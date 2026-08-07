Automóveis

Citroën reduz em até R$ 22 mil preços do Basalt e Aircross 7 lugares

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 07/08/26 11h10
Prefira a Tribuna no Google
Imagem mostra o Basalt Dark Edition, na cor cinza, com destaques para a as rodas pretas e aerofólio.
Citroën Basalt Dark Edition traz rodas de liga leve de 16 polegadas pintadas em preto e detalhes escurecidos na carroceria. Foto: Divulgação/Citroën

Com descontos de até R$ 22.700, a Citroën iniciou uma ação comercial válida até o dia 2 de setembro de 2026 para parte da linha dos veículos. A campanha contempla valorização do veículo seminovo na troca e financiamento com taxa zero para os modelos Basalt e Aircross em todo o país.

O grande destaque em termos de abatimento direto é o SUV de sete lugares Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT. O modelo teve seu preço reduzido de R$ 154.490 para R$ 131.790, o que representa um desconto de R$ 22.700. A compra da versão conta ainda com um bônus adicional de R$ 3.000 na entrega de um usado na negociação, além da opção de taxa zero no financiamento.

Quanto custa o Citroën Basalt Dark Edition na promoção?

O Citroën Basalt Dark Edition, versão de topo da linha do crossover cupê, teve seu preço reduzido de R$ 129.890 para R$ 119.690. A modalidade oferece abatimento direto de R$ 10.200, que pode chegar a R$ 16.200 de vantagem total ao somar o bônus de R$ 6.000 oferecido na avaliação do seminovo dado na troca.

+ Leia mais

Para o Basalt Dark Edition, a montadora disponibilizou duas opções de financiamento com condições especiais válidas até 18 de agosto:

  • Taxa zero: Entrada de 60% e saldo parcelado em 30 vezes.
  • Super Taxa de 0,99%: Entrada de 30% e o restante financiado em 48 parcelas.

Esteticamente, a versão Dark Edition traz pintura preta nas rodas de liga leve de 16 polegadas, soleiras personalizadas, pedaleira esportiva e emblemas alusivos à versão nas laterais dianteiras. O visual externo inclui elementos escurecidos no skid plate e no logotipo da marca, além de detalhe em tom vermelho Andre Red no aerofólio traseiro.

Imagem mostra o Citroën Aircross Shine 7 na cor azul escuro. Foto: Divulgação/Citroën.
Citroën Aircross Shine 7 combina motor Turbo 200 com câmbio CVT e capacidade para transportar até sete ocupantes. Foto: Divulgação/Citroën.

Quais são os motores e equipamentos do Aircross e do Basalt?

Ambos os veículos são equipados com o motor 1.0 Turbo 200 flex, aliado ao câmbio automático CVT com simulação de sete marchas. O Aircross destaca-se no segmento de SUVs compactos pela capacidade de transportar até sete ocupantes e pelo porte em dimensões que garante espaço interno e porta-malas amplo.

No interior, as duas opções oferecem a central multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas. O sistema possui moldura em acabamento preto brilhante e integração sem fio com os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto.

EspecificaçãoCitroën Basalt Dark EditionCitroën Aircross Shine 7
Preço promocionalR$ 119.690R$ 131.790
Preço originalR$ 129.890R$ 154.490
Bônus no usadoR$ 6.000R$ 3.000
Motor1.0 Turbo 200 Flex1.0 Turbo 200 Flex
CâmbioAutomático CVT (7 marchas simuladas)Automático CVT (7 marchas simuladas)
Capacidade5 lugares7 lugares
Multimídia10,25″ (Android Auto/CarPlay)10,25″ (Android Auto/CarPlay)
Concorrentes diretosFiat Fastback, Renault Kardian, Volkswagen NivusChevrolet Spin

Qual o valor do desconto do Citroën Aircross 7 lugares? O Citroën Aircross Shine 7 teve seu preço reduzido de R$ 154.490 para R$ 131.790, garantindo R$ 22.700 de desconto.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google