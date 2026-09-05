Na China, Geely Galaxy Cruiser pode ter motor de 1113 cv com torque monstruoso: maior que caminhão

O protótipo Galaxy Cruiser, SUV da Geely apresentado originalmente no Salão do Automóvel de Xangai 2025, poderá ter uma motorização eletrificada com números de desempenho impressionantes no mercado chinês. O modelo estreará o sistema de propulsão híbrido plug-in (PHEV) 3DHT200, desenvolvido pela Horse Powertrain — joint venture formada entre a Geely e a Renault.

Segundo a imprensa chinesa, a nova mecânica poderá ser implementada na futura versão topo de linha do utilitário esportivo, chamada de Galaxy Cruiser 700. O conjunto gera uma potência total de 830 kW, o equivalente a 1.113 cv, posicionando o modelo como o primeiro SUV de linhas quadradas da marca a utilizar essa tecnologia.

O conjunto propulsor PHEV desenvolvido pela Horse combina transmissão de três velocidades e atinge 1.113 cv de potência. Foto: Reprodução / Geely Design

Torque supera caminhões pesados

O grande destaque do sistema 3DHT200 é a entrega de força nas rodas, que atinge até 4.920 Nm (aproximadamente 501,7 kgfm). O valor supera em cerca de 33% o torque do Scania 770S V8, considerado um dos caminhões de produção em série mais potentes do Brasil e do mundo, que entrega 3.700 Nm.

Segundo dados da Horse Powertrain, essa força permite que o veículo supere inclinações de até 45 graus. O sistema de propulsão 13 em 1 conta com uma transmissão híbrida dedicada de três velocidades e combina dois motores elétricos:

Motor P1 (110 kW / 148 hp): atua na partida do motor a combustão e opera como gerador de eletricidade.

atua na partida do motor a combustão e opera como gerador de eletricidade. Motor P3 (230 kW / 308 hp): assume as funções principais de tração, sendo o responsável por mover as rodas do veículo.

A ilha de controle do Galaxy Cruiser adota visual inspirado em volantes de iates para gerenciamento do sistema off-road. Foto: Reprodução / Geely Design

Tecnologia de tração e modo de navegação

Além da nova motorização, o Galaxy Cruiser traz a tecnologia “Full-domain AI” da Geely. O sistema gerenciado por inteligência artificial permite alternar ativamente a entrega de energia entre os modos 100% elétrico, híbrido e de autonomia estendida. A tração nas quatro rodas é ajustada automaticamente, podendo priorizar o eixo dianteiro, traseiro ou a distribuição integral conforme o terreno.

A imprensa chinesa destaca ainda que o SUV pode contar com recursos voltados para a condução off-road extrema e segurança:

Capacidade de vadeamento: equipado com sonar e radar de transposição de água, o modelo tem capacidade de imersão de 800 mm, velocidade de cruzeiro de 8,5 km/h (4,6 nós) em trechos alagados e flutuação sustentada por até dois anos.

equipado com sonar e radar de transposição de água, o modelo tem capacidade de imersão de 800 mm, velocidade de cruzeiro de 8,5 km/h (4,6 nós) em trechos alagados e flutuação sustentada por até dois anos. Chassi digital inteligente: permite manobras como esterçamento para andar de lado, giro no próprio eixo, condução com pneu furado e derrapagem controlada sem intervenção do motorista. O chassi registrou velocidade de 80 km/h no teste do alce.

permite manobras como esterçamento para andar de lado, giro no próprio eixo, condução com pneu furado e derrapagem controlada sem intervenção do motorista. O chassi registrou velocidade de 80 km/h no teste do alce. Bateria Golden Short Blade: possui revestimento à prova de balas e proteção contra deformações, incêndios e explosões.

possui revestimento à prova de balas e proteção contra deformações, incêndios e explosões. Desvio de obstáculos (G-AES): sistema de esquiva automática de obstáculos alimentado por sensoriamento remoto via satélite e drones integrados.

sistema de esquiva automática de obstáculos alimentado por sensoriamento remoto via satélite e drones integrados. Conectividade via satélite: comunicação global direta por meio da rede própria de satélites da Geely.

Com linhas quadradas, o SUV off-road conta com sistema de desvio automático de obstáculos via radar e drone. Foto: Reprodução / Geely Design

Design inspirado na cultura chinesa

A estética do modelo combina linhas futuristas com referências tradicionais chinesas. Os faróis dianteiros foram projetados com base no conceito da “Esfera Armilar”, enquanto o conjunto óptico traseiro faz referência à “Órbita Estelar Tian Gong”. No interior, o painel de controle para uso off-road adota formato inspirado no volante de iates.

Geely Galaxy Cruiser 700 – especificações técnicas

Item Especificação Modelo Geely Galaxy Cruiser 700 Sistema de propulsão Horse 3DHT200 (PHEV 13 em 1) Potência total 830 kW (1.113 cv) Torque nas rodas 4.920 Nm (~501,7 kgfm) Câmbio Transmissão híbrida de 3 velocidades Motor elétrico P1 110 kW (148 hp) — Partida e geração de energia Motor elétrico P3 230 kW (308 hp) — Tração principal Capacidade de rampa Inclinações de até 45 graus Capacidade de imersão 800 mm de profundidade / Flutuação por até 2 horas

Qual é a potência e o torque do Geely Galaxy Cruiser?

A versão topo de linha do SUV entrega 830 kW (1.113 cv) de potência e um torque nas rodas de 4.920 Nm.

Como funciona o sistema de motorização do Galaxy Cruiser?

O modelo utiliza o sistema 3DHT200, que combina motores elétricos (P1 de 148 hp para geração de energia e P3 de 308 hp para tração), motor a combustão e uma transmissão híbrida de três velocidades.

O SUV da Geely consegue flutuar na água?

Sim, o veículo é equipado com sonar e radar de vadeamento, permitindo navegar a até 8,5 km/h em trechos alagados de até 800 mm de profundidade e manter flutuação sustentada por até duas horas.