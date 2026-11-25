A Denza, marca de veículos elétricos e híbridos de luxo da BYD, iniciou sua expansão de sua linha de veículos no Brasil com a estreia mundial do Bao 3 no país. O SUV totalmente elétrico entra em pré-venda nas concessionárias da marca a partir de 1º de dezembro, data em que o preço oficial será divulgado. O modelo chega com motorização de 354 cv, tração traseira (RWD) e autonomia declarada de até 427 km pelo padrão PEBV.

O lançamento ocorre um ano após a chegada da Denza ao mercado brasileiro, onde a fabricante já comercializa o B5, o Z9 GT e o D9. De acordo com a empresa, o Bao 3 foi projetado para ampliar a oferta dentro do segmento de alto padrão.

“O Bao 3 chega justamente para preencher uma oportunidade importante do mercado: um SUV elétrico de luxo pensado para uma nova geração de consumidores, que busca tecnologia e sofisticação, mas também quer um design marcante e uma identidade forte”, afirma Werner Schaal, diretor comercial da Denza.

A dianteira do Denza Bao 3 traz faróis de LED com linhas duplas, grade frontal fechada na cor preta e para-choque de desenho encorpado. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes.

Bao 3: motorização, desempenho e recarga ultrarrápida

Construído sobre a e-Platform 3.0 EVO+ com arquitetura de 800 V, o Denza Bao 3 entrega potência máxima de 354 cv e torque máximo de 270 N.m. Com tração traseira (RWD), o utilitário acelera de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e atinge velocidade máxima de 210 km/h.

A alimentação é feita pela bateria Blade 2.0 de 86,3 kWh, que garante alcance de até 427 km. O conjunto é compatível com o sistema Flash Charging, tecnologia do Grupo BYD que permite recarregar a bateria de 10% a 70% em cinco minutos e de 10% a 97% em nove minutos.

Para atender à demanda de recarga, o grupo prevê a instalação de cerca de 1.000 carregadores ultrarrápidos no Brasil até o final de 2027. A primeira estação já está em operação na concessionária da marca em Brasília.

O modelo também conta com a função V2L (Vehicle-to-Load), com potência de saída de até 6 kW, que permite usar a energia armazenada na bateria para alimentar equipamentos elétricos externos.

A dianteira do Denza Bao 3 traz faróis de LED com linhas duplas, grade frontal fechada na cor preta e para-choque de desenho encorpado. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes. compartimento externo traseiro tem capacidade de 28 litros e segue o estilo do suporte de estepe na tampa. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes. O perfil lateral do Denza Bao 3 combina 4,6 metros de comprimento, 2,75 metros de entre-eixos e 1,71 metro de altura. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes.

Bao 3 conta com espaços extras para bagagens

O Bao 3 mede 4,6 metros de comprimento, 1,90 metro de largura, 1,71 metro de altura e tem 2,75 metros de distância entre-eixos. Na parte externa, o utilitário traz faróis de LED com linhas duplas, grade frontal fechada na cor preta e um compartimento traseiro de 28 litros inspirado no suporte de estepe.

Além do compartimento externo traseiro, o veículo oferece três áreas principais de carga:

Porta-malas traseiro: 440 litros de capacidade em configuração normal.

440 litros de capacidade em configuração normal. Com bancos rebatidos: o volume interno traseiro chega a 1.298 litros.

o volume interno traseiro chega a 1.298 litros. Porta-malas dianteiro (frunk): 151 litros, com abertura elétrica por botão físico ou aplicativo, ajuste de altura com memória e proteção antiesmagamento.

Com a tampa aberta, o compartimento externo traseiro de 28 litros aparece como espaço extra para pequenos objetos. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes. O porta-malas traseiro comporta 440 litros na configuração padrão e chega a 1.298 litros com os bancos traseiros rebatidos. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes. compartimento dianteiro (frunk) tem 151 litros, abertura elétrica por botão ou aplicativo, memória de altura e proteção antiesmagamento. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes.

