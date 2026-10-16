Carro voador da Tesla: Vídeo mostra versão com propulsores de foguete saltando caminhões

A nova geração do Tesla Roadster foi apresentada oficialmente por Elon Musk em outubro de 2026 nas instalações da SpaceX no Texas. Desenvolvido em parceria com a SpaceX, o supercarro elétrico utiliza propulsores de gás frio — ar comprimido sob altíssima pressão espalhados pela carroceria — para realizar manobras aéreas, saltos e acelerações extremas.

Embora o termo “voador” venha sendo utilizado após a demonstração, a montadora esclareceu que o veículo funciona como um “carro-foguete” capaz de pular obstáculos e dar giros no ar por curtos períodos, e não como uma aeronave para viagens aéreas contínuas.

Durante o evento, o modelo foi exibido realizando acrobacias sem motorista a bordo.

Versões e detalhes técnicos

O novo Roadster chega ao mercado em três configurações distintas para atender a diferentes propostas de desempenho:

Versão de entrada Performance do Tesla Roadster foca na aerodinâmica ativa e promete aceleração de 0 a 100 km/h em cerca de 1,6 segundo Foto: Reprodução/Tesla.

Performance: Versão pronta para as ruas com foco em aerodinâmica ativa e um sistema de ventiladores de sucção que prende o carro ao solo para fazer curvas em velocidades impressionantes. Vai de 0 a 100 km/h em cerca de 1,6 segundo.

Versão pronta para as ruas com foco em aerodinâmica ativa e um sistema de ventiladores de sucção que prende o carro ao solo para fazer curvas em velocidades impressionantes. Vai de 0 a 100 km/h em cerca de 1,6 segundo. Thrust: Focada em pistas, adiciona os propulsores traseiros de gás frio da SpaceX para empurrar o veículo, com promessa de aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 1 segundo.

Focada em pistas, adiciona os propulsores traseiros de gás frio da SpaceX para empurrar o veículo, com promessa de aceleração de 0 a 100 km/h em menos de 1 segundo. Rocket: A verdadeira versão “voadora”, que conta com apenas um assento e propulsores distribuídos ao redor do chassi, permitindo movimentos verticais, saltos sobre caminhões e rotações completas no ar.

Imagem mostra o momento em que o Tesla Roadster Roquet salta caminhões e carros. Foto: Reprodução/Tesla. Imagem mostra o momento em que o Tesla Roadster Roquet salta caminhões e carros. Foto: Reprodução/Tesla.

Preço e disponibilidade

A Tesla estima que a produção do novo Roadster começará em 2028. O preço final ainda não foi totalmente detalhado, mas o mercado estima que custará por volta de US$ 200 mil nos Estados Unidos. Os depósitos de reserva na página oficial da Tesla variam entre US$ 50 mil e US$ 250 mil, a depender do pacote de desempenho escolhido.

A própria montadora alertou que a versão Rocket não possui autorização regulatória para circular em vias públicas devido aos riscos de segurança dos jatos de alta pressão. Por conta disso, seu uso ficará restrito a pistas fechadas e áreas de teste.

Quando começa a produção do novo Tesla Roadster? A previsão da Tesla é que a produção do supercarro comece em 2028.

A previsão da Tesla é que a produção do supercarro comece em 2028. O carro realmente voa como uma aeronave? Não. O veículo funciona como um “carro-foguete” capaz de saltar obstáculos e dar giros no ar por curtos períodos utilizando propulsores de gás frio.

Não. O veículo funciona como um “carro-foguete” capaz de saltar obstáculos e dar giros no ar por curtos períodos utilizando propulsores de gás frio. A versão voadora poderá andar nas ruas? Não. A versão Rocket não possui autorização regulatória para circular em vias públicas devido aos riscos de segurança, sendo restrita a pistas fechadas e áreas de teste.