Citroën reduz em até R$ 22 mil preços do Basalt e Aircross 7 lugares

Com descontos de até R$ 22.700, a Citroën iniciou uma ação comercial válida até o dia 2 de setembro de 2026 para parte da linha dos veículos. A campanha contempla valorização do veículo seminovo na troca e financiamento com taxa zero para os modelos Basalt e Aircross em todo o país.

O grande destaque em termos de abatimento direto é o SUV de sete lugares Citroën Aircross Shine 7 Turbo 200 AT. O modelo teve seu preço reduzido de R$ 154.490 para R$ 131.790, o que representa um desconto de R$ 22.700. A compra da versão conta ainda com um bônus adicional de R$ 3.000 na entrega de um usado na negociação, além da opção de taxa zero no financiamento.

Quanto custa o Citroën Basalt Dark Edition na promoção?

O Citroën Basalt Dark Edition, versão de topo da linha do crossover cupê, teve seu preço reduzido de R$ 129.890 para R$ 119.690. A modalidade oferece abatimento direto de R$ 10.200, que pode chegar a R$ 16.200 de vantagem total ao somar o bônus de R$ 6.000 oferecido na avaliação do seminovo dado na troca.

Para o Basalt Dark Edition, a montadora disponibilizou duas opções de financiamento com condições especiais válidas até 18 de agosto:

Taxa zero: Entrada de 60% e saldo parcelado em 30 vezes.

Entrada de 60% e saldo parcelado em 30 vezes. Super Taxa de 0,99%: Entrada de 30% e o restante financiado em 48 parcelas.

Esteticamente, a versão Dark Edition traz pintura preta nas rodas de liga leve de 16 polegadas, soleiras personalizadas, pedaleira esportiva e emblemas alusivos à versão nas laterais dianteiras. O visual externo inclui elementos escurecidos no skid plate e no logotipo da marca, além de detalhe em tom vermelho Andre Red no aerofólio traseiro.

Citroën Aircross Shine 7 combina motor Turbo 200 com câmbio CVT e capacidade para transportar até sete ocupantes. Foto: Divulgação/Citroën.

Quais são os motores e equipamentos do Aircross e do Basalt?

Ambos os veículos são equipados com o motor 1.0 Turbo 200 flex, aliado ao câmbio automático CVT com simulação de sete marchas. O Aircross destaca-se no segmento de SUVs compactos pela capacidade de transportar até sete ocupantes e pelo porte em dimensões que garante espaço interno e porta-malas amplo.

No interior, as duas opções oferecem a central multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas. O sistema possui moldura em acabamento preto brilhante e integração sem fio com os aplicativos Apple CarPlay e Android Auto.

Especificação Citroën Basalt Dark Edition Citroën Aircross Shine 7 Preço promocional R$ 119.690 R$ 131.790 Preço original R$ 129.890 R$ 154.490 Bônus no usado R$ 6.000 R$ 3.000 Motor 1.0 Turbo 200 Flex 1.0 Turbo 200 Flex Câmbio Automático CVT (7 marchas simuladas) Automático CVT (7 marchas simuladas) Capacidade 5 lugares 7 lugares Multimídia 10,25″ (Android Auto/CarPlay) 10,25″ (Android Auto/CarPlay) Concorrentes diretos Fiat Fastback, Renault Kardian, Volkswagen Nivus Chevrolet Spin

Qual o valor do desconto do Citroën Aircross 7 lugares? O Citroën Aircross Shine 7 teve seu preço reduzido de R$ 154.490 para R$ 131.790, garantindo R$ 22.700 de desconto.