Renault Geely Brasil investe R$ 2 bi em SJP para novo carro em 2027

A Renault Geely do Brasil anunciou, na tarde desta terça-feira (15), Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, um novo investimento de R$ 2 bilhões. Somado aos R$ 3,8 bilhões divulgados no final de 2025, a joint venture entre as montadoras acumula um total de R$ 5,8 bilhões em investimentos no estado no ciclo entre 2025 e 2027.

O montante financiará a produção local de um novo veículo eletrificado da marca Renault em 2027, desenvolvido sobre a plataforma GEA. O anúncio desta terça-feira coincide com o início da fabricação nacional do SUV Geely EX5 EM-I no polo paranaense.

Silhueta destaca como deve ser o novo carro da Renault, que passa a ser fabricado em 2027 em SJP. Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná.

“Ao unirmos a força da Renault e da Geely, seremos o principal player no Brasil e no mercado latino-americano no longo prazo”, disse Victor Young, Vice-Presidente Senior da holding Geely.

A fábrica também prepara o início da fabricação do Geely EX2 para dezembro deste ano. No primeiro semestre de 2026, a operação integrada Renault-Geely registrou crescimento de 35% em vendas no Brasil, impulsionada pelo avanço da marca chinesa no mercado nacional.

“Graças a uma parceria em que todos ganham, estamos acelerando a oferta de veículos competitivos, eletrificados e acessíveis, desenvolvidos para atender às necessidades dos clientes brasileiros”, explicou Fabrice Cambolive, Ceo de marca da Renault.

Para o próximo ano, o complexo paranaense confirmou a introdução da tecnologia Renault E-Tech Hybrid 4×4 Flex. O avanço fabril faz parte do plano estratégico global FutuREReady, que inclui lançamentos como a picape Niagara, Kardian, Boreal, Koleos Full Hybrid E-Tech e o novo Kwid.

Nossa parceria conta com a força da Renault, construída ao longo de quase três décadas de história no Brasil… Contamos com uma fábrica moderna e altamente tecnológica, o mais avançado complexo automotivo da América Latina, reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial como referência global em tecnologia e Indústria 4.0″, destacou Ariel Montenegro, presidente da Renault Geely do Brasil.

Renault e Geely anunciam investimento de R$ 2 bi no Complexo Ayrton Senna em SJP e a fabricação de um novo veículo. Foto: Leonardo Coleto/Tribuna do Paraná.

Onde será aplicado o investimento de R$ 2 bilhões?

Segundo Montenegro, os R$ 2 bilhões anunciados serão investidos prioritariamente ao desenvolvimento do novo carro da Renault e à introdução da nova tecnologia E-Tech full hybrid 4×4. Além disso, o montante viabilizará a modernização e transformação do Complexo Ayrton Senna, preparando o sistema fabril para a transição energética e capacitando a unidade a produzir, em uma mesma estrutura, desde modelos flex a etanol até veículos híbridos, híbridos plug-in e 100% elétricos.