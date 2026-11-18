A Toyota do Brasil confirmou a chegada da picape Corolla Deck ao mercado brasileiro, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2027. A novidade da Toyota chega para disputar o concorrido mercado com Fiat Toro, Renault Niagara, Volkswagen Tukan e BYD Mako, entre outras picapes médias. Os detalhes comerciais, preços e as versões definitivas do Corolla Deck serão divulgados pela montadora apenas na data oficial de lançamento. O modelo será fabricado exclusivamente em Sorocaba 2 e voltado para os mercados da América Latina, combinando características de utilitário esportivo com a versatilidade de uma picape.

O anúncio foi feito durante a cerimônia de inauguração da nova unidade fabril da Toyota do Brasil em Sorocaba, no interior paulista, realizada nesta quarta-feira (18). Chamada de Sorocaba 2, a planta tem uma área construída de 160 mil metros quadrados e capacidade inicial para produzir 100 mil veículos por ano. Com a abertura, a capacidade total de fabricação da empresa no país chega a 270 mil unidades anuais.

Voltado para a América Latina, o Corolla Deck combina características de utilitário esportivo com a versatilidade de uma picape. Foto: Divulgação/Toyota/Mario Villa

O empreendimento integra o pacote de investimentos de R$ 11,5 bilhões anunciado pela marca em 2024 para a construção da fábrica, a compra de equipamentos e o avanço de tecnologias voltadas à eletrificação. Atualmente, a Toyota produz versões híbridas flex em todas as linhas locais.

A unidade recém-inaugurada gerou inicialmente 1.700 empregos diretos, com expectativa de alcançar 2.000 postos de trabalho até 2030, mantendo a meta de 50% de contratações femininas.

A picape Corolla Deck será produzida exclusivamente na nova unidade fabril Sorocaba 2, no interior paulista, que inicia operações com capacidade para 100 mil veículos por ano. Foto: Divulgação/Toyota/Mario Villa

Reorganização das operações em Sorocaba

O complexo industrial de Sorocaba passa a concentrar a fabricação de cinco modelos da marca japonesa. Na planta original, Sorocaba 1, continuam sendo produzidos o Corolla Cross, o Yaris Hatch — destinado exclusivamente à exportação — e o Yaris Cross.

Com a reorganização, a produção do Corolla sedã foi transferida da antiga unidade de Indaiatuba para Sorocaba 2, que também receberá a linha de montagem da nova picape Corolla Deck. Segundo a fabricante, a concentração das operações melhora a sinergia com a rede de fornecedores e eleva a competitividade local.

O novo modelo da marca japonesa será montado em uma linha industrial altamente automatizada, onde robôs realizam 99,5% da soldagem das carrocerias. Foto: Divulgação/Toyota/Mario Villa

Tecnologia e produção

A linha industrial adota padrões de automação com destaque para a soldagem de carrocerias, realizada por robôs em 99,5% do processo.

Dados divulgados pela empresa apontam que o conceito Ecofactory implementado na unidade reduziu as emissões de dióxido de carbono em cerca de 42%, o consumo de água por veículo em 52% e os compostos orgânicos voláteis em 60%, na comparação com os índices da antiga fábrica de Indaiatuba.

A nova picape Corolla Deck chega ao mercado brasileiro no primeiro semestre de 2027 para disputar espaço entre as picapes médias, como Fiat Toro, Volkswagen Tukan e BYD Mako. Foto: Divulgação/Toyota/Mario Villa



