Jeep dá desconto de até R$ 55 mil após mudança em programa. Fiat, Citroën e Peugeot anunciam cortes

Marcas do grupo Stellantis — Jeep, Peugeot, Citroën e Fiat — anunciaram pacotes de condições comerciais exclusivas direcionados a taxistas e motoristas de aplicativo. As ofertas acompanham a sanção da lei do Programa Move Brasil, aprovada na última segunda-feira (14).

A legislação trouxe mudanças para os motoristas de aplicativo: o tempo mínimo de atividade exigido para acesso aos benefícios caiu de 12 para 6 meses, desde que tenham realizado ao menos 100 corridas no período. Além disso, o prazo máximo de financiamento foi estendido de 72 para 84 meses. As operações de financiamento podem ser realizadas pelo Banco Stellantis, credenciado ao BNDES.

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Para taxistas que possuem isenção de ICMS e IPI, as reduções acumuladas chegam a R$ 55 mil. Já para motoristas de aplicativo e taxistas sem isenção tributária, os descontos diretos de fábrica alcançam até R$ 35 mil, com opções de compra sem entrada e parcelamentos especiais.

Condições da Jeep

A Jeep oferece benefícios de até R$ 55 mil para taxistas com isenções de ICMS e IPI:

Jeep Renegade Longitude T270 4X2 Flex MHEV 2026/2027: de R$ 158.690,00 por R$ 114.290,00.

de R$ 158.690,00 por R$ 114.290,00. Jeep Compass Sport T270 Flex 2026/2026: de R$ 174.990,00 por R$ 119.990,00.

Para motoristas de aplicativo e taxistas sem isenção, as opções são:

Jeep Renegade Longitude T270 4X2 Flex MHEV 2026/2027: de R$ 158.690,00 por R$ 134.900,00.

de R$ 158.690,00 por R$ 134.900,00. Jeep Compass Sport T270 Flex 2026/2026: de R$ 174.990,00 por R$ 145.940,00.

Ofertas da Peugeot

A Peugeot dispõe de ofertas com descontos de até R$ 31 mil sem exigência de entrada para motoristas de aplicativo e taxistas sem isenção:

Peugeot 208 Style 1.0 MT: de R$ 106.990,00 por R$ 92.790,00 (para taxistas com isenção de ICMS e IPI, o valor cai para R$ 80.190,00).

de R$ 106.990,00 por R$ 92.790,00 (para taxistas com isenção de ICMS e IPI, o valor cai para R$ 80.190,00). Peugeot 2008 Active Turbo 200 AT: de R$ 148.990,00 por R$ 117.890,00 (para taxistas com isenção de ICMS e IPI, sai por R$ 97.690,00).

: Hatch Peugeot 208 Style 1.0 com opções de compra sem taxa de entrada direcionadas a profissionais da mobilidade urbana. Foto: Divulgação/Stellantis Midia.

A fabricante também aplica abatimentos na linha 2027:

Peugeot 2008 GT MHEV Turbo 200 AT: descontos de até R$ 35.000,00.

descontos de até R$ 35.000,00. Peugeot 208 GT MHEV Turbo 200 AT: descontos de até R$ 15.000,00.

Planos da Citroën

A Citroën disponibiliza toda a sua linha de passeios no programa. Para motoristas de aplicativo e taxistas sem isenção, a marca oferece financiamento sem entrada, taxa de 0,99% ao mês e prazo em até 72 vezes:

Citroën C3 Live Go 26/27: de R$ 88.990,00 por R$ 74.790,00 (parcelas a partir de R$ 1.600,00). Para taxistas com isenção: R$ 66.199,00.

de R$ 88.990,00 por R$ 74.790,00 (parcelas a partir de R$ 1.600,00). Para taxistas com isenção: R$ 66.199,00. Citroën C3 YOU! Turbo 200 AT 26/26: de R$ 112.590,00 por R$ 106.990,00 (parcelas a partir de R$ 2.200,00). Para taxistas com isenção: R$ 88.390,00.

de R$ 112.590,00 por R$ 106.990,00 (parcelas a partir de R$ 2.200,00). Para taxistas com isenção: R$ 88.390,00. Citroën Basalt Feel Turbo 200 AT 26/27: de R$ 117.990,00 por R$ 109.790,00 (parcelas a partir de R$ 2.270,00). Para taxistas com isenção: R$ 91.190,00.

de R$ 117.990,00 por R$ 109.790,00 (parcelas a partir de R$ 2.270,00). Para taxistas com isenção: R$ 91.190,00. Citroën Basalt Dark Edition Turbo 200 AT 26/26: de R$ 129.890,00 por R$ 119.700,00 (parcelas a partir de R$ 2.470,00). Para taxistas com isenção: R$ 99.990,00.

de R$ 129.890,00 por R$ 119.700,00 (parcelas a partir de R$ 2.470,00). Para taxistas com isenção: R$ 99.990,00. Citroën Aircross XTR 7 Turbo 200 AT 26/26: de R$ 156.490,00 por R$ 133.050,00 (parcelas a partir de R$ 2.730,00). Para taxistas com isenção: R$ 109.890,00.

Citroën Basalt Feel Turbo 200 AT 26/27: de R$ 117.990,00 por R$ 109.790,00. Foto: Divulgação/Stellantis Midia.

Tabela de ofertas da Fiat

A Fiat contempla sete modelos dentro da iniciativa. Além dos carros listados abaixo, os modelos Pulse, Strada e Toro também fazem parte do pacote de condições.

Modelo Fiat Categoria de Benefício Preço Público Preço com Desconto Cronos Drive 1.0 Taxista com Isenção (ICMS/IPI) R$ 109.990,00 R$ 80.290,00 Fastback T200 Smart Drive Taxista com Isenção (ICMS/IPI) R$ 127.990,00 R$ 102.090,00 Mobi Like 1.0 Motorista de Aplicativo R$ 85.490,00 R$ 72.490,00 Argo Drive 1.0 Motorista de Aplicativo R$ 97.990,00 R$ 88.190,00

Sedan Fiat Cronos Drive 1.0 disponível para aquisição por taxistas beneficiados com isenções fiscais de IPI e ICMS. Foto: Divulgação/Stellantis Midia.

Quem pode participar do Programa Move Brasil na categoria de aplicativo? Podem participar motoristas que possuem cadastro ativo há pelo menos seis meses em plataformas de transporte por aplicativo e que tenham realizado no mínimo 100 corridas no período.

Qual é o prazo máximo de financiamento permitido pelo programa? O prazo máximo de parcelamento foi ampliado de 72 para até 84 meses.

Quais marcas oferecem condições pelo Move Brasil? Jeep, Peugeot, Citroën e Fiat oferecem modelos com desconto e financiamento pelo Banco Stellantis, credenciado ao BNDES.