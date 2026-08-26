Renault lança Kardian Vibe Turbo com câmbio manual e redução de consumo por R$ 99.990

A Renault apresentou a versão Vibe Turbo como novidade para a linha 2027 do Kardian. Equipada com câmbio manual de seis marchas e motor turbo TCe 1.0, a nova configuração de entrada chega ao mercado em setembro com preço a partir de R$ 99.990. O modelo reúne avanços em eficiência energética, ajustes aerodinâmicos, redução de peso e melhorias no desempenho de aceleração. O Kardian é fabricado no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

A nova opção preserva características da linha, como o motor turbo de 125 cv e 220 Nm de torque — apontado como o maior torque entre os concorrentes diretos —, seis airbags de série e central multimídia de 8 polegadas.

Além disso, a versão atende aos critérios do Programa Carro Sustentável, do Governo Federal, voltado ao incentivo de veículos fabricados no Brasil com elevada eficiência energética.

Novo Renault Kardian Vibe chega à linha 2027 por R$ 99.990 com grade em tom shine black e motor turbo TCe de 125 cv. Foto: Divulgação/Renault/ Rodolfo Buhrer

Eficiência energética e números de consumo

Resultado do trabalho de engenharia da Renault Geely do Brasil, o Kardian Vibe registrou ganho de 6% em eficiência energética e redução de 7% nas emissões de CO₂. O avanço mais expressivo ocorre no ciclo urbano com gasolina, no qual o consumo melhorou 8%.

De acordo com dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro, os índices oficiais de consumo da versão são:

Gasolina na cidade: 13,7 km/l

13,7 km/l Gasolina na estrada: 15,3 km/l

15,3 km/l Etanol na cidade: 9,3 km/l

9,3 km/l Etanol na estrada: 10,9 km/l

O índice de eficiência energética do modelo passou a ser de 1,49 mj/km.

Modificações técnicas e ganho de desempenho

Para alcançar o novo equilíbrio entre consumo e performance, a engenharia realizou uma série de intervenções técnicas. A massa do veículo foi reduzida em 43 kg e a área frontal diminuiu 6%. O projeto adotou rodas de aro 15 com calotas aerodinâmicas, reduziu a altura do automóvel e otimizou o fluxo de ar ao redor da carroceria.

No conjunto mecânico, a relação final da transmissão passou de 4,500 para 3,867, gerando um alongamento de aproximadamente 11% na relação de marchas. A mudança faz o motor trabalhar em rotações mais baixas em velocidades de cruzeiro, favorecendo o conforto acústico e a economia de combustível.

Mesmo mantendo os 125 cv de potência e os 220 Nm de torque (com 200 Nm disponíveis a 1.750 rpm), o tempo de aceleração de 0 a 100 km/h foi reduzido:

Com etanol: caiu de 11,0 para 10,1 segundos (melhora de 8%).

caiu de 11,0 para 10,1 segundos (melhora de 8%). Com gasolina: caiu de 11,4 para 10,6 segundos (melhora de 7%).

Cabine da versão Vibe traz acabamento exclusivo na cor azul no painel e nos bancos, além de central multimídia de 8 polegadas. Foto: Divulgação/Renault/ Rodolfo Buhrer

O motor TCe 1.0 flex, produzido no Paraná pela Horse, conta com injeção direta central de 200 bar, turbocompressor com wastegate eletrônica e duplo comando variável de válvulas. Já o câmbio manual de seis marchas JX22 é fabricado em Portugal pela Horse e possui relações curtas de 1ª a 3ª marcha para arrancadas mais ágeis.

Acabamento exclusivo e equipamentos de série

O visual externo da versão Vibe traz detalhes em shine black na grade frontal, aerofólio, retrovisores, maçanetas e antena shark. Internamente, os bancos e o painel ganharam acabamento em tom azul, acompanhados por um novo cluster TFT e ar-condicionado digital.

Com 4,12 m de comprimento, 1,75 m de largura, 1,54 m de altura e 2,60 m de entre-eixos, o crossover possui porta-malas com capacidade para 410 litros. Os ângulos de ataque e saída são de 20° e 36°, respectivamente.

A lista de equipamentos de série da versão Vibe inclui:

6 airbags (frontais, laterais e de cortina)

Central multimídia flutuante de 8” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio

Ar-condicionado digital com função auto

Faróis e assinatura luminosa 100% em LED

Controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP + ASR)

Assistente de partida em rampa (HSA)

Controlador e limitador de velocidade

Sensor de estacionamento traseiro

Monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)

Sistema Start&Stop

Retrovisores externos com ajuste elétrico

Vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento

Volante com regulagem de altura e profundidade

O modelo será comercializado nas cores preto Nacré, branco Glacier, prata Étoile e cinza Cassiopée, com opção de teto biton preto Nacré.

A versão Vibe do Kardian chega ao mercado com preço a partir de R$ 99.990. Foto: Divulgação/Renault/ Rodolfo Buhrer

Qual é o preço do novo Renault Kardian Vibe? A versão Vibe do Kardian chega ao mercado com preço a partir de R$ 99.990.

Qual é o consumo do Kardian Vibe Turbo? Pelo PBEV do Inmetro, o modelo faz 13,7 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, os números são de 9,3 km/l na cidade e 10,9 km/l na estrada.

Qual é o motor e o câmbio do Kardian Vibe? A versão é equipada com o motor turbo TCe 1.0 flex de 125 cv e 220 Nm de torque, combinado ao câmbio manual de seis velocidades.