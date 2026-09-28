Luxo e design espacial: Avatr 11 custa R$ 599 mil e acelera em 3,9 segundos

A CAOA Changan consolidou o Avatr 11 no mercado brasileiro. O SUV 100% elétrico é fruto de uma união entre a Changan Automobile, a empresa de tecnologia Huawei e a fabricante de baterias CATL. O modelo é vendido no Brasil com preços fixados em R$ 599.990 para a versão de cinco assentos e R$ 619.990 para a opção de quatro assentos.

O veículo posiciona-se no segmento premium e passa a concorrer diretamente no mercado nacional com modelos como o BMW iX e o Audi Q8 e-tron.

Segundo a Caoa Changan, o Avatr 11 é Inspirado em espaçonaves, com design futurista.

O SUV elétrico AVATR 11 traz design frontal exclusivo e rodas de 22 polegadas. Foto: Divulgação/Site Oficial Caoa Changan.

Avatr 11 – preços e configurações internas

A variação de preço do Avatr 11 é determinada pela escolha da configuração do habitáculo:

Versão 5 lugares: a partir de R$ 599.990, focada em versatilidade de uso.

a partir de R$ 599.990, focada em versatilidade de uso. Versão 4 lugares: a partir de R$ 619.990, voltada para maior conforto nos assentos traseiros.

A jornada de compra do modelo permite mais de 40 possibilidades distintas de customização digital por meio do site oficial da linha. Durante o processo, o cliente conta com o acompanhamento de consultores especializados desde a configuração até a entrega.

Motorização, desempenho e bateria

O SUV é equipado com um conjunto motriz elétrico que entrega potência de 585 cv (com dados do site oficial indicando 578 cv) e torque de 66,1 kgfm. Essa configuração permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos.

A Bateria de íons de lítio fornecida pela CATL possui capacidade de 116 kWh. Os dados de alcance variam conforme o ciclo de medição aplicado:

Autonomia no ciclo WLTP: até 710 km.

até 710 km. Autonomia no ciclo Inmetro: 497 km.

A cabine do modelo é equipada com o sistema operacional HarmonyOS 4 e iluminação ambiente de 256 cores. Foto: Divulgação/Site Oficial Caoa Changan.Foto: Divulgação/Site Oficial Caoa Changan.

Design e aerodinâmica

O design do Avatr 11 adota linhas inspiradas em espaçonaves, com conjunto óptico frontal exclusivo, janelas aerodinâmicas e rodas de 22 polegadas. A estrutura foi desenhada com foco em proporções externas fluidas para otimizar o fluxo de ar e a eficiência estática do veículo.

Tecnologia da cabine e sistema de som

O painel e os sistemas do veículo utilizam a cabine Harmony, operada pelo sistema operacional HarmonyOS 4. O modelo conta ainda com a plataforma de inteligência artificial “Vortex”, que atua no ajuste automatizado da iluminação interna, do som e das interfaces do painel.

A iluminação ambiente dispõe do recurso Emotional Vortex, composto por luzes de 256 cores. O acabamento interno emprega couro semi-anilina de grão integral nos bancos e revestimento do teto em microfibra suede.

A versão de quatro lugares do AVATR 11 traz assentos VIP com ajuste elétrico de inclinação, ventilação e massagem. Foto: Divulgação/Site Oficial Caoa Changan.

Os bancos dianteiros contam com tecnologia Zero Gravity, incluindo três níveis de ventilação, três níveis de aquecimento e sistema de massagem com cinco modos ajustáveis. Na versão de quatro lugares, os assentos traseiros VIP possuem encosto com ajuste elétrico, oferecendo inclinação de 28 graus para a frente e 12 graus para trás, totalizando uma variação de até 40 graus, além de funções de ventilação, massagem e apoio de braço central alongado.

A reprodução de áudio é assinada pelo sistema premium Meridian, composto por:

Potência de saída: 2.016 W

2.016 W Quantidade de alto-falantes: 25

25 Canais do sistema: 7.1.4

7.1.4 Algoritmos de som: 6 efeitos exclusivos (RE-Q, Precisão Digital, Horizonte, Equilíbrio Perfeito, Tempo Verdadeiro e Intelli-Q).

Tabela de Especificações Técnicas

Item Especificação Motorização Elétrica Potência 585 cv (578 cv na ficha técnica) Torque 66,1 kgfm Aceleração (0 a 100 km/h) 3,9 segundos Capacidade da bateria 116 kWh (CATL) Autonomia (WLTP) 710 km Autonomia (Inmetro) 497 km Rodas 22 polegadas Sistema Operacional HarmonyOS 4 Sistema de Áudio Meridian (25 alto-falantes, 2.016 W) Preço (5 lugares) R$ 599.990 Preço (4 lugares) R$ 619.990

Qual é o preço do Avatr 11 no Brasil?

O modelo custa R$ 599.990 na configuração de cinco lugares e R$ 619.990 na versão de quatro lugares.

Qual é a autonomia da bateria do Avatr 11?

A bateria de 116 kWh oferece autonomia de até 710 km pelo ciclo padrão WLTP e de 497 km de acordo com a medição do Inmetro.

Qual a potência e aceleração do SUV elétrico?

O veículo entrega 585 cv de potência (578 cv segundo a ficha do site oficial) e 66,1 kgfm de torque, indo de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos.