Renault lança Kwid 2027 com design renovado, mais tecnologia e preço congelado

A Renault apresentou, nesta quarta-feira (26), no Festival Interlagos, a linha 2027 do Kwid com atualizações no visual e no pacote tecnológico. O compacto de entrada passa a adotar a nova identidade de design global da marca francesa, alinhando-se aos recentes lançamentos Kardian, Boreal e Koleos, além de receber novos equipamentos de conectividade e painel de instrumentos digital. Mesmo com a inclusão dos novos itens de série, os preços foram mantidos em relação à linha 2026, partindo de R$ 71.190 na versão Evolution.

Kwid 2027 chega renovado e com nova identidade

Por fora, o novo Kwid 2027 traz um para-choque dianteiro reestilizado com formas tridimensionais e uma nova grade frontal com acabamento em preto brilhante, que traz o novo logotipo da Renault em todas as opções. Na parte inferior, a versão Outsider conta com um novo elemento no estilo ski.

O conjunto óptico conta com luzes de circulação diurna (DRL) em LED de série desde a versão de entrada. Na traseira, as lanternas receberam a linguagem visual “Crystal lens” acompanhada de assinatura em LED. Na tampa traseira, o novo logotipo da marca incorpora a câmera de ré, disponível a partir da versão Techno. O modelo passa a contar também com antena de teto do tipo “Shark” e introduz a nova opção de cor cinza Taupe na paleta da gama.

Traseira atualizada traz lanternas “Crystal lens” em LED, câmera de ré embutida no emblema e a nova tipografia para a inscrição do modelo. Foto: Divulgação/Renault/ Rodolfo Buhrer

Na versão de topo Outsider, o veículo mantém a opção de teto bíton, adiciona novos grafismos nas portas e ganha rodas de liga leve de 14 polegadas pintadas em preto brilhante com acabamento diamantado.

Cabine com novas telas e conectividade

O interior do novo Kwid 2027 foi reformulado com um novo painel de instrumentos digital com tela TFT de 7 polegadas e sequência de boas-vindas. O painel central traz um conjunto de telas integradas do tipo flutuante com molduras coloridas que variam de acordo com a versão.

O volante multifuncional é novo e exibe o logotipo atualizado. Os bancos receberam novos revestimentos: a versão Techno adota padrão azul com relevos em 3D, enquanto a Outsider utiliza acabamento com detalhes gravados a laser na cor branca.

Cabine do Kwid 2027 destaca a central multimídia Media Evolution de 10.1 polegadas e o novo painel de instrumentos digital de 7 polegadas. Foto: Divulgação/Renault/ Rodolfo Buhrer

A central multimídia Media Evolution, disponível a partir da versão Techno, traz tela capacitiva de 10.1 polegadas. O sistema oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, conexão Bluetooth e exibição de dados do veículo, como consumo de combustível e estatísticas do modo de condução. Os comandos de áudio ficam posicionados na coluna de direção, ao lado do motorista.

“O Kwid é um modelo fundamental na estratégia da Renault no Brasil e sua linha 2027 reforça nosso compromisso de oferecer aos clientes um veículo moderno, acessível e conectado. A renovação do design, alinhada à nova identidade visual da marca, valoriza ainda mais seu estilo SUV, mantendo as características que fizeram do Kwid uma referência em seu segmento, como a segurança, a eficiência e a praticidade no uso diário”, explica Ariel Montenegro, presidente e diretor-geral da Renault Geely do Brasil.

Motorização e consumo do novo Kwid 2027

Sob o capô, a linha 2027 preserva o motor 1.0 SCe (Smart Control Efficiency) de três cilindros, 12 válvulas e bloco de alumínio. O propulsor desenvolve 71 cv de potência com etanol e 68 cv com gasolina, com torque de 10,0 kgfm no combustível vegetal e 9,4 kgfm no derivado do petróleo.

De acordo com a etiquetagem do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, na qual possui classificação nota A, as médias de consumo são:

Cidade: 14,4 km/l (gasolina) e 10,4 km/l (etanol)

14,4 km/l (gasolina) e 10,4 km/l (etanol) Estrada: 15,4 km/l (gasolina) e 10,7 km/l (etanol)

A emissão de dióxido de carbono é de 88,4 g de CO₂ por quilômetro rodado quando abastecido com gasolina, e a eficiência energética é de 1,41 MJ/km.

Versão Outsider traz teto bíton, novos grafismos na parte inferior das portas e rodas de liga leve diamantadas de 14 polegadas. Foto: Divulgação/Renault/ Rodolfo Buhrer

Espaço interno e dimensões

O modelo mantém a altura livre do solo de 185 mm, acompanhada por ângulo de entrada de 24,1° e ângulo de saída de 41,7°. O entre-eixos mede 2.423 mm. O compartimento de bagagens possui capacidade nominal para 290 litros, podendo expandir para até 1.100 litros com o rebatimento do banco traseiro.

Preços e equipamentos das versões

Todas as configurações da linha 2027 vêm equipadas com rodas de 14 polegadas e quatro airbags de série (dois frontais e dois laterais).

Versão Preço Principais Itens de Série Evolution R$ 71.190 4 airbags, controle eletrônico de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa (HSA), ar-condicionado, direção elétrica, painel digital de 7”, DRL em LED, sensor de estacionamento traseiro, monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), Start & Stop, antena Shark e vidros dianteiros elétricos. Techno R$ 75.990 Itens da Evolution + central multimídia de 10.1” com espelhamento sem fio, câmera de ré, controles de áudio no volante, chave canivete, retrovisores elétricos em preto brilhante, lanternas com assinatura LED e duas portas USB-C. Outsider R$ 84.890 Itens da Techno + barras de teto decorativas, skis frontais e traseiros, molduras de proteção lateral, bancos com revestimento em tecido e material sintético, rodas de liga leve de 14” diamantadas e sensor crepuscular.

Qual é o preço do novo Renault Kwid 2027? O Renault Kwid 2027 parte de R$ 71.190 na versão Evolution, custa R$ 75.990 na opção Techno e chega a R$ 84.890 na versão topo de linha Outsider.

Qual é o consumo de combustível do Kwid 2027? Segundo o Inmetro, o Kwid 2027 faz 14,4 km/l na cidade e 15,4 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, as médias são de 10,4 km/l no trecho urbano e 10,7 km/l no rodoviário.

O que mudou na multimídia do Renault Kwid 2027? A nova central multimídia Media Evolution traz tela maior, de 10.1 polegadas, com suporte a espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, conexão Bluetooth e dados do veículo.