Interior e equipamentos de série do Bao 3

A cabine conta com painel de instrumentos em LCD de 8,8 polegadas e central multimídia de 15,6 polegadas equipada com Google Automotive Services. O sistema integra o assistente Gemini, Google Maps, Google Play Store, Apple CarPlay, Android Auto e comandos de voz em português, espanhol e inglês.

A lista de equipamentos de conforto e conveniência inclui:

Teto panorâmico , para-brisa laminado acústico e vidros traseiros de privacidade.

, para-brisa laminado acústico e vidros traseiros de privacidade. Sistema de som francês Devialet com 14 alto-falantes, interação por voz em quatro zonas e função karaokê.

Compartimento no console central de 4,5 litros com função de resfriamento (de -6 °C a 6 °C) e aquecimento (de 35 °C a 50 °C).

Carregador de celular por indução de 50 W, porta USB-C dianteira de 60 W e chave digital NFC.

Iluminação ambiente em formato de “C” com 127 opções de cores e cinco cenários configuráveis.

Bancos revestidos em couro, sendo os dianteiros com aquecimento e ventilação; o assento do motorista tem ajuste elétrico em oito posições com memória e o do passageiro conta com seis posições.

O posto de direção reúne painel de instrumentos em LCD de 8,8 polegadas e tela multimídia de 15,6 polegadas com comandos de voz. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes. O console central acomoda carregador por indução de 50 W para celular e compartimento de 4,5 litros que resfria ou aquece. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes. Os bancos dianteiros têm revestimento em couro, aquecimento e ventilação, com ajuste elétrico de oito posições e memória para o motorista. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes. A fileira traseira tem revestimento em couro, vidros de privacidade e bancos que podem ser rebatidos para ampliar o espaço de carga. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes.

Segurança e assistência à condução

Na parte estrutural, 76,4% da carroceria do Bao 3 é composta por aço de alta resistência. A arquitetura CTB (Cell-to-Body) integra a bateria Blade 2.0 diretamente à estrutura do veículo, o que, segundo a fabricante, eleva em 50% a proteção em colisões frontais e em 45% em impactos laterais.

A suspensão utiliza o sistema de amortecimento inteligente DiSus-C. Para auxiliar o motorista, o SUV reúne mais de 20 recursos de direção inteligente com atualizações remotas (OTA), apoiados por um conjunto de sensores formado por:

Tecnologia LiDAR (detecção e alcance por luz).

11 câmeras e 3 radares de ondas milimétricas.

12 sensores ultrassônicos.

Entre os itens de segurança ativa e passiva estão o controle automático de estabilidade para casos de estouro de pneu em alta velocidade, sete airbags (dois frontais, dois laterais dianteiros, dois de cortina e um central dianteiro) e cintos com pré-tensionador duplo e retenção adaptativa.

Cores e garantia

O Denza Bao 3 será oferecido em cinco opções de pintura externa: Glacier Silver, Apricity White, Obsidian Black, Pampus Green e Matte Copper Brown. Para o interior, há duas combinações disponíveis: White & Gray e Black.

A garantia de fábrica é de seis anos ou até 200.000 km para o veículo. Para a bateria Blade, a cobertura é de oito anos ou 200.000 km.

O acabamento Matte Copper Brown faz parte das cinco opções de pintura externa do Denza Bao 3, cuja pré-venda começa em 1º de dezembro. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes. A tonalidade Pampus Green integra a paleta de cinco cores externas anunciadas para o Denza Bao 3 no mercado brasileiro. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes. O Denza Bao 3 aparece na pintura externa Obsidian Black, uma das cinco opções de cores do SUV elétrico no Brasil. Foto: Divulgação/ Denza / Renato Duraes.

Ficha técnica resumida

Especificação Denza Bao 3 Potência máxima 354 cv Torque máximo 270 N.m Tração Traseira (RWD) Aceleração (0 a 100 km/h) 7,6 segundos Velocidade máxima 210 km/h Bateria Blade 2.0 de 86,3 kWh Autonomia (PEBV) Até 427 km Comprimento / Entre-eixos 4,6 m / 2,75 m Largura / Altura 1,90 m / 1,71 m Porta-malas traseiro 440 litros (1.298 litros rebatido) Porta-malas dianteiro (frunk) 151 litros Compartimento externo traseiro 28 litros