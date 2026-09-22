Paranaense, Renault Kardian Vibe turbo chega por R$ 99,9 mil e capaz de fazer até 15,3 km/l

A Renault inicia nesta terça-feira (22) as vendas do novo Kardian Vibe em toda a sua rede de concessionárias no Brasil. Posicionada como a nova opção de entrada da linha, a versão chega ao mercado com preço a partir de R$ 99.990. O Kardian é fabricado no Complexo Ayrton Senna, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba.

Resultado de um trabalho integrado da engenharia da Renault Geely do Brasil, a configuração passou por aprimoramentos técnicos que incluem redução de massa, recalibração do conjunto motriz, otimização aerodinâmica e uma nova relação final para a transmissão manual de seis velocidades.

As alterações resultaram em um ganho de 6% em eficiência energética, redução de 7% nas emissões de CO₂ e melhora no desempenho em acelerações.

Elementos externos recebem acabamento na cor Shine Black, reforçando a identidade visual da nova versão do modelo. Foto: Divulgação/ Renault / Rodolfo Buhrer

Novo Kardian Vibe: eficiência energética e consumo

Equipado com o motor turbo TCe de 125 cv, o modelo entrega o maior torque entre os seus concorrentes diretos. Segundo dados do PBEV do Inmetro, o índice de eficiência energética do Kardian Vibe é de 1,49 MJ/km, o melhor da categoria.

Em relação ao consumo de combustível, os números homologados são:

Gasolina: 13,7 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada

Etanol: 9,3 km/l na cidade e 10,9 km/l na estrada

Traseira do SUV traz aerofólio e antena estilo shark entre os itens de série da nova opção de entrada da linha. Foto: Divulgação/ Renault / Rodolfo Buhrer

Design e equipamentos de série do Kardian Vibe

No visual externo, o Kardian Vibe traz acabamento em tom Shine Black em diversos elementos da carroceria. O interior conta com novos acabamentos e painel com detalhes na cor azul, além de bancos com revestimento exclusivo na mesma tonalidade.

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A lista de equipamentos de série da versão inclui:

Segurança: 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), assistente de partida em rampa (HSA), controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP+ASR) e sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS).

Tecnologia e conforto: central multimídia com tela de 8 polegadas e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, ar-condicionado digital com função auto, controlador e limitador de velocidade, sistema Start&Stop, sensores de estacionamento traseiro e retrovisores externos com ajuste elétrico.

Cabine do Kardian Vibe traz acabamento e detalhes no painel na cor azul, além de central multimídia de 8 polegadas. Foto: Divulgação/ Renault / Rodolfo Buhrer Kardian Vibe conta com 6 airbags (frontais, laterais e de cortina), assistente de partida em rampa (HSA). Foto: Divulgação/ Renault / Rodolfo Buhrer Produzido no Paraná, o novo Kardian Vive conta com porta-malas de 410 litros. Foto: Divulgação/ Renault / Rodolfo Buhrer

Iluminação e acabamento: iluminação e assinatura luminosa 100% em LED, regulagem manual de altura dos faróis, aerofólio traseiro, antena estilo shark, vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento, vidros elétricos traseiros e volante com regulagem de altura e profundidade.

Qual é o preço do novo Renault Kardian Vibe?

O Renault Kardian Vibe chega à rede de concessionárias com preço a partir de R$ 99.990.

Qual é o motor e o câmbio do Kardian Vibe?

A versão é equipada com o motor turbo TCe de 125 cv e transmissão manual de seis velocidades.

Qual é o consumo de combustível do Kardian Vibe?

Segundo o Inmetro, o modelo faz 13,7 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, os dados são de 9,3 km/l na cidade e 10,9 km/l na estrada.