Chevrolet lança o primeiro híbrido plug-in no Brasil com o Captiva PHEV. O modelo passa a conviver com o Captiva EV e alcança até 1.069 km de autonomia combinada, segundo o PBEV/Inmetro. O SUV reúne motor a gasolina de 1,5 litro e propulsor elétrico dianteiro para entregar 227 cv de potência combinada e 31,6 kgfm de torque. Eletrificada, a nova Captiva acaba com o crônico problema da primeira versão: motor V6 “beberrão”.

O Captiva PHEV prioriza o modo elétrico no uso cotidiano, com autonomia de até 60 km apenas no modo EV, e usa o motor a combustão em viagens longas ou para gerar energia.

Segundo a montadora, o alcance estendido passa de 1.000 km e coloca o SUV entre os modelos de maior autonomia na categoria.

Como funciona o conjunto híbrido plug-in

O sistema reúne motor a gasolina de 1,5 litro e motor elétrico dianteiro alimentado por bateria de LFP de 20,5 kWh, com recarga externa na tomada. A aceleração de 0 a 100 km/h leva 8,3 segundos.

A transmissão dedicada a híbridos (DHT) gerencia cinco modos de operação de forma automática, sem exigir escolhas do motorista:

propulsão elétrica;

operação híbrida em série;

operação paralela;

tração direta;

regeneração de energia nas desacelerações.

O Captiva PHEV se diferencia do Captiva EV por detalhes como o teto na cor da carroceria e uma segunda portinhola lateral para abastecimento de gasolina. Foto: Reprodução/ Chevrolet

Espaço interno, tecnologia e segurança

Com 2.800 mm de distância entre eixos, o SUV tem banco traseiro reclinável com ajuste de 30° a 90°. O porta-malas comporta 532 litros e chega a 1.690 litros com os bancos traseiros rebatidos, com tampa traseira elétrica.

Na cabine, o modelo traz acabamento macio ao toque, teto panorâmico, painel digital de 8,8 polegadas, central multimídia de 15,6 polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto e câmera de visão panorâmica 360°.

O pacote Chevrolet Intelligent Driving inclui controle de cruzeiro adaptativo, assistência de cruzeiro em curva, alerta de colisão frontal e frenagem autônoma de emergência. O veículo também conta com seis airbags e fixações ISOFIX para cadeirinhas infantis.

O interior do Captiva PHEV traz distância entre eixos de 2.800 mm, banco traseiro reclinável de 30° a 90°, central multimídia de 15,6 polegadas e painel digital de 8,8 polegadas. Foto: Reprodução/ Chevrolet

Diferenças visuais e produção no Ceará

O Captiva PHEV mantém o visual do modelo e se diferencia do Captiva EV pelo teto na cor da carroceria e pela segunda portinhola lateral, usada para abastecer com gasolina, enquanto a portinhola já existente segue para recarga externa da bateria.

O modelo é fabricado na Planta Automotiva do Ceará (PACE). É o terceiro veículo da marca produzido na unidade em menos de um ano, depois do Spark EUV e do Captiva EV. Segundo a montadora, o lançamento faz parte da estratégia de eletrificação da Chevrolet no Brasil, que inclui de opções a combustão — com diesel e etanol — a veículos 100% elétricos.

Produzido na Planta Automotiva do Ceará (PACE), o Captiva PHEV é o terceiro modelo da Chevrolet feito no local em menos de um ano, após Spark EUV e Captiva EV. Foto: Reprodução/ Chevrolet