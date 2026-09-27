Fiat lança miniaturas colecionáveis: 147, Uno com escada no teto e mais. Onde comprar?

Miniaturas de carros icônicos como o Fiat 147, Uno com escada no teto e Strada voltaram ao estoque em nova coleção comemorativa. A alta procura fez o primeiro lote esgotar em apenas 20 minutos no site da marca, motivando o lançamento de uma campanha publicitária em tom bem-humorado.

A ação foi criada para celebrar os 50 anos da fabricante no Brasil. Em vez do formato tradicional de colecionáveis, o comercial imita anúncios de varejo automotivo, oferecendo os carrinhos pelo preço de R$ 24,99. O vídeo de estreia foi publicado no YouTube e conta com peças digitais e influenciadores.

A estratégia busca conectar o público com a memória afetiva de modelos históricos. Entre as miniaturas estão o Fiat 147, primeiro veículo produzido pela empresa no país, a picape Strada, líder de vendas, e o Uno com escada no teto, em referência ao meme popular. A campanha foi desenvolvida pela agência Leo, parceira da montadora há 30 anos.

Onde comprar as miniaturas colecionáveis da Fiat?

O próximo lote das miniaturas estarão disponíveis para compra na loja da Fiat Wear.

Fiat Uno com escada, uma referência ao meme sobre o modelo. Foto: Reprodução/Fiat. Lançada como parte das celebrações dos 50 anos da Fiat do Brasil, a Fiat Collection reúne, em miniatura, modelos que marcaram diferentes momentos de sua história. A procura superou as expectativas e, na Fiat Wear, os carrinhos se esgotaram em apenas 20. Foto: Reprodução/Fiat. A marca anuncia os modelos Fiat 147, primeiro carro produzido pela marca no país. Foto: Reprodução/Fiat.

Novo Argo X deve ser a próxima miniatura a entrar no catálogo

A Fiat deu o spoiler e o próximo carro a entrar no mundo das miniaturas colecionáveis é o novo Argo X, previsto para ser lançado em breve no mercado nacional.

Foto: Reprodução Fiat Itália.