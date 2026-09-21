Luxuosos GAC GS4 e AION Y entram na categoria Black pelo programa Move Brasil

A GAC anunciou a inclusão dos modelos GS4 e AION Y na categoria Black de transporte por aplicativo. A medida acompanha as novas diretrizes do Move Brasil, programa federal de renovação de frota que manteve o teto de R$ 200 mil para a aquisição de carros novos flex, híbridos e elétricos, além de estabelecer condições específicas de financiamento para motoristas elegíveis. Outras montadoras estão com descontos para o programa Move Brasil.

Entre as regras atualizadas do programa está a redução de 12 para seis meses no tempo mínimo de atividade exigido dos motoristas de aplicativo na mesma plataforma, somada à exigência de comprovação de pelo menos 100 corridas no período. As condições de financiamento para a categoria incluem carência de até seis meses e parcelamento em até 84 vezes, conforme análise da instituição financeira.

Quanto custa o financiamento do GAC GS4 e AION Y?

Os valores finais dos veículos e as taxas de juros dependem da análise de crédito individual de cada instituição financeira parceira. O programa federal prevê financiamentos em até 84 parcelas e carência de até seis meses para motoristas de aplicativo elegíveis que adquirirem veículos de até R$ 200 mil.

O que muda para os motoristas com o GS4 e o AION Y na categoria Black?

A liberação do GS4 e do AION Y na categoria Black da Uber permite que motoristas profissionais utilizem dois veículos com propostas eletrificadas distintas para atuar no transporte de passageiros.

O GAC GS4 é um SUV híbrido pleno (HEV) que combina motor a combustão e eletrificação. O modelo reúne assistências à condução como câmera 360°, monitoramento de ponto cego, alertas de abertura de portas, de tráfego cruzado traseiro e de colisão traseira. Nas versões equipadas, traz piloto automático adaptativo (ACC), assistente de congestionamento e assistente de permanência em faixa. O conforto a bordo inclui bancos dianteiros ventilados, Apple CarPlay sem fio e entradas USB dianteiras e traseiras.

Já o GAC AION Y é um veículo 100% elétrico focado no uso urbano, com autonomia de 318 km registrada pelo Inmetro — alcance efetivo que varia segundo as condições de uso. O modelo possui 2,75 metros de entre-eixos, bancos configuráveis, ar-condicionado automático com filtro PM2.5 e saídas de ar para o banco traseiro. Na parte de tecnologia e condução, oferece câmera 360°, frenagem autônoma de emergência, ACC, assistente de permanência em faixa, I-Pedal, sistema de regeneração de energia nas frenagens, tomada 12V, entradas USB dianteiras e traseiras, Apple CarPlay e Android Auto.

Quais são os requisitos de tempo e corridas no Move Brasil para motoristas de aplicativo? O programa exige o tempo mínimo de seis meses de atividade na mesma plataforma e a comprovação de pelo menos 100 corridas realizadas nesse período.

Qual é o valor máximo dos veículos contemplados pelo Move Brasil? O programa atende a aquisição de carros novos flex, híbridos e elétricos com valor de até R$ 200 mil.

Qual é a autonomia oficial do GAC AION Y? O modelo 100% elétrico possui autonomia de 318 km, segundo medição do Inmetro, podendo variar conforme as condições de uso.