Chevrolet lança o primeiro híbrido plug-in no Brasil com o Captiva PHEV. O modelo passa a conviver com o Captiva EV e alcança até 1.069 km de autonomia combinada, segundo o PBEV/Inmetro. O SUV reúne motor a gasolina de 1,5 litro e propulsor elétrico dianteiro para entregar 227 cv de potência combinada e 31,6 kgfm de torque. Eletrificada, a nova Captiva acaba com o crônico problema da primeira versão: motor V6 “beberrão”.
O Captiva PHEV prioriza o modo elétrico no uso cotidiano, com autonomia de até 60 km apenas no modo EV, e usa o motor a combustão em viagens longas ou para gerar energia.
Segundo a montadora, o alcance estendido passa de 1.000 km e coloca o SUV entre os modelos de maior autonomia na categoria.
Como funciona o conjunto híbrido plug-in
O sistema reúne motor a gasolina de 1,5 litro e motor elétrico dianteiro alimentado por bateria de LFP de 20,5 kWh, com recarga externa na tomada. A aceleração de 0 a 100 km/h leva 8,3 segundos.
A transmissão dedicada a híbridos (DHT) gerencia cinco modos de operação de forma automática, sem exigir escolhas do motorista:
- propulsão elétrica;
- operação híbrida em série;
- operação paralela;
- tração direta;
- regeneração de energia nas desacelerações.
Espaço interno, tecnologia e segurança
Com 2.800 mm de distância entre eixos, o SUV tem banco traseiro reclinável com ajuste de 30° a 90°. O porta-malas comporta 532 litros e chega a 1.690 litros com os bancos traseiros rebatidos, com tampa traseira elétrica.
Na cabine, o modelo traz acabamento macio ao toque, teto panorâmico, painel digital de 8,8 polegadas, central multimídia de 15,6 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto e câmera de visão panorâmica 360°.
O pacote Chevrolet Intelligent Driving inclui controle de cruzeiro adaptativo, assistência de cruzeiro em curva, alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência. O veículo também conta com seis airbags e fixações ISOFIX para cadeirinhas infantis.
Diferenças visuais e produção no Ceará
O Captiva PHEV mantém o visual do modelo e se diferencia do Captiva EV pelo teto na cor da carroceria e pela segunda portinhola lateral, usada para abastecer com gasolina, enquanto a portinhola já existente segue para recarga externa da bateria.
O modelo é fabricado na Planta Automotiva do Ceará (PACE). É o terceiro veículo da marca produzido na unidade em menos de um ano, depois do Spark EUV e do Captiva EV. Segundo a montadora, o lançamento faz parte da estratégia de eletrificação da Chevrolet no Brasil, que inclui de opções a combustão — com diesel e etanol — a veículos 100% elétricos.