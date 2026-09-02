Nissan Kait 2027 ganha desconto generoso: descubra versões e todos os detalhes

O Nissan Kait teve os preços reduzidos na maioria de suas configurações para a chegada da linha 2027. Produzido no Complexo Industrial da Nissan em Resende (RJ), o SUV chega à rede de concessionárias de todo o Brasil nos próximos dias com valores ajustados nas versões de entrada e topo de linha.

A readequação de tabela inclui a versão Sense por R$ 129.990, a opção Advance por R$ 136.990 e a configuração Exclusive por R$ 149.990. Por sua vez, a opção de entrada Active mantém o valor de R$ 117.990.

Segundo a marca, a mudança na tabela não é uma ação temporária de desconto, mas sim um reposicionamento comercial para tornar a linha do modelo fabricado no estado do Rio de Janeiro mais competitiva.

Com 4,30 metros de comprimento e 2,62 metros de entre-eixos, a linha 2027 do Nissan Kait teve redução de preços na maioria das versões. Na imagem a versão Advance Plus. Foto: Divulgação/Nissan.

Dimensões e espaço interno

O SUV tem 4,30 metros de comprimento, 2,62 metros de distância entre-eixos e porta-malas com capacidade para 432 litros.

No visual, o veículo traz um conjunto óptico separado na dianteira com faróis de iluminação em full LED de longo alcance. Na parte traseira, a identificação do modelo fica posicionada no centro da tampa do porta-malas.

Produzido no Complexo Industrial de Resende (RJ), o Nissan Kait 2027 chega às concessionárias da marca em todo o país. Foto: Divulgação/Nissan.

Motorização e câmbio

Sob o capô, todas as versões do Nissan Kait 2027 são equipadas com o motor 1.6 16V acoplado à caixa de transmissão automática XTRONIC CVT.

Traseira do Nissan Kait traz a identificação do nome do SUV cravada no centro da tampa do porta-malas de 432 litros. Foto: Divulgação/Nissan.

De acordo com o diretor de Vendas da Nissan, Ricardo Bianchi, a atualização comercial busca atender ao público local. “O Nissan Kait foi desenvolvido para atender às necessidades dos consumidores brasileiros que buscam um SUV moderno, tecnológico e com excelente proposta de valor. Com a linha 2027, tornamos o modelo ainda mais competitivo e reforçamos nosso compromisso de oferecer produtos alinhados às expectativas dos nossos clientes”, afirmou o executivo.

Tabela de preços do Nissan Kait 2027

Versão Preço na linha 2027 Active R$ 117.990 Sense R$ 129.990 Advance R$ 136.990 Exclusive R$ 149.990

Qual é o preço do Nissan Kait 2027? O modelo tem preço inicial de R$ 117.990 na versão Active, chegando a R$ 149.990 na opção topo de linha Exclusive.

Qual é o motor do Nissan Kait 2027? O SUV vem equipado com motor 1.6 16V associado à transmissão automática XTRONIC CVT.

Onde o Nissan Kait é fabricado? O modelo é produzido no Complexo Industrial da Nissan no município de Resende, no estado do Rio de Janeiro.