A Denza, marca de veículos elétricos e híbridos de luxo da BYD, iniciou sua expansão de sua linha de veículos no Brasil com a estreia mundial do Bao 3 no país. O SUV totalmente elétrico entra em pré-venda nas concessionárias da marca a partir de 1º de dezembro, data em que o preço oficial será divulgado. O modelo chega com motorização de 354 cv, tração traseira (RWD) e autonomia declarada de até 427 km pelo padrão PEBV.
O lançamento ocorre um ano após a chegada da Denza ao mercado brasileiro, onde a fabricante já comercializa o B5, o Z9 GT e o D9. De acordo com a empresa, o Bao 3 foi projetado para ampliar a oferta dentro do segmento de alto padrão.
“O Bao 3 chega justamente para preencher uma oportunidade importante do mercado: um SUV elétrico de luxo pensado para uma nova geração de consumidores, que busca tecnologia e sofisticação, mas também quer um design marcante e uma identidade forte”, afirma Werner Schaal, diretor comercial da Denza.
Bao 3: motorização, desempenho e recarga ultrarrápida
Construído sobre a e-Platform 3.0 EVO+ com arquitetura de 800 V, o Denza Bao 3 entrega potência máxima de 354 cv e torque máximo de 270 N.m. Com tração traseira (RWD), o utilitário acelera de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e atinge velocidade máxima de 210 km/h.
A alimentação é feita pela bateria Blade 2.0 de 86,3 kWh, que garante alcance de até 427 km. O conjunto é compatível com o sistema Flash Charging, tecnologia do Grupo BYD que permite recarregar a bateria de 10% a 70% em cinco minutos e de 10% a 97% em nove minutos.
Para atender à demanda de recarga, o grupo prevê a instalação de cerca de 1.000 carregadores ultrarrápidos no Brasil até o final de 2027. A primeira estação já está em operação na concessionária da marca em Brasília.
O modelo também conta com a função V2L (Vehicle-to-Load), com potência de saída de até 6 kW, que permite usar a energia armazenada na bateria para alimentar equipamentos elétricos externos.
Bao 3 conta com espaços extras para bagagens
O Bao 3 mede 4,6 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,71 metro de altura e tem 2,75 metros de distância entre-eixos. Na parte externa, o utilitário traz faróis de LED com linhas duplas, grade frontal fechada na cor preta e um compartimento traseiro de 28 litros inspirado no suporte de estepe.
Além do compartimento externo traseiro, o veículo oferece três áreas principais de carga:
- Porta-malas traseiro: 440 litros de capacidade em configuração normal.
- Com bancos rebatidos: o volume interno traseiro chega a 1.298 litros.
- Porta-malas dianteiro (frunk): 151 litros, com abertura elétrica por botão físico ou aplicativo, ajuste de altura com memória e proteção antiesmagamento.
Interior e equipamentos de série do Bao 3
A cabine conta com painel de instrumentos em LCD de 8,8 polegadas e central multimídia de 15,6 polegadas equipada com Google Automotive Services. O sistema integra o assistente Gemini, Google Maps, Google Play Store, Apple CarPlay, Android Auto e comandos de voz em português, espanhol e inglês.
A lista de equipamentos de conforto e conveniência inclui:
- Teto panorâmico, para-brisa laminado acústico e vidros traseiros de privacidade.
- Sistema de som francês Devialet com 14 alto-falantes, interação por voz em quatro zonas e função karaokê.
- Compartimento no console central de 4,5 litros com função de resfriamento (de -6 °C a 6 °C) e aquecimento (de 35 °C a 50 °C).
- Carregador de celular por indução de 50 W, porta USB-C dianteira de 60 W e chave digital NFC.
- Iluminação ambiente em formato de “C” com 127 opções de cores e cinco cenários configuráveis.
- Bancos revestidos em couro, sendo os dianteiros com aquecimento e ventilação; o assento do motorista tem ajuste elétrico em oito posições com memória e o do passageiro conta com seis posições.
Segurança e assistência à condução
Na parte estrutural, 76,4% da carroceria do Bao 3 é composta por aço de alta resistência. A arquitetura CTB (Cell-to-Body) integra a bateria Blade 2.0 diretamente à estrutura do veículo, o que, segundo a fabricante, eleva em 50% a proteção em colisões frontais e em 45% em impactos laterais.
A suspensão utiliza o sistema de amortecimento inteligente DiSus-C. Para auxiliar o motorista, o SUV reúne mais de 20 recursos de direção inteligente com atualizações remotas (OTA), apoiados por um conjunto de sensores formado por:
- Tecnologia LiDAR (detecção e alcance por luz).
- 11 câmeras e 3 radares de ondas milimétricas.
- 12 sensores ultrassônicos.
Entre os itens de segurança ativa e passiva estão o controle automático de estabilidade para casos de estouro de pneu em alta velocidade, sete airbags (dois frontais, dois laterais dianteiros, dois de cortina e um central dianteiro) e cintos com pré-tensionador duplo e retenção adaptativa.
Cores e garantia
O Denza Bao 3 será oferecido em cinco opções de pintura externa: Glacier Silver, Apricity White, Obsidian Black, Pampus Green e Matte Copper Brown. Para o interior, há duas combinações disponíveis: White & Gray e Black.
A garantia de fábrica é de seis anos ou até 200.000 km para o veículo. Para a bateria Blade, a cobertura é de oito anos ou 200.000 km.
Ficha técnica resumida
|Especificação
|Denza Bao 3
|Potência máxima
|354 cv
|Torque máximo
|270 N.m
|Tração
|Traseira (RWD)
|Aceleração (0 a 100 km/h)
|7,6 segundos
|Velocidade máxima
|210 km/h
|Bateria
|Blade 2.0 de 86,3 kWh
|Autonomia (PEBV)
|Até 427 km
|Comprimento / Entre-eixos
|4,6 m / 2,75 m
|Largura / Altura
|1,90 m / 1,71 m
|Porta-malas traseiro
|440 litros (1.298 litros rebatido)
|Porta-malas dianteiro (frunk)
|151 litros
|Compartimento externo traseiro
|28 litros