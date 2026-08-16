Programa que qualifica jovens para o mercado de trabalho alcança 71% de empregabilidade no Paraná

A qualificação profissional pode ser o primeiro passo para mudar a trajetória de jovens que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. Desde 2019, os programas Geração Futuro Jovens Talentos e Geração Futuro Profissionalizante, do Instituto Renault, já formaram 921 pessoas em 26 turmas e alcançaram 71% de empregabilidade. Os resultados foram apresentados nesta quinta-feira (13), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O programa é desenvolvido em parceria com a Rede de Concessionárias Renault e Geely, SENAI, UNILEHU, Prefeitura de São José dos Pinhais e outros parceiros locais. A proposta é aproximar a formação profissional das necessidades do mercado, especialmente do setor automotivo, e ampliar as possibilidades de contratação dos participantes.

Em 2025 e até julho de 2026, foram 116 pessoas formadas em São Paulo e São José dos Pinhais. Desse total, 23 foram contratadas pela Rede de Concessionárias Renault e Geely, o equivalente a 20% dos formandos no período. Foram 14 contratações em São Paulo e nove em São José dos Pinhais.

A iniciativa também apresenta resultados na própria comunidade. Em pesquisa realizada com os participantes de São José dos Pinhais, 90,9% afirmaram que recomendariam o curso a amigos e familiares, indicando a percepção positiva dos alunos sobre a formação e as oportunidades oferecidas.

Qualificação que vai além da sala de aula

O Geração Futuro Profissionalizante surgiu para atender a uma demanda do setor automotivo por profissionais preparados para atuar em áreas como atendimento ao cliente, vendas e pós-venda. A formação combina capacitação técnica e desenvolvimento comportamental, além de aproximar os alunos de empresas que podem se tornar futuras empregadoras.

O trabalho não termina com a conclusão do curso. Os participantes também recebem acompanhamento e mentoria, inclusive de colaboradores da Renault, que auxiliam os jovens no processo de entrada no mercado de trabalho.

Para Ariel Montenegro, presidente e diretor-geral da Renault Geely do Brasil, o impacto do programa está justamente na possibilidade de transformar a formação em uma oportunidade concreta de trabalho. “O trabalho não termina com produzir bem os carros e vender os carros. O trabalho termina quando realmente se consegue um impacto positivo na sociedade, disse”.

Montenegro afirma que a iniciativa também tem um significado pessoal. Ele conta que teve a oportunidade de estudar mesmo começando com poucos recursos e vê na qualificação profissional uma forma de a indústria contribuir para a transformação social. “É um orgulho poder continuar servindo como indústria a essa transformação de vidas”, disse o presidente para a Tribuna.

Segundo o executivo, a atuação dos colaboradores também é parte importante desse processo. Muitos profissionais acompanham os participantes durante a formação e continuam próximos até que eles consigam uma inserção no mercado de trabalho.

Oportunidades na região

O programa tem forte atuação em São José dos Pinhais, cidade que abriga o Complexo Ayrton Senna, onde está instalada a fábrica da Renault Geely do Brasil. A iniciativa busca formar mão de obra para empresas da região e, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento econômico local.

A Prefeitura de São José dos Pinhais participa por meio de diferentes secretarias. A Assistência Social cede o espaço do CRAS Afonso Celso para as aulas práticas, enquanto a Secretaria de Trabalho divulga vagas e promove ações de empregabilidade. A Secretaria da Segurança também atua para garantir a segurança dos alunos durante as atividades noturnas.

O SENAI Paraná oferece as aulas práticas na unidade do Boqueirão. Já a AutoViação São José auxilia no transporte dos estudantes da região da Borda do Campo até o SENAI. Desde 2022, foram mais de 8 mil quilômetros percorridos nessa parceria.

A UNILEHU é responsável pela gestão das inscrições e pelo acompanhamento psicológico e social dos alunos durante o curso. A rede de fornecedores da Renault, que inclui empresas como Sodexo, Verzani e Forvia, também participa da empregabilidade. Desde 2019, 33 alunos foram empregados por empresas fornecedoras.

Outra parceira é a concessionária Globo. Desde 2019, 14 alunos formados pelo programa foram contratados pelo Grupo Globo, para funções que vão de técnico automotivo a recepcionista.

“Projetos como o Geração Futuro vêm para fortalecer ainda mais a nossa operação, trazendo mão de obra qualificada e com vontade de crescer. Já temos talentos formados pelo programa atuando com excelência aqui no Grupo Globo”, afirma Alessandro Santos, titular do Grupo Globo.

Renault e Geely

O encontro em São José dos Pinhais também ocorre em um momento de transformação da operação da montadora no Brasil. A antiga Renault do Brasil passou a atuar como Renault Geely do Brasil, resultado da união entre os grupos Renault e Geely.

Montenegro explica que, apesar das origens diferentes das duas empresas, a operação brasileira funciona de forma integrada. “Todo mundo que trabalha na antiga Renault do Brasil, hoje Renault Geely do Brasil, trabalha pelo sucesso das duas marcas”, disse.

Segundo ele, a Geely chega ao mercado brasileiro aproveitando quase três décadas de experiência da Renault no país, incluindo conhecimento do mercado, rede de distribuição, parceiros e estrutura de pós-venda.

Ao mesmo tempo, a parceria permite à Renault ter acesso a novas tecnologias e plataformas desenvolvidas pela Geely. Uma dessas plataformas começará a ser produzida no mês que vem na fábrica de São José dos Pinhais, com o 100% elétrico Geely EX2.

Geely EX2, que começará a ser fabricado em São José dos Pinhais. Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná Renault Boreal é um dos novos modelos que fazem parte da estratégia da marca para ampliar sua presença no mercado brasileiro. Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná

Geely “paranaense” promete agilizar entrega e desenvolver fornecedores

A fabricação de veículos da Geely no Paraná também deve mudar a relação da marca com o consumidor brasileiro. De acordo com Montenegro, um dos principais efeitos esperados é a redução do tempo de entrega, além do desenvolvimento de uma cadeia de fornecedores locais.

A mudança ocorre em um momento de alterações na regulamentação e de aumento do imposto de importação, que chegou a 35% em 1º de julho. “A Renault está se preparando para estar pronta para que todas essas novas tecnologias que chegaram no mercado tenham as competências e a capacidade de entregar com o mesmo ou inclusive melhor qualidade produzindo localmente”, afirmou.

O movimento amplia o papel da fábrica de São José dos Pinhais dentro da estratégia da empresa no Brasil, enquanto o Geração Futuro Profissionalizante mantém outra frente de atuação na região: preparar as pessoas para aproveitar as oportunidades criadas pela própria transformação da indústria.

Em 2025, o Instituto Renault completou 15 anos de atuação e alcançou a marca de 1 milhão de pessoas impactadas por projetos de inclusão social, educação, geração de renda e segurança no trânsito. O Geração Futuro Profissionalizante é uma das principais iniciativas da instituição voltadas à formação e à empregabilidade.