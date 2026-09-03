Automóveis

Renault Boreal entra em programa federal com isenção para taxistas e motoristas de app

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 03/09/26 14h30
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Imagem mostra o Renault Boreal na cor azul.
SUV Renault Boreal agora pode ser adquirido, dependendo da versão, por taxistas com isenção de impostos pelo programa Move Brasil. Foto: Divulgação/Renault.

Taxistas e motoristas de aplicativo podem financiar veículos de até R$ 200 mil no programa Move Brasil, segundo mudança anunciada pelo Governo Federal. Com o aumento do limite, a Renault passou a oferecer versões mais completas do SUV Boreal para taxistas, além de ampliar as opções para motoristas de app. Os modelos Kwid, Kardian e Duster permanecem disponíveis com isenção de impostos e condições especiais de crédito para renovação da frota de transporte individual de passageiros em todo o país.

Criado pelo Governo Federal, o Move Brasil – Táxi e Aplicativos é voltado para a renovação da frota de transporte individual de passageiros em todo o país. A medida estabelece uma linha de financiamento exclusiva para a aquisição de automóveis novos que atendem a critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica.

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Segundo o diretor Comercial da Renault do Brasil, Aldo Costa, o novo teto do programa amplia as oportunidades para que os profissionais adquiram veículos adequados à rotina de trabalho. A instituição financeira do Grupo Renault, a Mobilize Financial Services (MFS), também integra a iniciativa para oferecer as soluções de crédito.

Valores para taxistas

Para os taxistas que contam com a isenção de impostos, as novas opções do SUV médio Boreal partem de R$ 147.674 na versão Techno, enquanto a opção Iconic sai por R$ 158.480. A versão Boreal Evolution AT permanece no catálogo por R$ 131.825.

Entre os demais modelos da marca que já eram contemplados e continuam disponíveis para a categoria, o Kwid Zen 1.0 custa R$ 60.604 e o Kwid Intense 1.0 sai por R$ 62.873. Na linha Kardian, os valores são de R$ 90.302 para a Evolution AT, R$ 94.863 para a Techno AT e R$ 99.692 na Iconic AT. Já o SUV Duster é oferecido por R$ 92.331 na versão Intense MT e R$ 101.542 na Intense CVT.

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Preços para motoristas de aplicativo

Os motoristas de aplicativo elegíveis ao benefício com isenção de impostos passam a contar com o Boreal Evolution por R$ 167.990 e o Boreal Techno por R$ 189.990.

As opções já existentes que continuam no programa mantêm os seguintes preços:

  • Kwid Zen 1.0: R$ 68.090
  • Kwid Intense 1.0: R$ 71.090
  • Kardian Evolution AT: R$ 111.590
  • Kardian Techno AT: R$ 119.590
  • Kardian Iconic AT: R$ 131.590
  • Duster Intense MT: R$ 109.990
  • Duster Intense CVT: R$ 119.990
Imagem mostra o Renault Boreal na cor azul.
Dentro do programa, as novas opções do Boreal partem de R$ 147.674 na versão Techno, enquanto a opção Iconic sai por R$ 158.480. A versão Boreal Evolution AT permanece no catálogo por R$ 131.825. Foto: Divulgação/Renault.

Como solicitar o financiamento

Para participar do programa, o profissional interessado deve acessar o site oficial do governo (gov.br/movebrasil) e cadastrar suas informações. A resposta sobre a elegibilidade é enviada pelo Governo Federal em até cinco dias úteis.

Após a aprovação do cadastro no portal, o cliente deve ir a uma concessionária da marca para dar continuidade ao processo de escolha do veículo e realizar a análise de crédito.

ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Modelo / VersãoPreço Taxista (com isenção)Preço App (com isenção)
Kwid Zen 1.0R$ 60.604R$ 68.090
Kwid Intense 1.0R$ 62.873R$ 71.090
Kardian Evolution ATR$ 90.302R$ 111.590
Kardian Techno ATR$ 94.863R$ 119.590
Kardian Iconic ATR$ 99.692R$ 131.590
Duster Intense MTR$ 92.331R$ 109.990
Duster Intense CVTR$ 101.542R$ 119.990
Boreal Evolution ATR$ 131.825
Boreal EvolutionR$ 167.990
Boreal TechnoR$ 147.674R$ 189.990
Boreal IconicR$ 158.480

Qual é o novo limite de financiamento do programa Move Brasil?

O limite de financiamento do programa Move Brasil – Táxi e Aplicativos foi ampliado para até R$ 200 mil.

Quais versões do Renault Boreal estão disponíveis para taxistas?

Taxistas podem adquirir as versões Evolution AT, Techno e Iconic do SUV Boreal com isenção de impostos.

Como o motorista de aplicativo ou taxista faz para se cadastrar no Move Brasil?

O profissional deve acessar o site gov.br/movebrasil, cadastrar seus dados e aguardar a resposta do governo em até cinco dias úteis antes de ir à concessionária.

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