Omoda E5 ganha novo motor de 210 cv e chega capaz de recarregar “meio tanque” em 16 minutos

Presente no mercado brasileiro há pouco mais de um ano, o SUV 100% elétrico Omoda E5 passou por uma atualização. A marca Omoda & Jaecoo apresenta a nova versão do veículo durante o Festival Interlagos, realizado de 27 a 30 de agosto, em São Paulo. O modelo atual parte de R$ 209.990,00, mas o preço da nova opção ainda não foi divulgado pela fabricante.

O principal avanço do SUV está no conjunto mecânico. O modelo adota um novo motor elétrico síncrono de ímã permanente de até 155 kW, equivalente a 210 cv de potência. Com entrega imediata de torque, o tempo de aceleração de 0 a 100 km/h caiu para 7,2 segundos, com o conjunto alcançando eficiência de até 98,5%.

O veículo chega em duas opções de bateria: 50,6 kWh ou 60,9 kWh. Conforme a capacidade, o sistema suporta carregamento rápido em corrente contínua (DC) de 110 kW a 130 kW, realizando a recarga de 30% a 80% em até 16 minutos. A configuração de suspensão mantém conjunto McPherson na dianteira e independente multilink na traseira.

Cabine atualizada traz nova central multimídia de 15,6 polegadas integrada ao painel e volante multifuncional. Foto: Reprodução/Site oficial Omoda Jaecoo

O que mudou no visual e nas dimensões

Na parte externa, o Omoda E5 adota uma nova grade dianteira com linhas mais marcadas, ângulos pronunciados e o elemento X-Bumper. A traseira recebeu um novo arranjo de lanternas com a assinatura luminosa “lightning”.

O exterior conta ainda com conjunto óptico Full LED, luzes de condução diurna (DRL), teto solar elétrico e rodas de liga leve de 18 polegadas com novo desenho. A tampa do porta-malas traz acionamento elétrico e sensor de presença sem contato.

Nas medidas, o utilitário esportivo preserva as seguintes dimensões:

Comprimento: 4,54 metros

4,54 metros Largura: 1,83 metro

1,83 metro Altura: 1,58 metro

1,58 metro Entre-eixos: 2,63 metros

2,63 metros Porta-malas: 372 litros

Traseira do SUV elétrico adota novas lanternas em LED com assinatura luminosa inspirada no modelo Omoda 7. Foto: Reprodução/Site oficial Omoda Jaecoo

Mudanças no interior e novos equipamentos

A cabine adota um novo cockpit com formas geométricas e acabamentos soft-touch. Os bancos, o volante e os revestimentos de porta são em material sintético. Os assentos dianteiros possuem aquecimento, ventilação e ajustes elétricos, enquanto o banco do motorista ganha função de massagem.

O painel de instrumentos digital possui 8,88 polegadas e a central multimídia touchscreen tem 15,6 polegadas, com suporte a comandos de voz e conexão sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. O veículo também traz:

Ar-condicionado digital automático dual zone

Alavanca de câmbio na coluna de direção

Freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold

Carregador de celular por indução refrigerado

Câmera com visão de 540°

Sistema de som Sony com 8 alto-falantes

Modos de condução: Normal, Eco e Sport

Recursos Contactless Power-On e Smart Key

SUV de 4,54 metros de comprimento conta com novas rodas de liga leve aerodinâmicas de 18 polegadas. Foto: Reprodução/Site oficial Omoda Jaecoo

Assistências à condução e itens de segurança

O pacote de segurança do SUV é composto por sete airbags (frontais, laterais dianteiros, de cortina e central dianteiro), discos de freio nas quatro rodas com ABS, EBD, Force BAS e BOS, além de controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (TCS) e assistentes de partida em rampa (HAC) e descida (HDC).

O Omoda E5 conta também com a tecnologia ADAS 2.5, que inclui 15 recursos de assistência:

Piloto automático adaptativo (ACC)

Assistente de congestionamento (TJA) e de velocidade em curvas (CSA)

Prevenção de colisões frontais (FCW e AEB) e traseiras (RCW e RCTB)

Monitoramento de ponto cego (BSD)

Monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), sensores de estacionamento dianteiros/traseiros e retrovisor interno eletrocrômico

A montadora oferece garantia de sete anos para o veículo e oito anos para o conjunto de baterias. Durante o evento em Interlagos, o carro participa de uma ativação onde atua como fonte de energia para recarregar celulares por meio da tecnologia V2L (vehicle to load).

Novo Omoda E5 especificações técnicas

Item Especificação Motor elétrico Síncrono de ímã permanente Potência máxima 155 kW (210 cv) Aceleração (0 a 100 km/h) 7,2 segundos Baterias 50,6 kWh ou 60,9 kWh Recarga rápida (DC) 110 kW a 130 kW (30% a 80% em até 16 min) Dimensões (C x L x A) 4,54 m / 1,83 m / 1,58 m Entre-eixos 2,63 metros Porta-malas 372 litros Garantia 7 anos (veículo) / 8 anos (bateria)

Qual é a nova potência do Omoda E5? O modelo passa a utilizar um motor elétrico de até 155 kW, o equivalente a 210 cv de potência.

Qual o tempo de carregamento da bateria do novo Omoda E5? Em estações de carregamento rápido em corrente contínua (DC) de 110 kW a 130 kW, a bateria recarrega de 30% a 80% em até 16 minutos.

Quanto custa o novo Omoda E5? O preço da versão atualizada ainda não foi divulgado. O modelo anterior é vendido a partir de R$ 209.990,00.