A Volkswagen Caminhões e Ônibus lançou oficialmente a VW Tempest, sua primeira linha de vans e utilitários, com previsão de chegar ao mercado brasileiro em janeiro de 2027. A família estreia com quatro modelos e 11 versões voltadas ao transporte de cargas, passageiros e operações vocacionais. O conjunto mecânico reúne motor 2.0 de quatro cilindros com 174 cv e 400 Nm de torque, tração traseira e câmbio manual de seis marchas.

Segundo Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO, a linha foi desenvolvida para ampliar o portfólio da fabricante e atender desde pequenos empreendedores até grandes operações de transporte e logística. O peso bruto total (PBT) varia entre 3,5 e 4,1 toneladas, o que diferencia a exigência de habilitação especial para dirigir.

A linha VW Tempest estreia com quatro modelos e 11 versões, incluindo opções voltadas ao transporte de cargas, passageiros e operações vocacionais no Brasil. Foto: Reprodução/Volkswagen Brasil.

Configurações de carga, passageiros e implementos

A linha VW Tempest reúne quatro modelos com diferentes capacidades e propostas de uso:

Cargo: furgão oferecido nas capacidades volumétricas de 9,7 m³, 11 m³ e 12,3 m³, com opções de 3,5 e 4,1 toneladas.

Minibus: van voltada ao transporte de passageiros, com capacidade para até 15 ocupantes, além do motorista.

Window: versão vidrada para transformações, disponível com volumes de 11 m³ e 12,3 m³, ambas com 4,1 toneladas.

Truck: chassi-cabine de 3,5 toneladas preparado para implementos, como baú, carga seca e baú frigorífico.

Nas versões Cargo e Window, as portas traseiras abrem até 270°. A linha inclui ainda estribo elétrico e rodas de liga leve nas opções Minibus e Window.

A configuração Minibus atende ao transporte de passageiros com capacidade para até 15 ocupantes, além do motorista, e traz estribo elétrico e rodas de liga leve. Foto: Reprodução/Volkswagen Brasil.

Tecnologia, segurança e conectividade

No pacote Comfort, a VW Tempest traz de série painel digital e central multimídia, ambos de 12 polegadas, compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay. O conjunto reúne direção elétrica, partida com chave presencial, freio de estacionamento eletrônico com auto hold, ar-condicionado digital, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, iluminação em LED, entradas USB e USB-C e 17 porta-objetos.

O chassi-cabine Truck, de 3,5 toneladas, é preparado para receber diferentes implementos, como baú, carga seca e baú frigorífico. Interna conta com multimídia para facilitar a rotina de trabalho. Foto: Reprodução/Volkswagen Brasil.

Já o pacote Prime soma câmera 360°, sensores de proximidade dianteiro e traseiro, monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), volante com acabamento premium e ar-condicionado automático digital. O pacote também reúne sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), como monitoramento de ponto cego, assistente de troca de faixa, frenagem de emergência, monitoramento de fadiga e desatenção e assistente de farol alto.

A linha conta ainda com função automática Start/Stop, que desliga o motor nas paradas e o religa quando o motorista tira o pé do freio. Segundo a fabricante, o sistema reduz o consumo de combustível e a vibração, e as funções passaram por tropicalização e calibração para as condições brasileiras.

Todos os detalhes da nova VW Tempest 2027

Qual é o motor e a potência da VW Tempest? A linha utiliza motor 2.0 de quatro cilindros com 174 cv de potência e 400 Nm de torque, acoplado a transmissão manual de seis velocidades e tração traseira.

Quando a VW Tempest começa a ser vendida no Brasil? A chegada da linha ao mercado brasileiro está prevista para janeiro de 2027.

Quais são os modelos e capacidades da linha VW Tempest? A família tem 11 versões divididas em quatro modelos: Cargo (9,7 m³, 11 m³ e 12,3 m³, com 3,5 e 4,1 toneladas), Window (11 m³ e 12,3 m³, com 4,1 toneladas), Minibus (até 15 ocupantes além do motorista) e Truck (chassi-cabine de 3,5 toneladas para implementos como baú, carga seca e baú frigorífico).