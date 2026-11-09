Rolls-Royce da BYD? Altior chega com luxo extremo, 4 motores e autonomia gigante

A Yangwang, marca de ultraluxo do grupo BYD, apresentou em Abu Dhabi o Altior, sedã totalmente elétrico que combina acabamento artesanal inspirado na cultura chinesa com tecnologia de quatro motores independentes e autonomia superior a 1.000 quilômetros. O modelo de 5,60 metros será comercializado nas versões Executive e Bespoke, além de edição limitada para colecionadores, mas ainda não tem preços ou data de lançamento divulgados. O veículo traz detalhes em jade amarelo polido à mão, bordados de seda de Suzhou e sistema de som com 39 alto-falantes.
Quanto custa o Yangwang Altior?
A montadora não divulgou os preços oficiais ou a data exata de início das vendas do veículo. O sedã será comercializado nas versões Executive e Bespoke, esta última com opções personalizadas. Haverá também uma edição temática de lançamento batizada de Shanhe Dingyun, produzida em série limitada para colecionadores.
Design e inspiração na cultura chinesa
Desenvolvido ao longo de três anos, o projeto do Altior buscou inspiração na tradição e na arquitetura do país, com referências ao ding, um antigo recipiente cerimonial de bronze. O modelo mede 5,60 metros de comprimento, 2,03 metros de largura, 1,59 metro de altura e possui 3,50 metros de distância entre-eixos. Detalhe para as portas suicidas:
O exterior conta com grade dianteira de elementos polidos individualmente, portas de abertura oposta com ângulos de até 80 graus na dianteira e 90 na traseira, além de três opções de rodas de 21 polegadas. O interior utiliza couro semi-anilina, detalhes em jade amarelo de Hetian polido à mão, bordados de Suzhou em fios de seda e tapetes de lã pura. A cabine traz 48 peças decorativas distribuídas em 11 pontos e interruptores metálicos ajustados para otimizar o som e o tato.
Altior tem desempenho e motorização impressionantes
O veículo é equipado com a plataforma e⁴, que utiliza quatro motores elétricos independentes capazes de ajustar a força em cada roda mais de 100 vezes por segundo. O conjunto permite manobras como o giro sobre o próprio eixo e estabilidade em casos de estouro de pneu em alta velocidade. A suspensão ativa DiSus controla os movimentos da carroceria em seis graus de liberdade, enquanto a autonomia ultrapassa 1.000 quilômetros no ciclo combinado CLTC, com suporte à recarga rápida por tecnologia Flash Charging.
Altior: luxo, tecnologia e conforto
O interior foi projetado para quatro ocupantes e conta com um console executivo traseiro. Os dois assentos posteriores possuem função gravidade zero, sistema de massagem mecânica, 1.209 milímetros de espaço para as pernas e 354 milímetros para os joelhos. O sistema de som Dynaudio Platinum Evidence conta com 39 alto-falantes, e o veículo traz uma tela retrátil de 21,4 polegadas no teto, dois refrigeradores de 5,5 litros e um porta-malas de 532 litros. O pacote de assistência à condução inclui o sistema God’s Eye.