aircross Shine 7 teve seu preço reduzido de R$ 154.490 para R$ 131.790, garantindo R$ 22.700 de desconto.