Jetour G700 Ark Edition passa por teste extremo e torna-se oficialmente um veículo anfíbio

A Jetour apresentou o G700 Ark Edition durante o Jetour Global Technology Experience Day 2026. O evento reuniu a imprensa internacional para avaliar as capacidades anfíbias do utilitário em condições reais de uso, com testes de navegação de emergência na base especializada da Série G. A capacidade anfíbia do modelo permite, por exemplo, que um pescador utilize o carro em uma lagoa como um “barco” para seguir pescando. A tecnologia permite que o modelo flutue e navegue de forma controlada na água por até 40 minutos.

Os testes tiveram como objetivo validar o funcionamento prático da arquitetura e dos recursos técnicos desenvolvidos para operações em cenários exigentes, como resgates de emergência e exploração ao ar livre. Ao entrar na água, o G700 anfíbio desacopla a tração das rodas e direciona a energia de seus motores para hélices traseiras.

O Jetour G700 Ark Edition durante testes de navegação de emergência no evento global da marca, validando suas capacidades anfíbias reais. Foto: Reprodução / Jetour Global.

A motorização do G700 Ark Edition conta com um conjunto híbrido plug-in (PHEV) de 904 cv e 116 kgfm de torque, que permite até 1200 km combinados, sendo 150 km no modo totalmente elétrico. O anfíbio é capaz de fazer um zero a 100 km/h em apenas 4,6 segundos.

Como funciona a tecnologia anfíbia do G700 Ark Edition

O modelo emprega a GAIA Ark Tech, componente integrado ao sistema todo-terreno da marca. O conjunto é formado por um sistema de vedação completo, controle inteligente de estabilidade de navegação e um sistema de travessia em água de 800V, acoplado ao extensor de alcance anfíbio CEM-O.

Ao acionar o modo de navegação, o sistema de propulsão direciona energia para a travessia aquática, permitindo o avanço e o controle direcional do veículo. Para proteger os componentes essenciais na água, o conjunto conta com certificação IP68, o que viabiliza a transição entre trechos terrestres e a navegação controlada.

Jetour G700 conta com um interior de luxo, com muito espaço, conforto e teto solar. Foto: Reprodução / Jetour G700 conta com um interior de luxo. Jetour Global. Jetour G700 conta com um interior de luxo. Foto: Reprodução / Jetour Global.

Arquitetura e avaliação internacional

O G700 Ark Edition compartilha a base da arquitetura inteligente todo-terreno GAIA com o modelo padrão da Série G, linha voltada para o mercado de veículos off-road de luxo.

Durante os testes práticos, um representante da mídia europeia avaliou que o modelo se diferencia de protótipos conceituais por entregar desempenho estável na água e funcionamento maduro, preservando a capacidade para uso em terra.