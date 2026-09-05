Novo BYD Atto 2 tem R$ 21 mil de desconto para PCD e autonomia de até 1.045 km

O BYD Atto 2 DM-i começa a ser entregue oficialmente em setembro de 2026 no Brasil com preços a partir de R$ 166.660 na versão GL e R$ 169.990 na GS. O modelo híbrido plug-in flex, apresentado em junho, traz tecnologia DualMode 5.0 que permite rodar com etanol ou gasolina, além de motor elétrico com autonomia de até 45 km na versão de entrada e 110 km na topo de linha. Para pessoas com deficiência, a montadora oferece condição especial com isenção de IPI e bônus, reduzindo o valor da GL para R$ 144.990* e da GS para R$ 162.970*, segundo ofertas válidas até 30 de setembro de 2026.

A versão de entrada, a GL, que teve o preço de tabela reajustado para R$ 166.660, está sendo oferecida por R$ 144.990* na modalidade de vendas diretas para compradores com deficiência. A condição inclui isenção de IPI e bônus da montadora, gerando uma redução de R$ 21.670 sobre o valor de tabela. No topo da gama, a configuração GS está precificada em R$ 169.990, mas há oferta para o grupo PCD por R$ 162,970.

O veículo une a eletrificação à possibilidade de abastecimento com etanol ou gasolina. O modelo marca a estreia da tecnologia DualMode 5.0 da marca em um propulsor flex no país. O sistema utiliza o motor elétrico para mover o carro na maior parte do tempo, atuado em conjunto com um motor a combustão 1.5 de alta eficiência. O motor a gasolina/etanol gera 72 kW de potência e 124 Nm de torque, atuando principalmente como gerador de energia e assumindo a tração direta apenas sob maior exigência.

Motor e desempenho

Em ambas as opções, o torque máximo combinado é de 300 Nm e a tração é dianteira. As diferenças aparecem nos números de potência e aceleração:

Versão GL: Entrega 177 cv de potência combinada e acelera de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos.

Entrega 177 cv de potência combinada e acelera de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos. Versão GS: Rende 197 cv de potência combinada e cumpre a prova de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos.

A velocidade máxima de ambas as versões é de 180 km/h. O condutor dispõe de quatro modos de rodagem: Eco, Normal, Sport e Neve.

As lanternas traseiras em LED apresentam desenho inspirado no nó da sorte chinês (Chinese Lucky Knot), elemento marcante do design do veículo. Foto: Divulgação/Site Oficial BYD.

Bateria, autonomia e recarga

O conjunto de baterias Blade é o ponto de maior distinção entre os dois acabamentos. A versão GL é equipada com uma bateria de 7,85 kWh, permitindo um alcance 100% elétrico de até 45 km (padrão NEDC). A potência de carregamento em corrente alternada (AC) é de 3,3 kW. Abastecido com gasolina, o alcance combinado chega a até 1.000 km, caindo para até 770 km quando utilizado exclusivamente com etanol.

Na versão GS, a bateria Blade possui 18,03 kWh de capacidade, elevando a autonomia no modo puramente elétrico para até 110 km (NEDC). O alcance total com gasolina chega a até 1.045 km (e 770 km com etanol). A capacidade de recarga AC sobe para 6,6 kW. O modelo traz ainda o recurso VTOL (Vehicle-to-Load), que transforma o carro em fonte de energia para aparelhos externos.

Dimensões e espaço interno

O BYD Atto 2 mede 4,33 metros de comprimento, 1,83 m de largura, 1,67 m de altura e possui 2,62 metros de distância entre-eixos. O porta-malas tem capacidade para 455 litros de bagagem. O peso em ordem de marcha é de 1.510 kg na GL e de 1.620 kg na GS, com peso bruto total de 2.000 kg e 2.110 kg, respectivamente.

Visualmente, traz iluminação traseira em LED com inspiração no nó da sorte chinês (Chinese Lucky Knot) e rodas de liga leve de 17 polegadas montadas em pneus 215/60. A paleta traz as cores Branco Skiing, Cinza Time e Preto Obsidian, além do tom exclusivo Azul/Verde escuro Malachite para a GS.

Por dentro, o painel de instrumentos digital conta com 8,8 polegadas. A versão GL oferece bancos em tecido premium, ajustes manuais de 6 direções para o motorista e multimídia central DiLink com tela de 10,1 polegadas.

A versão GS adiciona teto panorâmico, revestimento em couro ecológico, ajuste elétrico de 6 vias para o condutor, luz de ambiente interior, sensor de chuva, retrovisores com rebatimento elétrico e tela central de 12,8 polegadas com o sistema DiLink + GAS (Google Automotive Services com Google Maps e Google Assistant nativos). Essa opção traz também carregador de celular por indução de 50W com ventilação e abertura da cabine por NFC ou Bluetooth. Ambas contam com câmeras de visão 360 graus e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

A versão topo de linha GS traz tela multimídia rotativa de 12,8 polegadas com sistema operacional Google nativo e carregador por indução ventilado. Foto: Divulgação/Site Oficial BYD.

Assistências à condução e segurança

As duas versões saem de fábrica com assistentes do pacote ADAS 1 e recursos do ADAS 2, incluindo Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), Controle de Cruzeiro Inteligente (ICC), Alerta de Colisão Frontal, Assistência de Permanência em Faixa, Farol Alto Inteligente, Frenagem de Emergência Automática, Reconhecimento de Placas e Ajuste de velocidade em curva.

A versão GS soma de forma exclusiva:

Alerta de Colisão Traseira (RCW)

Alerta de Mudança de Faixa (LDW)

Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA)

Frenagem de Emergência de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTB)

Detecção de Ponto Cego (BSD)

Alerta na Abertura de Porta (DOW)

O BYD Atto 2 DM-i inicia entregas no mercado nacional combinando motorização híbrida flex e até 1.045 km de autonomia combinada com gasolina. Foto: Divulgação/Site Oficial BYD.

Garantia

A BYD oferece garantia total de 6 anos ou 200.000 km para o veículo. A Bateria Blade possui cobertura específica de 8 anos ou 200.000 km.

Ficha Técnica: BYD Atto 2 DM-i

Especificação Versão GL Versão GS Motor a combustão 1.5 Flex 1.5 Flex Potência combinada 177 cv 197 cv Torque combinado 300 Nm 300 Nm Aceleração (0 a 100 km/h) 8,5 s 8,4 s Velocidade máxima 180 km/h 180 km/h Bateria (Capacidade) 7,85 kWh 18,03 kWh Autonomia elétrica (NEDC) Até 45 km Até 110 km Autonomia total (Gasolina) Até 1.000 km Até 1.045 km Carregamento AC 3,3 kW 6,6 kW Comprimento / Entre-eixos 4,33 m / 2,62 m 4,33 m / 2,62 m Porta-malas 455 litros 455 litros Preço de tabela R$ 166.660 R$ 169.990

Qual é a potência e o torque do BYD Atto 2 DM-i? A potência combinada é de 177 cv na versão GL e de 197 cv na versão GS. Ambas contam com torque máximo combinado de 300 Nm.

Qual é o preço do BYD Atto 2 para PcD? A versão Atto 2 GL é oferecida com isenção de IPI e bônus de fábrica por R$ 144.990 para o público PcD, ante o preço de tabela de R$ 166.660.

Qual é a garantia do BYD Atto 2? O veículo possui garantia de 6 anos ou 200.000 km. Já a bateria Blade conta com cobertura de 8 anos ou 200.000 km.

*Oferta da versão GL válida até 30-09-2026, segundo site oficial da Byd. O mesmo vale para a versão GS.