Renault Boreal entra em programa federal com isenção para taxistas e motoristas de app

Taxistas e motoristas de aplicativo podem financiar veículos de até R$ 200 mil no programa Move Brasil, segundo mudança anunciada pelo Governo Federal. Com o aumento do limite, a Renault passou a oferecer versões mais completas do SUV Boreal para taxistas, além de ampliar as opções para motoristas de app. Os modelos Kwid, Kardian e Duster permanecem disponíveis com isenção de impostos e condições especiais de crédito para renovação da frota de transporte individual de passageiros em todo o país.

Criado pelo Governo Federal, o Move Brasil – Táxi e Aplicativos é voltado para a renovação da frota de transporte individual de passageiros em todo o país. A medida estabelece uma linha de financiamento exclusiva para a aquisição de automóveis novos que atendem a critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica.

Segundo o diretor Comercial da Renault do Brasil, Aldo Costa, o novo teto do programa amplia as oportunidades para que os profissionais adquiram veículos adequados à rotina de trabalho. A instituição financeira do Grupo Renault, a Mobilize Financial Services (MFS), também integra a iniciativa para oferecer as soluções de crédito.

Valores para taxistas

Para os taxistas que contam com a isenção de impostos, as novas opções do SUV médio Boreal partem de R$ 147.674 na versão Techno, enquanto a opção Iconic sai por R$ 158.480. A versão Boreal Evolution AT permanece no catálogo por R$ 131.825.

Entre os demais modelos da marca que já eram contemplados e continuam disponíveis para a categoria, o Kwid Zen 1.0 custa R$ 60.604 e o Kwid Intense 1.0 sai por R$ 62.873. Na linha Kardian, os valores são de R$ 90.302 para a Evolution AT, R$ 94.863 para a Techno AT e R$ 99.692 na Iconic AT. Já o SUV Duster é oferecido por R$ 92.331 na versão Intense MT e R$ 101.542 na Intense CVT.

Preços para motoristas de aplicativo

Os motoristas de aplicativo elegíveis ao benefício com isenção de impostos passam a contar com o Boreal Evolution por R$ 167.990 e o Boreal Techno por R$ 189.990.

As opções já existentes que continuam no programa mantêm os seguintes preços:

Kwid Zen 1.0: R$ 68.090

Kwid Intense 1.0: R$ 71.090

Kardian Evolution AT: R$ 111.590

Kardian Techno AT: R$ 119.590

Kardian Iconic AT: R$ 131.590

Duster Intense MT: R$ 109.990

Duster Intense CVT: R$ 119.990

Dentro do programa, as novas opções do Boreal partem de R$ 147.674 na versão Techno, enquanto a opção Iconic sai por R$ 158.480. A versão Boreal Evolution AT permanece no catálogo por R$ 131.825. Foto: Divulgação/Renault.

Como solicitar o financiamento

Para participar do programa, o profissional interessado deve acessar o site oficial do governo (gov.br/movebrasil) e cadastrar suas informações. A resposta sobre a elegibilidade é enviada pelo Governo Federal em até cinco dias úteis.

Após a aprovação do cadastro no portal, o cliente deve ir a uma concessionária da marca para dar continuidade ao processo de escolha do veículo e realizar a análise de crédito.

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Modelo / Versão Preço Taxista (com isenção) Preço App (com isenção) Kwid Zen 1.0 R$ 60.604 R$ 68.090 Kwid Intense 1.0 R$ 62.873 R$ 71.090 Kardian Evolution AT R$ 90.302 R$ 111.590 Kardian Techno AT R$ 94.863 R$ 119.590 Kardian Iconic AT R$ 99.692 R$ 131.590 Duster Intense MT R$ 92.331 R$ 109.990 Duster Intense CVT R$ 101.542 R$ 119.990 Boreal Evolution AT R$ 131.825 – Boreal Evolution – R$ 167.990 Boreal Techno R$ 147.674 R$ 189.990 Boreal Iconic R$ 158.480 –

Qual é o novo limite de financiamento do programa Move Brasil?

O limite de financiamento do programa Move Brasil – Táxi e Aplicativos foi ampliado para até R$ 200 mil.

Quais versões do Renault Boreal estão disponíveis para taxistas?

Taxistas podem adquirir as versões Evolution AT, Techno e Iconic do SUV Boreal com isenção de impostos.

Como o motorista de aplicativo ou taxista faz para se cadastrar no Move Brasil?

O profissional deve acessar o site gov.br/movebrasil, cadastrar seus dados e aguardar a resposta do governo em até cinco dias úteis antes de ir à concessionária.