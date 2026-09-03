Renault Boreal entra em programa federal com isenção para taxistas e motoristas de app

Taxistas e motoristas de aplicativo podem financiar veículos de até R$ 200 mil no programa Move Brasil, segundo mudança anunciada pelo Governo Federal. Com o aumento do limite, a Renault passou a oferecer versões mais completas do SUV Boreal para taxistas, além de ampliar as opções para motoristas de app. Os modelos Kwid, Kardian e Duster permanecem disponíveis com isenção de impostos e condições especiais de crédito para renovação da frota de transporte individual de passageiros em todo o país.
Criado pelo Governo Federal, o Move Brasil – Táxi e Aplicativos é voltado para a renovação da frota de transporte individual de passageiros em todo o país. A medida estabelece uma linha de financiamento exclusiva para a aquisição de automóveis novos que atendem a critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica.
Segundo o diretor Comercial da Renault do Brasil, Aldo Costa, o novo teto do programa amplia as oportunidades para que os profissionais adquiram veículos adequados à rotina de trabalho. A instituição financeira do Grupo Renault, a Mobilize Financial Services (MFS), também integra a iniciativa para oferecer as soluções de crédito.
Valores para taxistas
Para os taxistas que contam com a isenção de impostos, as novas opções do SUV médio Boreal partem de R$ 147.674 na versão Techno, enquanto a opção Iconic sai por R$ 158.480. A versão Boreal Evolution AT permanece no catálogo por R$ 131.825.
Entre os demais modelos da marca que já eram contemplados e continuam disponíveis para a categoria, o Kwid Zen 1.0 custa R$ 60.604 e o Kwid Intense 1.0 sai por R$ 62.873. Na linha Kardian, os valores são de R$ 90.302 para a Evolution AT, R$ 94.863 para a Techno AT e R$ 99.692 na Iconic AT. Já o SUV Duster é oferecido por R$ 92.331 na versão Intense MT e R$ 101.542 na Intense CVT.
Preços para motoristas de aplicativo
Os motoristas de aplicativo elegíveis ao benefício com isenção de impostos passam a contar com o Boreal Evolution por R$ 167.990 e o Boreal Techno por R$ 189.990.
As opções já existentes que continuam no programa mantêm os seguintes preços:
- Kwid Zen 1.0: R$ 68.090
- Kwid Intense 1.0: R$ 71.090
- Kardian Evolution AT: R$ 111.590
- Kardian Techno AT: R$ 119.590
- Kardian Iconic AT: R$ 131.590
- Duster Intense MT: R$ 109.990
- Duster Intense CVT: R$ 119.990
Como solicitar o financiamento
Para participar do programa, o profissional interessado deve acessar o site oficial do governo (gov.br/movebrasil) e cadastrar suas informações. A resposta sobre a elegibilidade é enviada pelo Governo Federal em até cinco dias úteis.
Após a aprovação do cadastro no portal, o cliente deve ir a uma concessionária da marca para dar continuidade ao processo de escolha do veículo e realizar a análise de crédito.
ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS
|Modelo / Versão
|Preço Taxista (com isenção)
|Preço App (com isenção)
|Kwid Zen 1.0
|R$ 60.604
|R$ 68.090
|Kwid Intense 1.0
|R$ 62.873
|R$ 71.090
|Kardian Evolution AT
|R$ 90.302
|R$ 111.590
|Kardian Techno AT
|R$ 94.863
|R$ 119.590
|Kardian Iconic AT
|R$ 99.692
|R$ 131.590
|Duster Intense MT
|R$ 92.331
|R$ 109.990
|Duster Intense CVT
|R$ 101.542
|R$ 119.990
|Boreal Evolution AT
|R$ 131.825
|–
|Boreal Evolution
|–
|R$ 167.990
|Boreal Techno
|R$ 147.674
|R$ 189.990
|Boreal Iconic
|R$ 158.480
|–
Qual é o novo limite de financiamento do programa Move Brasil?
O limite de financiamento do programa Move Brasil – Táxi e Aplicativos foi ampliado para até R$ 200 mil.
Quais versões do Renault Boreal estão disponíveis para taxistas?
Taxistas podem adquirir as versões Evolution AT, Techno e Iconic do SUV Boreal com isenção de impostos.
Como o motorista de aplicativo ou taxista faz para se cadastrar no Move Brasil?
O profissional deve acessar o site gov.br/movebrasil, cadastrar seus dados e aguardar a resposta do governo em até cinco dias úteis antes de ir à concessionária.