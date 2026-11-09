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Rolls-Royce da BYD? Altior chega com luxo extremo, 4 motores e autonomia gigante

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 09/11/26 10h02
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BYD yangwang Altior - Com 5,60 metros de comprimento e 3,50 metros de entre-eixos, sedã de luxo traz rodas de 21 polegadas.
Com 5,60 metros de comprimento e 3,50 metros de entre-eixos, sedã de luxo traz rodas de 21 polegadas. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.

A Yangwang, marca de ultraluxo do grupo BYD, apresentou em Abu Dhabi o Altior, sedã totalmente elétrico que combina acabamento artesanal inspirado na cultura chinesa com tecnologia de quatro motores independentes e autonomia superior a 1.000 quilômetros. O modelo de 5,60 metros será comercializado nas versões Executive e Bespoke, além de edição limitada para colecionadores, mas ainda não tem preços ou data de lançamento divulgados. O veículo traz detalhes em jade amarelo polido à mão, bordados de seda de Suzhou e sistema de som com 39 alto-falantes.

Quanto custa o Yangwang Altior?

A montadora não divulgou os preços oficiais ou a data exata de início das vendas do veículo. O sedã será comercializado nas versões Executive e Bespoke, esta última com opções personalizadas. Haverá também uma edição temática de lançamento batizada de Shanhe Dingyun, produzida em série limitada para colecionadores.

BYD yangwang Altior - Dianteira do Yangwang ALTIOR traz referências visuais ao ding, antigo vaso cerimonial de bronze
Dianteira do Yangwang ALTIOR traz referências visuais ao ding, antigo vaso cerimonial de bronze. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.
BYD yangwang Altior - Com 5,60 metros de comprimento e 3,50 metros de entre-eixos, sedã de luxo traz rodas de 21 polegadas.
Com 5,60 metros de comprimento e 3,50 metros de entre-eixos, sedã de luxo traz rodas de 21 polegadas. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.
BYD yangwang Altior - Grade dianteira com elementos polidos individualmente busca inspiração na arquitetura tradicional chinesa.
Grade dianteira com elementos polidos individualmente busca inspiração na arquitetura tradicional chinesa. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.
BYD yangwang Altior - Dianteira do Yangwang ALTIOR traz referências visuais ao ding, antigo vaso cerimonial de bronze.
Dianteira do Yangwang ALTIOR traz referências visuais ao ding, antigo vaso cerimonial de bronze. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.
BYD yangwang Altior - Traseira do sedã elétrico de ultraluxo ostenta traços limpos e abriga porta-malas com capacidade de 532 litros
Traseira do sedã elétrico de ultraluxo ostenta traços limpos e abriga porta-malas com capacidade de 532 litros. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.

Design e inspiração na cultura chinesa

Desenvolvido ao longo de três anos, o projeto do Altior buscou inspiração na tradição e na arquitetura do país, com referências ao ding, um antigo recipiente cerimonial de bronze. O modelo mede 5,60 metros de comprimento, 2,03 metros de largura, 1,59 metro de altura e possui 3,50 metros de distância entre-eixos. Detalhe para as portas suicidas:

BYD yangwang Altior portas suicidas - O sistema de portas suicidas elimina a coluna central aparente ao abrir, criando um amplo vão de entrada para os ocupantes do sedã.
O sistema de portas suicidas elimina a coluna central aparente ao abrir, criando um amplo vão de entrada para os ocupantes do sedã. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.
BYD yangwang Altior portas suicidas - Conhecidas como "suicidas", as portas traseiras articuladas na coluna C abrem em sentido contrário ao tradicional para facilitar o acesso à cabine
Conhecidas como “suicidas”, as portas traseiras articuladas na coluna C abrem em sentido contrário ao tradicional para facilitar o acesso à cabine. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.

O exterior conta com grade dianteira de elementos polidos individualmente, portas de abertura oposta com ângulos de até 80 graus na dianteira e 90 na traseira, além de três opções de rodas de 21 polegadas. O interior utiliza couro semi-anilina, detalhes em jade amarelo de Hetian polido à mão, bordados de Suzhou em fios de seda e tapetes de lã pura. A cabine traz 48 peças decorativas distribuídas em 11 pontos e interruptores metálicos ajustados para otimizar o som e o tato.

BYD yangwang Altior -
Fileira traseira de bancos conta com 1,20 metro de espaço para as pernas, bancos com função gravidade zero e sistema de massagem Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.
BYD yangwang Altior - Painel do ALTIOR reúne acabamento artesanal em couro semi-anilina e interruptores metálicos de precisão
Painel do Altior reúne acabamento artesanal em couro semi-anilina e interruptores metálicos de precisão. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.
BYD yangwang Altior - Volante e painel integram os controles do assistente de condução God's Eye A e da plataforma e⁴
Volante e painel integram os controles do assistente de condução God’s Eye A e da plataforma e⁴. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.

Altior tem desempenho e motorização impressionantes

O veículo é equipado com a plataforma e⁴, que utiliza quatro motores elétricos independentes capazes de ajustar a força em cada roda mais de 100 vezes por segundo. O conjunto permite manobras como o giro sobre o próprio eixo e estabilidade em casos de estouro de pneu em alta velocidade. A suspensão ativa DiSus controla os movimentos da carroceria em seis graus de liberdade, enquanto a autonomia ultrapassa 1.000 quilômetros no ciclo combinado CLTC, com suporte à recarga rápida por tecnologia Flash Charging.

Altior: luxo, tecnologia e conforto

O interior foi projetado para quatro ocupantes e conta com um console executivo traseiro. Os dois assentos posteriores possuem função gravidade zero, sistema de massagem mecânica, 1.209 milímetros de espaço para as pernas e 354 milímetros para os joelhos. O sistema de som Dynaudio Platinum Evidence conta com 39 alto-falantes, e o veículo traz uma tela retrátil de 21,4 polegadas no teto, dois refrigeradores de 5,5 litros e um porta-malas de 532 litros. O pacote de assistência à condução inclui o sistema God’s Eye.

BYD yangwang Altior - Assim como nos Rolls-Royce, existe um guarda-chuva na porta.
Assim como nos veículos da Rolls-Royce, existe um guarda-chuva na porta. Foto: Divulgação/ BYD /Yangwang Global / Midia.
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