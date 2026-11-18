A Jetour, marca pertencente ao Grupo Chery, registrou o desenho industrial da picape F700 no Brasil. O modelo híbrido plug-in de grande porte destaca-se pelo desempenho e pela autonomia, embora ainda não haja confirmação oficial de data de lançamento ou preço para o mercado nacional.

A picape combina um motor a combustão 2.0 turbo a gasolina e motores elétricos, entregando 904 cv de potência combinada e mais de 115 kgfm de torque. O conjunto mecânico utiliza arquitetura de 800V e baterias LFP da CATL, permitindo recarga de 20% a 80% em aproximadamente 10 minutos. Com essa configuração, a picape alcança uma autonomia combinada de até 1.300 km no ciclo chinês.

Jetour F700 PHEV: dimensões e capacidade de carga

Com cerca de 5,49 metros de comprimento, a F700 tem porte superior ao de picapes médias tradicionais, aproximando-se das dimensões de modelos full-size.

A capacidade de carga da caçamba varia entre 181 kg e 223 kg. O projeto prioriza a capacidade de reboque, que chega a 3.500 kg, e conta com tração integral e sistema de bloqueio de diferencial para uso off-road.

A picape combina motor 2.0 turbo a gasolina e motores elétricos, entregando 904 cv, mais de 115 kgfm de torque e até 1.300 km de autonomia combinada. Foto: Reprodução/ Jetour Global. Foto: Reprodução/ Jetour Global. A cabine traz tela de 35,4 polegadas com chip Qualcomm Snapdragon 8255, acabamento em couro Nappa e geladeira de 5,3 litros. Foto: Reprodução/ Jetour Global. Com 5,49 metros de comprimento, a F700 prioriza a capacidade de reboque de até 3.500 kg, oferecendo caçamba com carga entre 181 kg e 223 kg. Foto: Reprodução/ Jetour Global. Com arquitetura de 800V e baterias LFP da CATL, o sistema permite recuperar de 20% a 80% da carga em cerca de 10 minutos. Foto: Reprodução/ Jetour Global. Modelo híbrido plug-in de grande porte da marca do Grupo Chery tem desenho industrial registrado no Brasil, sem data de lançamento ou preço confirmados. Foto: Reprodução/ Jetour Global.

Tecnologia e interior

A cabine é equipada com bancos dianteiros com ajuste elétrico e suporte lombar, geladeira de 5,3 litros, sistema de som JAMO com 10 alto-falantes e acabamento em couro Nappa. O painel traz uma tela de 35,4 polegadas combinada com chip Qualcomm Snapdragon 8255 e uma tela central de 15,6 polegadas.

Em segurança e assistência ao motorista, a picape oferece frenagem autônoma de emergência, alerta de colisão frontal, detector de ponto cego, assistente de permanência em faixa e sistema de estacionamento automatizado.