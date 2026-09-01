Omoda E5 ganha novo motor de 210 cv e chega capaz de recarregar “meio tanque” em 16 minutos

Presente no mercado brasileiro há pouco mais de um ano, o SUV 100% elétrico Omoda E5 passou por uma atualização. A marca Omoda & Jaecoo apresenta a nova versão do veículo durante o Festival Interlagos, realizado de 27 a 30 de agosto, em São Paulo. O modelo atual parte de R$ 209.990,00, mas o preço da nova opção ainda não foi divulgado pela fabricante.
O principal avanço do SUV está no conjunto mecânico. O modelo adota um novo motor elétrico síncrono de ímã permanente de até 155 kW, equivalente a 210 cv de potência. Com entrega imediata de torque, o tempo de aceleração de 0 a 100 km/h caiu para 7,2 segundos, com o conjunto alcançando eficiência de até 98,5%.
O veículo chega em duas opções de bateria: 50,6 kWh ou 60,9 kWh. Conforme a capacidade, o sistema suporta carregamento rápido em corrente contínua (DC) de 110 kW a 130 kW, realizando a recarga de 30% a 80% em até 16 minutos. A configuração de suspensão mantém conjunto McPherson na dianteira e independente multilink na traseira.
O que mudou no visual e nas dimensões
Na parte externa, o Omoda E5 adota uma nova grade dianteira com linhas mais marcadas, ângulos pronunciados e o elemento X-Bumper. A traseira recebeu um novo arranjo de lanternas com a assinatura luminosa “lightning”.
O exterior conta ainda com conjunto óptico Full LED, luzes de condução diurna (DRL), teto solar elétrico e rodas de liga leve de 18 polegadas com novo desenho. A tampa do porta-malas traz acionamento elétrico e sensor de presença sem contato.
Nas medidas, o utilitário esportivo preserva as seguintes dimensões:
- Comprimento: 4,54 metros
- Largura: 1,83 metro
- Altura: 1,58 metro
- Entre-eixos: 2,63 metros
- Porta-malas: 372 litros
Mudanças no interior e novos equipamentos
A cabine adota um novo cockpit com formas geométricas e acabamentos soft-touch. Os bancos, o volante e os revestimentos de porta são em material sintético. Os assentos dianteiros possuem aquecimento, ventilação e ajustes elétricos, enquanto o banco do motorista ganha função de massagem.
O painel de instrumentos digital possui 8,88 polegadas e a central multimídia touchscreen tem 15,6 polegadas, com suporte a comandos de voz e conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O veículo também traz:
- Ar-condicionado digital automático dual zone
- Alavanca de câmbio na coluna de direção
- Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold
- Carregador de celular por indução refrigerado
- Câmera com visão de 540°
- Sistema de som Sony com 8 alto-falantes
- Modos de condução: Normal, Eco e Sport
- Recursos Contactless Power-On e Smart Key
Assistências à condução e itens de segurança
O pacote de segurança do SUV é composto por sete airbags (frontais, laterais dianteiros, de cortina e central dianteiro), discos de freio nas quatro rodas com ABS, EBD, Force BAS e BOS, além de controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (TCS) e assistentes de partida em rampa (HAC) e descida (HDC).
O Omoda E5 conta também com a tecnologia ADAS 2.5, que inclui 15 recursos de assistência:
- Piloto automático adaptativo (ACC)
- Assistente de congestionamento (TJA) e de velocidade em curvas (CSA)
- Prevenção de colisões frontais (FCW e AEB) e traseiras (RCW e RCTB)
- Monitoramento de ponto cego (BSD)
- Monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), sensores de estacionamento dianteiros/traseiros e retrovisor interno eletrocrômico
A montadora oferece garantia de sete anos para o veículo e oito anos para o conjunto de baterias. Durante o evento em Interlagos, o carro participa de uma ativação onde atua como fonte de energia para recarregar celulares por meio da tecnologia V2L (vehicle to load).
Novo Omoda E5 especificações técnicas
|Item
|Especificação
|Motor elétrico
|Síncrono de ímã permanente
|Potência máxima
|155 kW (210 cv)
|Aceleração (0 a 100 km/h)
|7,2 segundos
|Baterias
|50,6 kWh ou 60,9 kWh
|Recarga rápida (DC)
|110 kW a 130 kW (30% a 80% em até 16 min)
|Dimensões (C x L x A)
|4,54 m / 1,83 m / 1,58 m
|Entre-eixos
|2,63 metros
|Porta-malas
|372 litros
|Garantia
|7 anos (veículo) / 8 anos (bateria)
Qual é a nova potência do Omoda E5? O modelo passa a utilizar um motor elétrico de até 155 kW, o equivalente a 210 cv de potência.
Qual o tempo de carregamento da bateria do novo Omoda E5? Em estações de carregamento rápido em corrente contínua (DC) de 110 kW a 130 kW, a bateria recarrega de 30% a 80% em até 16 minutos.
Quanto custa o novo Omoda E5? O preço da versão atualizada ainda não foi divulgado. O modelo anterior é vendido a partir de R$ 209.990,00.