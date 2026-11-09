Rolls-Royce da BYD? Altior chega com luxo extremo, 4 motores e autonomia gigante

A Yangwang, marca de ultraluxo do grupo BYD, apresentou em Abu Dhabi o Altior, sedã totalmente elétrico que combina acabamento artesanal inspirado na cultura chinesa com tecnologia de quatro motores independentes e autonomia superior a 1.000 quilômetros. O modelo de 5,60 metros será comercializado nas versões Executive e Bespoke, além de edição limitada para colecionadores, mas ainda não tem preços ou data de lançamento divulgados. O veículo traz detalhes em jade amarelo polido à mão, bordados de seda de Suzhou e sistema de som com 39 alto-falantes.

Quanto custa o Yangwang Altior?

A montadora não divulgou os preços oficiais ou a data exata de início das vendas do veículo. O sedã será comercializado nas versões Executive e Bespoke, esta última com opções personalizadas. Haverá também uma edição temática de lançamento batizada de Shanhe Dingyun, produzida em série limitada para colecionadores.

Dianteira do Yangwang ALTIOR traz referências visuais ao ding, antigo vaso cerimonial de bronze. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia. Com 5,60 metros de comprimento e 3,50 metros de entre-eixos, sedã de luxo traz rodas de 21 polegadas. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia. Grade dianteira com elementos polidos individualmente busca inspiração na arquitetura tradicional chinesa. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia. Dianteira do Yangwang ALTIOR traz referências visuais ao ding, antigo vaso cerimonial de bronze. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia. Traseira do sedã elétrico de ultraluxo ostenta traços limpos e abriga porta-malas com capacidade de 532 litros. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.

Design e inspiração na cultura chinesa

Desenvolvido ao longo de três anos, o projeto do Altior buscou inspiração na tradição e na arquitetura do país, com referências ao ding, um antigo recipiente cerimonial de bronze. O modelo mede 5,60 metros de comprimento, 2,03 metros de largura, 1,59 metro de altura e possui 3,50 metros de distância entre-eixos. Detalhe para as portas suicidas:

O sistema de portas suicidas elimina a coluna central aparente ao abrir, criando um amplo vão de entrada para os ocupantes do sedã. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia. Conhecidas como “suicidas”, as portas traseiras articuladas na coluna C abrem em sentido contrário ao tradicional para facilitar o acesso à cabine. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.

O exterior conta com grade dianteira de elementos polidos individualmente, portas de abertura oposta com ângulos de até 80 graus na dianteira e 90 na traseira, além de três opções de rodas de 21 polegadas. O interior utiliza couro semi-anilina, detalhes em jade amarelo de Hetian polido à mão, bordados de Suzhou em fios de seda e tapetes de lã pura. A cabine traz 48 peças decorativas distribuídas em 11 pontos e interruptores metálicos ajustados para otimizar o som e o tato.

Fileira traseira de bancos conta com 1,20 metro de espaço para as pernas, bancos com função gravidade zero e sistema de massagem Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia. Painel do Altior reúne acabamento artesanal em couro semi-anilina e interruptores metálicos de precisão. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia. Volante e painel integram os controles do assistente de condução God’s Eye A e da plataforma e⁴. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.

Altior tem desempenho e motorização impressionantes

O veículo é equipado com a plataforma e⁴, que utiliza quatro motores elétricos independentes capazes de ajustar a força em cada roda mais de 100 vezes por segundo. O conjunto permite manobras como o giro sobre o próprio eixo e estabilidade em casos de estouro de pneu em alta velocidade. A suspensão ativa DiSus controla os movimentos da carroceria em seis graus de liberdade, enquanto a autonomia ultrapassa 1.000 quilômetros no ciclo combinado CLTC, com suporte à recarga rápida por tecnologia Flash Charging.

Altior: luxo, tecnologia e conforto

O interior foi projetado para quatro ocupantes e conta com um console executivo traseiro. Os dois assentos posteriores possuem função gravidade zero, sistema de massagem mecânica, 1.209 milímetros de espaço para as pernas e 354 milímetros para os joelhos. O sistema de som Dynaudio Platinum Evidence conta com 39 alto-falantes, e o veículo traz uma tela retrátil de 21,4 polegadas no teto, dois refrigeradores de 5,5 litros e um porta-malas de 532 litros. O pacote de assistência à condução inclui o sistema God’s Eye.

Assim como nos veículos da Rolls-Royce, existe um guarda-chuva na porta. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.